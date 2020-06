Puno ih tako sjedi, no mogu li prekrižene noge štetiti zdravlju?

Prekriženih nogu najčešće sjede žene jer je to 'ženstveno' no postoje i muškarci koji su usvojili tu naviku. Sada liječnici preispituju utjecaj ovakve poze na zdravlje - od vena u nogama do držanja tijela i porasta tlaka...

<p>Kod sjedenja jako puno žena ima nešto zajedničko: prekriže noge jednu preko druge, a prvotno je ta poza nastala kako bi se 'spriječilo zavirivanje pod suknju'. Danas nije neobično vidjeti ni muškarce da tako sjede i mnogi su preuzeli tu naviku, koju je teško prekinuti.</p><p>Međutim, takvo sjedenje ima svojih mana, piše <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/should-you-avoid-sitting-with-your-legs-crossed/photostory/76245829.cms">Times of India</a>. </p><p>Pogledajte video o olakšavanju bolova prirodnim putem:</p><h2>Škodi stopalima i živcima</h2><p>Sjedite li duži vremenski period u toj pozi, može doći do paralize peronealnog živca što oslabljuje mišiće zadužene za podizanje stopala.</p><p>Ovakav način sjedenja, također, može dovesti do neravnoteže u zdjelici jer unutarnji bedreni mišić postaje kraći, a vanjski bedreni mišić je sve duži, a kod takvog stanja postoji rizik od pomicanja zglobova iz mjesta.</p><h2>Veza s povišenjem tlaka</h2><p>Mnoge studije pokazuju kako navika dugog sjedenja prekriženih nogu povisuje krvni tlak u tijelu čak i ako problemi s tlakom inače ne postoje. Izbjegavanje takvog sjedenja vodi boljoj cirkulaciji.</p><h2>Varikozne vene i cirkulacija</h2><p>Veće su šanse za nastanak tzv. "paukovih vena". Iako kod pojave vidljivih vena genetika ima važnu ulogu, sjedenje prekriženih nogu također može biti krivac za njihov nastanak. Naime, u krvnim žilama postoje mali ventili koji onemogućuju da krv teče u pogrešnom smjeru. Ali, ako su noge prekrižene, pritisak na vene se povećava i otežava protok krvi.</p><h2>Lošije držanje i bolovi</h2><p>Pojedina istraživanja pokazuju kako sjedenje s prekriženim nogama dulje od tri sata na dan može dovesti do pogrbljenog držanja tijela, bolova u donjem dijelu leđa i vratu kao i stvaranja nelagodnog osjećaja u kukovima.</p>