NAPREDAK U ISTRAŽIVANJU

Prvi put identificirane moždane stanice odgovorne za depresiju

Piše Goran Ivanović,
Znanstvenici su otkrili promjene u dvije vrste moždanih stanica kod osoba s depresijom, što bi moglo dovesti do novih terapija. Nalazi upućuju na poremećaje u radu neurona i imunoloških stanica u mozgu

Znanstvenici su identificirali dvije vrste moždanih stanica koje funkcioniraju drugačije kod osoba s depresijom, što bi moglo omogućiti razvoj preciznijih i ciljanijih terapija, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Nature Genetics.

Istraživači sa McGill University i Douglas Institute analizirali su postmortalno moždano tkivo 100 osoba, među kojima je 59 imalo dijagnosticiranu depresiju. Korištenjem naprednih tehnika genomike proučavali su aktivnost gena u tisućama pojedinačnih stanica.

Rezultati su pokazali značajne promjene u ekscitacijskim neuronima, koji reguliraju raspoloženje i odgovor na stres, kao i u mikrogliji – imunološkim stanicama odgovornima za upalne procese u mozgu. Ovi nalazi upućuju na poremećaje u živčanom signaliziranju i imunološkim funkcijama.

Depresija pogađa više od 264 milijuna ljudi diljem svijeta i jedan je od vodećih uzroka invaliditeta, dok njezini biološki mehanizmi još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni.

Novo istraživanje donosi dokaze na razini stanica o razvoju ovog poremećaja, nadilazeći ranija istraživanja usmjerena na šire moždane regije. Znanstvenici ističu kako bi ovi rezultati mogli pomoći u identifikaciji novih terapijskih meta, no naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo na koji način ove promjene utječu na ukupnu funkciju mozga.

