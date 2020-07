Rad od doma vas ubija? Super rješenje stiže iz jednog hotela

Za one kojima je rad od kuće s malom djecom, kućanskim poslovima i obavezama postao noćna mora sada hoteli nude opciju jeftinijeg iznajmljivanja soba koje služe kao vrhunski uredi te su puni

<p>Djeca vas povlače za nogavice da se igrate s njima, trebalo bi oprati rublje, a što je za jesti pitanje je koje se samo nameće - to je svakodnevica ljudima koji u situaciji globalne epidemije nemaju mogućnosti raditi u uredu, već rade od kuće. I dok je nekima rad od doma ugodna promjena, drugi su izrazito frustrirani, neproduktivni i na rubu snaga.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Njima nedostatak strukture i vlastitog mira znatno otežava posao, no drugih opcija nemaju, ili barem nisu imali. No, sada se pojavila alternativa - rad iz hotela.</p><p>Naime, s padom broja turista brojne hotelske sobe zjape prazne, no to nije slučaj i s 94-godine starim hotelom u centru Los Angelesa, Figueroa hotelom. Oni su se prilagodili situaciji i ponudili posebne pogodnosti za iznajmljivanje svojih soba, koje su ovih dana pune - ljudi koji su došli raditi u hotel umjesto kod kuće kako bi imali malo mira, piše <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/work-remote-hotel-room-covid-19/index.html">CNN</a>. </p><p>Poseban program nazvan Work Perks pretvorio je 268 hotelskih soba u privremene dnevne urede.</p><h2>'Ratnici' koji rade od kuće</h2><p>- To je odlična prilika za ljude kojima treba malo mira dok rade te prilika da se oporave u tihom, izoliranom i smirujućem ambijentu koji omogućava socijalnu distancu, a nudi izrazito brz WiFi, neograničeno printanje i besplatno parkiranje. S time smo započeli u lipnju i postalo je pravi hit - kaže izvršna direktorica hotela, Connie Wang.</p><p>Ona kaže kako je to bio pravi spas za 'ratnike' od kuće, napominjući da se sobe 35 kvadrata iznajmljuju 129 dolara na dan (830 kuna) uz mogućnost produljenog boravka preko noći za dodatnih 20 dolara. </p><p>Fig, kako lokalci zovu ovaj hotel, nije jedini tradicionalan hotel koji je ovih dana prilagodio svoje poslovanje, a strategija iza toga je jednostavna - kako su rezervacije pale, ponudite ljudima nešto drugačije, ono što im sada treba.</p><p>Slično danas rade hotel Wythe u Brooklynu, Sawyer u Sacramentu, Hamilton hotel u Washingtonu. Možda najbolja vrijednost dolazi iz hotela InterContinental Times Square, koji se nalazi točno usred New Yorka. Ovdje je hotelska uprava izdvojila oko 20 posto od svojih 607 soba za korištenje kao uredski prostor. Prostorije od 35 kvadrata dostupne su za oko 1000 dolara na tjedan, a postoji mogućnost 'dijeljenja' takvih ureda.</p>