Psiholog: 'Evo što o ovisnosti i traumi većina ljudi ni ne shvaća'

Nažalost mnogi zdravstveni radnici i terapeuti još uvijek vjeruju da će se, ako izliječite temeljnu traumu i ovisnost prirodno smanjiti i obrnuto, kaže dr. Jason Linder

<p>Psiholog<strong> dr. Jason N. Linder </strong>kaže da je ovisnost o raznim psihoaktivnim sredstvima veliki problem društva današnjice, no smatra da je ona samo rezultat neuspjelog rješavanja temeljnog problema - neizliječene psihološke traume.</p><p>Nije slučajno, kaže Linder, da oko 28 posto oboljelih od PTSP-a ima i problem s ovisnosti, a čak 35 posto ima ozbiljnu, 'pravu' fiziološku ovisnost o nekom sredstvu. Dobra je vijest, dodaje on, što je ovisnost izlječiva bolest, no potrebno je mnogo truda i više uključenih u proces.</p><p><strong>POGLEDAJTE U VIDEU KOJA SVE SREDSTVA I SUPSTANCE MOGU IZAZVATI OVISNOST: </strong></p><p>- Većina nas poznaje nekog tko se bori s ovisnosti: u SAD-u ovisnici npr. čine polovicu svih pacijenata koji zatraže mentalno liječenje - kaže Linder, no upozorava da se ovisnost ne može izliječiti ako se usredotočimo samo na nju.</p><p>Pravi su problem, objašnjava, bol i trauma koji potiču ovisnost, a ona je samo odraz neuspjelog liječenja (ili neliječenja) traumatskih stanja .</p><p>- Uz psihološku se traumu pali naš limbički sustav ili centar za strah - objasnio je Linder, a kad se to dogodi, racionalni i odlučujući dio mozga praktički se isključi: jer sva krv odlazi tamo gdje panika nastaje. Ovisnost tada može poslužiti kao naizgled djelotvoran 'lijek' koji nam dugoročno narušava mentalno i fizičko zdravlje i tako s vremenom samo stvara još jedan ozbiljan problem.</p><h2>Liječenje ovisnosti i traume: 'Rezultati su tu samo ako se liječe zajedno'</h2><p>- Pretpostavka da će se jedno stanje izliječiti samo od sebe kad izliječite drugo potpuno je pogrešna - kaže Linder koji napominje da se u liječenju ovisnosti trauma često zanemaruje.</p><p>U usporedbi s depresijom u kojoj antidepresivi mogu pacijentu značajno pomoći, za liječenje psihološke traume ne postoji jedan pravi lijek. Isto je, dodaje, i sa bipolarnim poremećajem i psihozom: dok psihotropni lijekovi tu značajno pomažu, pacijenti s traumom na njih ne odgovaraju dovoljno dobro i brzo. </p><p>- Psihotropni lijekovi mogu pomoći u smanjenju simptoma traume ali ne postoji niti jedan lijek koji bi sam u potpunosti izliječio psihološku traumu - napominje on i dodaje kako je dobra vijest to što se mozak može priviknuti da na stres ne odgovara uvijek sa 'borbom ili bijegom' - ali to zahtjeva kvalitetnu psihoterapiju, holističke metode liječenja i posvećenost pacijenta.</p><p>- Srećom, suprotno mišljenju, liječenje ne zahtjeva uvijek puno vremena jer npr. EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) terapija često već nakon tri do šest sesija može značajno pridonijeti ozdravljenju i kod traume i kod ovisnosti.</p><p>Nažalost, napominje Linder, i mnogi zdravstveni radnici i terapeuti još uvijek vjeruju da će se, ako izliječite temeljnu traumu i ovisnost prirodno smanjiti i obrnuto. </p><p>Kognitivno bihevioralna terapija (CBT) poznata je kao zlatni standard u psihoterapiji i koristi se kod raznih problema mentalnog zdravlja. Iako je u mnogim situacijama korisna, u liječenju ovisnosti i traume ona nije dovoljno djelotvorna. To je, smatra Linder, zato što se ta metoda pretjerano usredotočuje na misli i na um - a zanemaruje fiziološki dio traume.</p><p>- Oni koji se bore s traumom i s ovisnošću često se osjećaju udaljeni od vlastitih tijela, osjećaja i potreba - objasnio je Linder za <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindfulness-insights/202007/what-most-people-dont-know-about-trauma-and-addiction" target="_blank">Psychology Today</a>, no napominje kako se od svih poznatih oblika liječenja najučinkovitijom za oba stanja pokazala EMDR terapija - i to u kombinaciji sa socijalnom podrškom ovisniku. To će dvoje, dodaje on, najprije dovesti do korijena problema i što prije to shvatimo, veća je vjerojatnost da ćemo izliječiti globalnu pandemiju traume i ovisnosti.</p>