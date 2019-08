Prvakinja svijeta: Nitko ne zna urediti akvarije ljepše od Petre

Kad sam bila mala pored kuće je bio potok. Dok su se druge curice igrale barbikama, ja sam stalno ‘visila’ oko akvarija.

Mama se toga užasavala zbog vode i gmazova, priča Petra Bašić (32) iz Svete Nedelje koja je dvostruka je svjetska prvakinja u dizajniranju biotopskih akvarija. No Petra je i vlasnica tvrtke ‘Aquatic-Design’ koja se bavi dizajniranjem i prodajom biotopskih akvarija

- To su akvariji po uzoru na prirodna staništa. Sve treba izgledati kao kopija određene rijeke, jezera ili morskog staništa.

Prvo Svjetsko prvenstvo osvojila je u Rusiji 2013. godine kada je dizajnirala biotopski akvariji po uzoru na rijeku Chalakudy u Indiji. Godinu poslije opet je odnijela svjetsku nagradu. Tada je napravila autentičan prirodan akvariji inspiriran rijekom Jardine River u Australiji.

- Nisam mogla vjerovati da sam prva. Bila sam presretna. Nisam to očekivala, jer inače sve što napravim, razmišljam jesam li mogla bolje - skromno kaže.

Kada su me prvi put proglasili prvakinjom to je bilo ogromno veselje, priča Petra. U prvom krugu birao se najbolji u kategoriji po kontinentima. Petrin dizajn bio je najbolji u Europi.

- U roku od tri dana, na licu mjesta trebali smo napraviti akvarij - kaže dvostruka prvakinja i dodaje kako su je nakon drugog osvojenog prvenstva pozvali da dolazi kao sudac na svjetskim natjecanjima. Do sad je sudila u Kini, Rusiji i dva puta na lokalnom natjecanju u Italiji.

Inače je Petra zubna tehničarka. Radila je u struci, ali ljubav prema ribama i akvarijima ipak su prevagnuli. S dizajniranjem

biotopskih akvarija započela je prije sedam godina.

- Uvijek me fascinirao taj vodeni svijet, od riba, životinja do njihovog okruženja. Tada sam kao amater napravila biotop po uzoru na Aziju. Nije to samo ubaciti nekoliko kamena i ribe. Treba razmišljati i kombinirati. Osim što je važno da je akvariji kopija staništa, svakako je važna i estetika - priča te dodaje kako se od tada počela više zanimati za biotopske akvarije. Kao volonterka, pridružila se timu aktera akvaristike i teraristike na Zagrebačkom Velesajmu. Slagali su akvarije i objašnjavali posjetiteljima kako se pravilno brinuti za njih. Tamo je upoznala Heika Blehera, njemačkog i svjetski poznatog ihtiologa koji se bavi proučavanjem riba.

- Pozvali smo ga da bude gostujući predavač na sajmu. Vidio je jedan od mojih radova. Predložio mi je da se prijavim na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Da nije bilo njega i da me nije nagovorio da sudjelujem, nikada se ne bih prijavila - priča

nam Petra svoj uspon do trona.

Nakon svjetskih nagrada, dizajnom se bavila iz hobija. Zvali su je prijatelji, poznanici i tražili je da im složi akvarije.

- Radila sam to iz usluge i vlastitog zadovoljstva, međutim kako je bilo puno zahtjeva došla je potreba da pokrenem vlastiti posao - kaže te dodaje kako su je 2016. godine pozvali u Karlovac da dizajnira velike biotopske akvarije po uzoru na domaće vrste i staništa.

- Za velike karlovačke akvarije obišli smo hrpu naših rijeka i jezera. Radili smo oko dva i pol mjeseca. Materijale smo skupljali u prirodi jer vrste koje kod nas žive ne mogu se kupiti kao tropske, a sve je moralo biti autentično, od granja, kamenja i biljaka - objašnjava i dodaje kako su jedino umjetne bile stijene jer ih zbog veličine tehnički nije bilo moguće staviti u akvarij. Kako se sve ‘zakotrljalo’ tako je 2015. pokrenula vlastitu tvrtku ‘Aquatic-Design’ koja se bavi dizajniranjem biotopskih akvarija. Jedna poslovnica nalazi se u zagrebačkom naselju Špansko. Dogodine planira otvoriti i drugu. Ima troje zaposlenih i kaže da posla ima. Neko vrijeme paralelno je radila kao zubna tehničarka i kao dizajnerica akvarija.

- Voljela sam posao u struci. Volim modelirati i krativno se izražavati, ali ribe i njihov svijet ipak su bili moj prvi izbor - kaže.

Na početku joj je prisjeća se, kao i svima koji pokreću vlastiti posao, bilo teško.

- Trud se isplatio. Kupci su zadovoljni i prepoznali su kvalitetu, a to je najvažnije - tvrdi.

Biotopski akvariji rade se samo s prirodnim materijalima.

- Tu nema mjesta plastičnim biljkama, dvorcima, ukrasima i svega onoga što možete vidjeti u klasičnim pet shopovima - pojašnjava. Ribe i prirodne materijale nabavlja iz raznih dijelova svijeta. Najčešće su to slatkovodne i neke vrste tropskih riba.

- Najteže je kada dođu kupci koji žele akvariji, a ne znaju se brinuti za njega tako da im nudimo i uslugu održavanja - kaže i dodaje da je uvijek je najvažnije razmišljati o životinjama i njihovoj dobrobiti. Petra i njezin tim odbijaju prodati nešto što ne bi funkcioniralo i što bi moglo naštetiti živim bićima.

- Većina akvarija radi se po mjeri. To se radi u milimetar. Oko toga slažemo i tehniku, dovod vode i automatizaciju. Mi prvo kod nas navikavamo ribe po nekoliko dana nakon što ih smjestimo u njihov novi dom. Uputimo vlasnika u sve što treba znati - napominje te dodaje da se prilikom kupnje akvarija dogovaraju dimenzije, zatim

količina biljaka pa vrste riba.

- Ako ima malo biljaka, onda mogu ići veće ribe koje su agresivnije. U tom slučaju stavljaju se otpornije biljke. S puno vrsta biljaka idu manje ribe. Osim prirodnog okruženja posebno pazimo na estetiku. Želju kupaca prilagođavamo mogućnostima - kaže mlada akvaristica koja ove godine ne ide na godišnji odmor. No kada si ga priušti ide na mjesta u kojima može uživati u ronjenju.

- Prošle godine otputovala sam na Zanzibar. Nema boljeg odmora od gledanja raznovrsnih riba u svom prirodnom okruženju - zaključuje prvakinja.