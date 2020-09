Provjerite zdravlje: Pet testova koje možete napraviti kod kuće

Od brojanja madeža do testa s balansiranjem na jednoj nozi, testa sjedni-ustani te mjerenja struka u usporedbi s visinom, ovi testovi mogu biti korisno upozorenje na potencijalne probleme sa zdravljem

<p>U vrijeme epidemije koronavirusa, većina ljudi fokus je okrenula prema zdravlju. Postoje neki testovi koji vas mogu alarmirati i uputiti na pregled, a možete ih obaviti kod kuće, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12469644/diy-health-checks-save-life-balancing-moles/">The Sun.</a></p><p>Pogledajte video:</p><h2>1. Test ravnoteže</h2><p>Ovaj test temelji se na pretpostavci da je održavanje ravnoteže pokazatelj funkcionalnosti mozga. Prema tome bi svaka osoba trebala moći održati ravnotežu stojeći na jednoj nozi više od 20 sekundi. A svi koji to ne mogu trebali bi se uputiti liječniku, osim ako za ovu nemogućnost ne postoji neki drugi fizički razlog (recimo ozljeda noge). Yasuharu Tabara je na Kyoto Sveučilištu vodio istraživanje u kojem je sudjelovalo 1300 ispitanika (muškaraca i žena), starih oko 67 godina. Svi su trebali stajati na jednoj nozi, otvorenih očiju i održavati ravnotežu 20-ak sekundi. Nakon toga je provjereno zdravlje njihovog mozga, a rezultati su pokazali da je više od 30 posto sudionika koji su se mučili s održavanjem ravnoteže imalo različite probleme u mozgu poput zadebljanih kapilara.</p><p>Želite li sami provjeriti je li vam ravnoteža “normalna”, pokušajte testom utvrditi koliko možete stajati na jednoj nozi pritom držeći ruke na bokovima. </p><p>Zaustavite štopericu kad vam noga dodirne tlo ili odignete ruke da biste održali ravnotežu. Ljudi do 45 godina trebali bi tako s otvorenim očima stajati oko 45, a sa zatvorenima 15 sekundi. Oni do 50. godine 42 sekunde s otvorenima i 13 sekundi sa zatvorenima, do 60. godine 41 sekundu s otvorenima i 8 sekundi sa zatvorenima, do 70. godine 32 sekunde s otvorenim očima te četiri sa zatvorenima, a do 80. godine 22 sekunde s otvorenima i tri sa zatvorenima.</p><h2>2. Brojanje madeža</h2><p>Brojanje madeža na cijelom tijelu može biti težak i dugotrajan zadatak, no istraživači s Kraljevskog koledža u Londonu istražili su novu metodu koja se može koristiti u općoj praksi za brzu procjenu broja madeža na cijelom tijelu. Madeži se jednostavno prebroje na manjoj i dostupnijoj površini, primjerice na ruci.</p><p>Iako samo 20 do 40 posto melanoma proizlazi iz postojećih madeža, njihov broj je jedan od najvažnijih pokazatelja rizika za razvoj raka kože. Smatra se da svaki dodatni madež na tijelu uvećava rizik za dva do četiri posto.</p><p>Broj madeža na desnoj ruci najbolje predskazuje ukupan broj madeža na cijelom tijelu. Osobe s više od sedam madeža na desnoj ruci imale su devet puta veći rizik da je njihov ukupan broj madeža veći od 50.</p><p>Ako je broj madeža veći od 11, po cijelom tijelu ih je vjerojatno više od 100, što znači da je opasnost od razvoja melanoma povećana.</p><h2>3. Test sjedni-ustani</h2><p>Mjerenjem fleksibilnosti i snage moguće je predvidjeti hoćete li živjeti dugo ili ste pod rizikom od prijevremene smrti, tvrdi brazilski liječnik Claudio Araújo. </p><p>Osmislio je jednostavan test zdravlja i dugovječnosti “sjedi-ustani” za koji smatra da je, za one preko pedesete, pouzdan pokazatelj dugovječnosti.</p><p>Stanite bosi na ravnu površinu te se pokušajte spustiti na pod u sjedeći položaj tako da si ne pomažete rukama, koljenima, laktovima ili nogama. Potom pokušajte ustati, bez naginjanja i oslanjanja na ruke i koljena. Nakon testa “sjedi-ustani“, dodijelite si pet bodova za spuštanje u sjedeći položaj te potom oduzmite po jedan bod za svaki “prekršaj“, kada ste si pomogli rukama, koljenima i sl., a za svaki gubitak ravnoteže oduzmite još po pola boda. Rezultatu potom pribrojite pet bodova za ustajanje te ponovno oduzmite bodove prema navedenim pravilima - po jedan bod manje za pomaganje rukama ili nogama te po pola boda manje za gubitak ravnoteže. Maksimalan broj bodova je 10. </p><p>Oni koji imaju ukupno manje od osam bodova pod dvostruko su većim rizikom od smrti u sljedećih šest godina od onih koji su postigli 9 ili 10 bodova. Životno su najugroženiji muškarci i žene koji su na testu fleksibilnosti i snage postigli tri boda ili manje. </p><h2>4. Test s remenom od konopca</h2><p>Nekoliko kilograma viška ne mora biti problem, no pretilost može povećati rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, 13 vrsta raka i sada teškog Covid-19. A masnoća koju nosite oko trbuha - također poznata i kao visceralna mast - zaista je opasna.</p><p>Dakle, jedan od brzih načina za praćenje je napraviti test remena. Izmjerite svoju visinu komadićem konopca, a zatim ga prepolovite. Zlatno pravilo je da vaš struk treba biti ispod polovine visine.</p><p>Osim toga, dobar način za provjeru je li vaša težina u ispravnom rasponu izračun vašeg BMI-ja.</p><p>Zdrav BMI - mjeren visinom i težinom - leži između 18,5 i 24,9. BMI od 25 do 29,9 znači da imate prekomjernu težinu, 30 do 39,9 je znak da ste pretili.</p><h2>5. Test s nožnim prstima</h2><p>Doticanje nožnih prstiju može biti način provjere koliko ste fleksibilni. Zašto je to važno? Znanstvenici kažu da je sve povezano sa zdravljem srca.</p><p>Sjednite na pod leđima naslonjen na zid. Nagnite se prema naprijed od struka i ispravite leđa dok pokušavate uhvatiti nožne prste.</p><p>Ako imate 40 i više godina i ne možete se približiti, mogli biste biti izloženi većem riziku od kardiovaskularnih bolesti.</p><p>Studija Nacionalnog instituta za zdravlje i prehranu u Japanu otkrila je da osobe srednje dobi i starije osobe slabe fleksibilnosti imaju također zadebljane arterije. To može uzrokovati manje kretanje krvi oko srca i visoki krvni tlak, povećavajući rizik od srčanog i moždanog udara.</p><p>Dobra vijest je da vježbanje može poboljšati vaše zdravlje srca.</p>