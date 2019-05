Provjerite, koristite li jastučić za putovanja skroz pogrešno

Jastuci bi trebali podržavati vaš vrat i spriječiti da vam se glava izvrće na jednu pa na drugu stranu dok spavate. No, čini se da mnogo ljudi pogrešno koristi jastuke.

Foto: dreamstime

Dr. Michael Breus - ili The Sleep Doctor - kako je poznat američkom televizijskom gledateljstvu - jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka za spavanje i profesionalac kada je u pitanju spavanje na putu.

On je za News.com rekao da bi jastuke trebali okretati naopako.

- I jedna stvar koju govorim svojim klijentima je da jastuk u obliku slova U okrenete tako da vam se dno slova U nalazi ispod brade. To je zato što vaša glava teži njihanju koje će vas probuditi, a okretanje jastuka sprječava njihanje glave - rekao je dr. Breus.

Foto: Dreamstime

Ako nemate takav jastuk, ne brinite, ipak ćete se moći dobro naspavati na putu - ako 'ukradete sjedište do prozora.

- Zauzmite sjedalo do prozora, možete i zarolati jaknu ili ponijeti jastuk i iskoristiti to kao oslonac za glavu. (Isto tako), budite što bliže možete, ali ne u, izlaznom redu. Razlog zašto želite biti blizu izlaznog reda je zato što ste bliže središtu trupa pa ćete tamo najmanje osjetiti turbulenciju - objašnjava dr. Breus, piše The Sun.

