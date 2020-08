On je 'drag queen', zove se Dino Ugarkovi\u0107, a svoje\u00a0umjetni\u010dke inspiracije predstavlja pod imenom Tyinspo. Ina\u010de je student dizajna vizualnih komunikacija na Umjetni\u010dkoj akademiji u Splitu, a ideja se rodila tijekom proljetnog razdoblja karantene.\u00a0

- Ina\u010de imamo kolegij fotografije tijekom kojeg smo izlazili vani i fotografirali. Kako to nije bilo mogu\u0107e, dobili smo grupni zadatak na temu karantene gdje smo poku\u0161ali do\u0107i do kreativnih ideja u na\u0161a \u010detiri zida. Profesor mi je preporu\u010dio Cindy Sherman koja se bavi idejama transformacije i draga. To me inspiriralo za prvu pa drugu ideju, a onda se rodila ova posljednja, napraviti outfit od maski. Sam se \u0161minkam, \u010dari make-upa sam otkrio prije pet godina, a \u0161tikle s petom od vrtoglavih 12 centimetara sam naru\u010dio preko interneta. Nisam ba\u0161 planirao toliku petu, kad su stigle shvatio sam koliko su visoke. Danima sam vje\u017ebao hod u njima \u2013 rekao nam je Dino koji se za performans pripremao u Splitu kod prijateljice jer ne vozi.

Ne bi ba\u0161, smije se, bilo zgodno da tako odjeven i na\u0161minkan sjedne u autobus za Split.\u00a0

- Uvijek me interesirala androgenost, naru\u0161avanje rodne norme, skakanje iz uloge u ulogu, fluidnost. Mislim da sam prvi \"drag\" u Splitu, barem nisam do sad \u010duo za niti jednog koji je javno istupio. Pa kad ne\u0107e nitko, ja \u0107u, pa \u0161to bude. Ka\u017ee se: 'Be the change in the world you want to see.' (Budi promjena koju \u017eeli\u0161 vidjeti u svijetu op.a.) - ka\u017ee nam ovaj 19-godi\u0161njak kojega su na zanimljivi umjetni\u010dki osvrt inspirirale promjene u svijetu zbog pandemije koronavirusa, a kojim \u017eeli ukazati na svakodnevne mjere opreza kojih se trebamo pridr\u017eavati kako bi smanjili rizik od zaraze.

- \u017delim pokazati svijetu kako ni\u0161ta ne mo\u017ee stati na put ka ostvarenju najbolje i najljep\u0161e verzije sebe, te ujedno pru\u017eiti dozu humora za koju smatram da je prijeko potrebna u ovim te\u0161kim i tmurnim vremenima \u2013 ka\u017ee nam Dino koji u svojoj okolini nailazi na odobravanje.

No\u00a0prolaznicima nije bilo lako zaklju\u010diti da se ispod haljine krije mu\u0161karac, ponajprije zbog intenzivnog make-upa i maske na licu. Jedino \u0161to ga je moglo otkriti su \u2013 grudi kojih nema.\u00a0

- Razmi\u0161ljao sam o nekakvom push-up grudnjaku koji mi mi dao obline na strate\u0161kom mjestu, ali onda sam odustao. Trebao je ostati jedan element upravo zbog te igre s naru\u0161avanjem rodne norme \u2013 ka\u017ee Dino koji je cijeli performans, odnosno \u0161etnju od HNK, preko Marmontove do Rive dokumentirao uz pomo\u0107 svojih prijatelja snimatelja i fotografa.\u00a0

Ina\u010de je zavr\u0161io srednju grafi\u010dku \u0161kolu, a njegova kreativnost odmah je prepoznata na Akademiji. Uspio je upisati iz prve, iako je jo\u0161 ranije \u010duo pri\u010de kako neki godinama poku\u0161avaju upisati. Na godini ih ima deset, i ka\u017ee nam kako se nada da \u0107e akademska godina pro\u0107i u \u0161to normalnijim uvjetima jer je te\u0161ko biti kreativan u \u010detiri zida.\u00a0

- Ve\u0107 sada razmi\u0161ljam da bih mo\u017eda mogao oti\u0107i na modni diplomski u Zagreb. Drag scena u Zagrebu postoji, u Splitu ne. Volio bih razbuditi tu scenu, imam ideju napraviti drag ve\u010der primjerice u klubu Kocka gdje bih okupio par ljudi iz Hrvatske. Obo\u017eavam glazbu, ali nemam ba\u0161 sluha. No kod 'draga' va\u017ena je ekspresija uz 'lip Syncanje'. Dakle, zapravo ne pjeva\u0161 nego sinkronizira\u0161 \u2013 obja\u0161njava nam Dino kojega, priznaje, svi pitaju ima li smisla to \u0161to radi.\u00a0

- Mislim da ima. Uvijek je te\u0161ko bit prvi, ali koliko god je te\u0161ko biti prvi, to donosi i neke beneficije. Jer si prvi, a prvi se pamte. Pitamo ga i tko su mu uzori u transformaciji na \u0161to spremno spominje Lady GaGu i \u2013 Jelenu Karleu\u0161u. Ok, za Lady GaGu razumijemo, ali za\u0161to Jelena, pitamo ga.

- Karleu\u0161a je meni 'wow'. \u017dena ima takvu energiju, stav, neovisnost. Nema se potrebu ni dokazivati niti kome obja\u0161njavati. Bio sam i na njezinom koncertu. Zamislite, ona je cijeli nastup imala sun\u010dane nao\u010dale i zatvorene o\u010di. Ne gleda nas, a opet emociju koju je dala na nastupu ne mo\u017ee\u0161 osporiti. Pomisli\u0161, kako bahato, koji ego-trip, a opet tako mo\u0107no. Ona mi jedan od najve\u0107ih uzora \u2013 ka\u017ee nam Dino koji je nekada razmi\u0161ljao kako bi volio oti\u0107i dalje u svijet, \u010dak si je stvarao svojevrsni pritisak, no danas tako vi\u0161e ne razmi\u0161lja.\u00a0

- Da, oti\u0107i vani i dalje mi je san, ali ne robujem toj ideji. Ako se otvori prilika, super. Planiram oti\u0107i na razmjenu studenata na \u0161est mjeseci pa kako bude. Volio bih u budu\u0107nosti biti umjetnik performer, ali ne mislim na ni\u0161ta specifi\u010dno kad to ka\u017eem. Samo znam da me ne privla\u010de konvencionalne stvari jer se, koliko god se trudio, ne mogu prilagoditi tome. Mo\u017eda nam procvjeta drag scena u Splita, mo\u017eda se posvetim modnom ili grafi\u010dkom dizajnu, a rad u nekom modnom \u010dasopisu je najkonvencionalnije na \u0161to bih trenuta\u010dno pristao \u2013 priznaje Dino koje je umjetni\u010dko ime Tyinspo, kojim se predstavlja na Instagramu, odabrao jer je rodno neutralno i lako pamtljivo.\u00a0

- Ime je dobilo po nekada\u0161njoj glamuroznoj blog zajednici. Mu\u0161karci \u010desto za ime koriste neku frazu, ili \u017eensko ime, a ja sam htio ne\u0161to \u0161to me ne\u0107e odrediti. Tyinspo nisam ja, to je neka umjetni\u010dka persona \u2013 zaklju\u010duje Dino. \u00a0