Tajna manje živiciranja? Skriva se u super pravilu '90 sekundi'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Upravitelji šuma na Islandu pozvali građane da grle stabla

Viktor Frankl je u svojoj knjizi 'Čovjekovo traženje značenja' napisao: Kad više ne možemo promijeniti situaciju, jedini izazov koji preostaje je mijenjati sebe.

Ta unutarnja sloboda pomogla je Franklu da preživi holokaust, pronađe smisao u svojoj osobnoj tragediji i osnaži se. Odabrao je mijenjati svoj odgovor na okolnosti, umjesto da pušta okolnostima da odlučuju umjesto njega. A njegov je poznati citat pomogao milijunima ljudi otkriti jaz između naših okolnosti i naših reakcija, piše Psychology Today.

Na temelju Franklovog pronicljivog promatranja, neuroznanstvenica Jill Bolte Taylor, autorica knjige 'My Stroke Of Insight', opisuje našu sposobnost reguliranja tog neurološkog procesa koji ona naziva pravilom od 90 sekundi.

- Kad osoba ima reakciju na nešto u svojoj okolini, postoji kemijski proces u trajanju od 90 sekundi, bilo koji preostali emocionalni odgovor samo je osoba koja odlučuje ostati u toj emocionalnoj petlji - objasnila je.

Okidači toga su razni i ovise o karakteru - iz 'takta' nas izbacuju nepristojni komentari, loše vijesti, dječja neposlušnost, neočekivane neugodnosti, posao...

To nije zato što imamo lošu sreću, već zato jer su te stvari dio svakodnevnog života. Kad nas netko ili nešto naživcira, to je zato što nemamo kontrolu impulsa ili nismo svjesni drugog načina da odgovorimo na uznemirujuću situaciju.

Stalno živciranje nam jako šteti

Ni jedna situacija i nitko nas ne može natjerati da nešto osjećamo ili činimo, već mi sami. Za one koji tvrde da nemaju potrebu mijenjati se, to je druga stvar, no preventivni i zreliji pristup svakako je primjenjivanje pravila od 90 sekundi. Znanstvenici kažu da stalna reakcija na stvari izvan naše kontrole ne samo što stvara bijedu, već i skraćuje naše živote.

Kronična reaktivnost stvara stresni biokemijski bumerang koji slabi imunološki sustav i povećava vjerojatnost srčanog ili moždanog udara.

Foto: dreamstime

- U osnovi, kad gledate stanice u krugu mozga, svaka reaktivnost je jednostavno skupina stanica koje obavljaju svoju funkciju. Od trenutka kada pomislite da postoji prijetnja i pokrene se krug straha, on će potaknuti emocionalni sklop povezan s tim, što je reakcija na borbu ili bijeg. To će pokrenuti fiziološko izlučivanje norepinefrina ili bijesa u krvotok. Proletjet će kroz vas i 'iskočit' će iz vas za manje od 90 sekundi. Dakle, od trenutka kada pomislite da vam pomisao koja pokreće čitavu kaskadu događaja do kemijske reakcije imate 90 sekundi - objašnjava Taylor.

Dobra vijest je da možete naučiti da ne dozvolite da vas svaka stvar baca u bijes, bio to prometni zastoj ili pekmez prosut po vašem podu.

Što treba napraviti?

Ključno je pričekati tih 90 sekundi da prođu smireno, i emocije protutnje van te se kroz sam proces stišaju. To znači da ne treba povisivati glas i dizati ruke u zrak, već duboko udahnuti i najbolje pogledati stvari iz drugačije perspektive. Što biste vi savjetovali da se nekom drugom dogodi ono što se vama?

Već za 90 sekundi uz miran pristup osjećaj neugode i bijesa bit će manji, a samim time i stres uzrokovan događajem.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Podsjetimo se koliko je Zemlja lijepa - opustite se i uživajte!

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa Robertom Knjazom: