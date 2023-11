Prva pretplata za HBO stajala je šest dolara mjesečno, a prvo su emitirali hokejašku utakmicu

Premium TV kanal, neformalno poznat kao HBO (Home Box Office), najstariji je pretplatnički televizijski kanal u Sjedinjenim Američkim Državama. Stanovnica Wilkes-Barrea, gradića nedaleko od New Yorka, Marion Sabestinas bila je prva korisnica koja je uzela pretplatu za svega šest dolara mjesečno, a nagradili su je tako da je kasnije dobila doživotnu pretplatu na Cinemax, filmski kanal koji je 1980. pokrenuo HBO.

HBO danas prvenstveno emitira filmove objavljene u kinima i televizijske programe u vlastitoj produkciji, kao i filmove napravljene za njihov program, dokumentarce, stand-up komedije i koncertne specijale. Od drugih se programa razlikuje po tome što na njihovu programu nema oglašavanja, iako se u pauzama promovira vlastiti TV program. Također, HBO je poznat po tome što daje sadržaj bez uređivanja i cenzure, koji se obično ne smije emitirati na televizijskim mrežama koje podržavaju oglašivači, a to je omogućilo urednicima i autorima punu autonomiju nad svojim projektima.

Prvi program koji se emitirao na HBO-u tog 8. studenoga 1972. u 19.30 sati bila je hokejaška utakmica NHL-a između New York Rangersa i Vancouver Canucksa, koja se odvijala uživo u Madison Square Gardensu, a zatim je pušten i prvi film - "Sometimes a Great Notion" iz 1971. s Paulom Newmanom i Henryjem Fondom u glavnim ulogama. Tad je HBO imao samo 365 pretplatnika, a kanal se borio privući nove. Bio je to izuzetno težak zadatak jer je televizija tad bila vrlo podcijenjena, a filmske su zvijezde na televizijske serije gledale kao na manje vrijedne umjetničke forme. No onda je došlo do velikog preokreta. HBO se bacio u proizvodnju vlastitih sadržaja, a do danas su proizveli neke od svjetski poznatih dramskih i humorističnih serija - "Obitelj Soprano", "Seks i grad", "South Park", "Dva metra pod zemljom", "Igra prijestolja", "Okus krvi" i druge.

HBO je do kraja 1970-ih postavio temelje za brzi rast šireći svoju infrastrukturu, uz pomoć mnogo sustava lokalnih kabelskih operatera, i na velike gradove poput New Yorka i Bostona. Izborili su tad i niz sudskih pobjeda koje su uklonile mnoga savezna ograničenja i osigurale povećanje tehničke podrške lokalne samouprave. Broj korisnika porastao je s 50.000 te 1974. na oko 1,5 milijuna 1978. Tako je 1975. HBO postao prva američka mreža koja je svoje programe emitirala putem satelita i tako postala prvi nacionalni kabelski kanal. Spomenuti Cinemax pokreće 1980., a na krilima tog uspjeha 1983. donesena je odluka da kanal počne proizvoditi i vlastiti materijal - filmove i mini serije napravljene posebno za kabelsku televiziju s proračunima koji daleko premašuju tradicionalne TV emisije, a koji će omogućiti luksuznu televizijsku produkciju, nešto što do tada još nije viđeno.

HBO je dominirao dodjelom nagrada Emmy od 90-ih, a ta dominacija traje i danas. Zato je poznat njihov slogan: “To nije TV, to je HBO”.

Otkrivene X-zrake i za njih je dodijeljena prva Nobelova nagrada

Njemački fizičar Wilhelm Conrad Röntgen 8. studenoga 1895. godine slučajno je otkrio X-zrake, koje se ponekad nazivaju i Röntgenove zrake, dok je istraživao katodne zrake. X-zrake su vrsta elektromagnetskog zračenja koja se danas često koristi u medicini. Za svoje otkriće dobio je prvu Nobelovu nagradu za fiziku 1901. godine.

John F. Kennedy pobijedio Nixona zbog sučeljavanja

Na današnji dan, 8. studenoga 1960., John F. Kennedy pobijedio je Richarda Nixona na predsjedničkim izborima u SAD-u, i to sa samo 0,1 posto glasova prednosti. Za Kennedyjevu pobjedu odlučujući je bio uspjeh u sučeljavanju predsjedničkih kandidata, prvom na televiziji u SAD-u.

