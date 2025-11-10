Publika je odabrala! ZGrappa 3 potvrdila status najvažnijeg festivala destilata u regiji

Treće izdanje međunarodnog festivala rakija, likera i finih pića ZGrappa powered by Bumbar održano je 7. i 8. studenoga u Stil Event prostoru Zagrebačkog Velesajma, okupivši više od 80 destilerija iz cijelog svijeta – od Hrvatske i Srbije, preko Italije, Francuske i Japana, sve do daleke Kostarike i Meksika. Ove je godine festival imao i posebnog partnera – Italiju, čime je ZGrappa dodatno učvrstila svoj međunarodni status.

Foto: Ana Drenjančević

Festival su svečano otvorili nj. e. Paolo Trichilo, veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj, i Marin Levaj, osnivač i organizator ZGrappa festivala, koji su u zajedničkom pozdravnom govoru istaknuli važnost povezivanja kultura kroz tradiciju destilata i umjetnost uživanja u piću.

Talijanski veleposlanik u Hrvatskoj izrazio je zadovoljstvo zbog prisutnosti talijanskih tvrtki i zbog odabira Italije kao prve zemlje partnera ove inicijative, što svjedoči o sve većem hrvatskom interesu za 'Made in Italy'.

Foto: Ana Drenjančević

Inicijativa prethodi bogatom programu događanja koje će Veleposlanstvo uskoro organizirati u suradnji sa 'Sistemom Italija' (skupom talijanskih institucionalnih, kulturnih, poduzetničkih i društvenih komponenti), u povodu desetog izdanja Tjedna talijanske kuhinje u svijetu.

Foto: Ana Drenjančević

„Veseli me sudjelovati na otvaranju trećeg izdanja ZGrappa festivala koji ove godine, po prvi put, ima zemlju partnera – Italiju. To svjedoči o rastućem interesu za ‘Made in Italy’ i dodatno jača već izvrsne gospodarske i trgovinske odnose između Italije i Hrvatske. Zahvaljujem organizatorima i uredu Agencije ICE (Talijanski institut za vanjsku trgovinu u Zagrebu) te direktorici Marileni Procaccio koji su, u suradnji sa sektorskim udruženjem AssoDistil, pripremili izložbeni prostor za talijanske tvrtke i organizirali masterclass radionice koje vodi Leonardo Pinto, jedan od vodećih europskih stručnjaka za rum“, zaključio je Trichilo.

Prostor organiziran u sklopu manifestacije ZGrappa predstavlja važnu platformu za predstavljanje talijanske proizvodnje u sektoru jakih alkoholnih pića. Snažan identitet, povezanost s teritorijem i kultura destilacije ključni su elementi koji su Italiji omogućili da u prvih šest mjeseci 2025. godine postane glavni dobavljač za hrvatsko tržište u ovom sektoru, s udjelom od oko 21%. Festival koji je upravo završen predstavljao je prvu etapu puta koji će se nastaviti novim događajem u Sisku, 26. studenoga, gdje se predviđa edukativni dan u suradnji s međunarodnim kulinarskim institutom KULIN.

Foto: Ana Drenjančević

Na ZGrappi su se predstavile talijanske tvrtke: DISTILLERIA BONAVENTURA MASCHIO srl (Treviso), DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO spa (Padova), DISTILLERIA CASTANGER (Treviso), LIQUORI BALDONI srl (Ancona), MAZZETTI D’ALTAVILLA srl (Alessandria) i ROSSI D'ANGERA DISTILLATORI srl (Varese).

Foto: Ana Drenjančević

„Velika nam je čast otvoriti ovaj festival zajedno s Veleposlanstvom Italije, našom zemljom partnerom ove godine. Vjerujem da je ovo početak jedne snažne suradnje – ne samo između Hrvatske i Italije, već cijele regije koja dijeli stoljetnu tradiciju destilacije. Vrijeme je da svijetu zajedno pokažemo kako naše rakije i grappe mogu stajati rame uz rame s najboljim svjetskim destilatima“, izjavio je Marin Levaj, organizator festivala ZGrappa, prilikom otvaranja.

Foto: Ana Drenjančević

Tijekom dva dana, posjetitelji su imali jedinstvenu priliku kušati brojne proizvode koji tek traže svoje mjesto na hrvatskom tržištu, otkriti nove trendove u svijetu destilata te upoznati ljude čije priče stoje iza svake boce – od malih obiteljskih destilerija do globalnih brendova.

Tradicionalno, na ZGrappi su i proglašeni pobjednici po izboru publike u četiri kategorije. Nagrada je to koja najviše veseli ponosne destilerije. U kategoriji najbolje rakije ove je godinu pobjedu odnijela destilerija Zaplet iz Beograda sa svojom Kajsijom Barrique. Iznenađenje je to budući da su do sada uvijek pobjeđivale odležale šljivovice. Najviše bodova, pored Zapleta skupile su i destilerije Vertigo iz Zagreba s viljamovkom te premijerno predstavljanje destilerije Prunus Aurelia iz Vinkovaca. Nagradu za najbolji liker odnio je OPG Robert Milak s likerom Tren, napravljenim od aronije s dodatkom ruma. Osim Trena, najviše bodova skupili su Incanto liker s lavandom i limunom te Martin Albus liker s lješnjakom. Pomalo očekivano nagradu za najbolji gin osvojila je tvrtka Old Pilots, ali malo je falilo da nagradu uzmu Arete Puro, Poetica ili Six Point Eight. Najljepši dizajn imala je destilerija Gen iz Jagodina, a odmah za njima i destilerije Old Pilots i Pevac.

Foto: Ana Drenjančević

U dva dana festivala, održano je desetak predavanja, masterclassova i radionica, a najzanimljivije su bile one Leonarda Pinta iz Italije koji je otkrivao tajne talijanske tradicije destiliranja. Najveći hrvatski stručnjak za jaka alkoholna pića Dario Grabarić predstavio je regiju Istru u suradnji s udrugom istrijanskih destilera 'Lambik'.

Foto: Ana Drenjančević

Vrutak, hrvatski distributer i maloprodajni lanac pića s impresivnim portfeljem domaćih i svjetskih destilerija ove nam je godine predstavio Ron Centenario rum iz Kostarike te proizvođača grappa Sibona iz Italije. ALCA kao jedan od vodećih distributera premium pića, prehrambenih proizvoda i široke potrošnje u regiji nam je predstavila Meksičke rakije pod vodstvom Marka Markote.

Pod naslovom „Baština u čaši“, Igor Županić i Ivan Mlivić iz Maraske odali su počast legendarnom Romanu Vlahovu, „ocu hrvatskih biljnih likera“, kroz priču o bogatoj tradiciji, znanju i strasti koja je oblikovala identitet domaćih likera.

Foto: Ana Drenjančević

Tvrtka Gastro Stil, glavni zastupnik za Hoshizaki uređaje, predstavilo je predavanje „Savršen led za savršenu uslugu – tajna uspješnog bara“ uz Sašu Lovrenščaka koji je otkrio zašto je upravo kvaliteta leda ključan, ali često zanemaren element u pripremi vrhunskih koktela i posluživanja žestokih pića.

Pod naslovom „Rakija Mixology by Branko“, Zoran Budimirović, glavni kreator koktela brenda Branko rakija, pokazao je kako tradicionalna rakija može postati zvijezda modernog bara.

Foto: Ana Drenjančević

Kao i uvijek najveći interes izazvao tradicionalni dolazak Dejana Rakija Veljovića, Rakija iz Rakije koji je ovoga puta predstavio Sedmicu, šljivovica od autohtone sorte crvena ranka, sedam godina odležanu u hrastu.

Kažu da se prvi put dogodi slučajno, drugi puta se slučajnost testira, a treći put je tradicija.

Dogodine još veći, ljepši i jači.