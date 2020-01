Evo što stalno sjedenje ispred TV-a radi vašem tijelu i mozgu

Vani je ružno vrijeme, a vi pred sobom imate niz televizijskih kanala s najnovijim serijama i možete ih pogledati sve odjednom. Pa što drugo raditi, osim udobno se smjestiti i uživati pred TV-om? No to ima itekakve posljedice na našu psihu i tijelo, piše HuffingtonPost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako svi volimo dobru maratonsku seriju, želja da pogledamo "još samo jedan nastavak" vodi u ozbiljne probleme. Početkom mjeseca Britanska udruga za savjetovanje i psihoterapiju potvrdila je kako su u Ujedinjenom Kraljevstvu zaprimili tri pacijenta koja su postala ovisna o stalnom gledanju televizije.

Foto: Fotolia

Pa kad bezazlena zabava poput gledanja serije prerasta u ozbiljan problem koji utječe na naš um i na tijelo? Liječnik Paul Stillman objašnjava kako pretjerano gledanje serija ima utjecaja na hormone, a to pak utječe na mentalno zdravlje i općeniti boljitak.

Uranjamo u živote likova i postajemo ovisni o nastavku

- Takav način gledanja televizije može stvoriti ozbiljan emocionalni problem kad smo završili s gledanjem željene serije. Naime, tijekom gledanja otpuštamo kemikalije poput dopamina koje inače nastaju kad se bavimo ugodnim aktivnostima. No kod neprestanog gledanja televizije mozak konstantno proizvodi dopamin i tu se razvijaju ovisnički obrasci ponašanja. Uranjate u živote likova, u priču, a briga o tome što će se zbivati u seriji postaje ovisnost - pojašnjava liječnik.

Foto: Fotolia

Ako zbog toga izbjegavate prijatelje i rodbinu te odustajete od dogovorenih društvenih aktivnosti radi gledanja serija, to može biti znak da ste pretjerali.

Loše utječe na san

Ostali znakovi su manjak sna i sklonost grickalicama radije nego pravom kuhanju. Liječnik Roger Henderson ističe kako se pojavljuje sve više dokaza koji upućuju na to da je ovakav oblik gledanja programa štetan za zdravlje, a osobito kad je riječ o kvaliteti sna.

- Elektronički ekrani emitiraju plavu svjetlost koja ima utjecaja na stvaranje melatonina, ključnog hormona za dobar san, kazao je on. Kako je konstantno gledanje zapravo sjedilačka aktivnost, dodatno djeluje na san.

- Isprva dugo sjedite u jednom položaju što s vremenom može prouzročiti bolove u leđima, a to će vam omesti dobar san. Dodatno, zbog želje da vidite što će biti sljedeće u seriji, sjedite sve dulje i dulje. I konačno, nasilje i neizvjesnost oko sljedećeg nastavka prije odlaska u krevet mogu utjecati na to da se osjećate anksiozno i zato ne možete zaspati - tvrdi liječnik.

Foto: Dreamstime

- U kratkom vremenskom periodu nedostatak sna vodi do umora, manjak koncentracije i nedostatka strpljenja. No studije ističu kako dugoročni nedostatak sna vodi do razvoja srčanih bolesti, moždanih udara, infarkta i visokog krvnog tlaka. Sjedenje u jednom položaju može se negativno odraziti na ligamente i muskulaturu - kaže dr. Henderson navodeći kako sve zajedno može utjecati na držanje tijela.

- Pojedine pozicije su lošije od drugih. Kako biste spriječili loše držanje, izbjegavajte sjediti samo na jednoj strani tijela, naslonite noge na potporu u obliku dodatnog stolčića te ne izvijajte vrat dok gledate u ekran. Na kraju, izbjegavajte predugo sjedenje pred ekranom bez pauze - savjetovao je.

Gledanje u više ekrana šteti vidi i može prouzročiti glavobolju

Duži period fokusa na ekran može štetiti vidu.

- Ako imate više ekrana, pa malo gledate u mobitel, a malo u televizor, to može rezultirati glavoboljom, zamućenim vidom ili problemima s fokusiranjem. Svakako posjetite oftalmologa ako ste iskusili ove simptome - kazao je liječnik.

Foto: Dreamstime

Naravno da ne morate odmah ukinuti pretplatu na kanale koji vam omogućuju dugotrajno gledanje omiljenih serija, ali svakako valja imati na umu kako takvo ponašanje djeluje na vaše zdravlje.

Kako ograničiti loš utjecaj na zdravlje?

- Najbolji način za uzastopno gledanje nastavaka neke serije je odvojite sat ili dva za to tijekom dana radije nego prije spavanja. Bilo bi idealno da ne koristite nikakve ekrane najmanje sat vremena prije spavanja. Također, napravite pauzu nakon sat vremena gledanja serije čak i ako ste se baš jako zadubili u radnju. Ako ste svjesni da ćete dugo gledati TV, unaprijed pripremite zdrave grickalice radije nego da jedete čips - zaključio je dr. Henderson.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: