Nakon Drugog svjetskog rata svaki kutak bivše države se obnavljao kroz radne akcije: Gradile su se zgrade, škole, vrtići, pruge i mostovi, asfaltirale ceste, pa čak i u zabačenim selima
Radne akcije obilježile 50-e i 60-e godine prošlog stoljeća
Pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća svaki se kutak bivše Jugoslavije obnavljao poslije rata pa je gradnja infrastrukture kroz radne akcije i građevinske radove bila svakodnevna pojava.
