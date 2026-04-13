Rak dojke u Hrvatskoj: Hrvatsko zdravstvo dobilo četvorku, ali žene traže više

Više od polovice ispitanica, u slučaju dostupnosti terapija, bilo bi spremno primiti tri i više linija liječenja, pokazalo je istraživanje provedeno među gotovo 300 članica udruga oboljelih od raka dojke iz cijele Hrvatske. Rezultati su predstavljeni na konferenciji “Ovog gosta je dosta!”, koja je okupila pacijentice i liječnike iz niza javnih bolnica te otvorila pitanja daljnjeg unaprjeđenja skrbi, osobito u liječenju metastatskog raka dojke.

Ukupna ocjena hrvatskog zdravstvenog sustava za liječenje ove bolesti iznosi čvrstu četvorku, no rezultati ankete jasno pokazuju da, uz vidljiv napredak, postoji prostor za dodatna poboljšanja. Kao ključne potrebe pacijentice izdvajaju kvalitetniju komunikaciju s liječnicima, snažniju psihološku podršku oboljelima i njihovim obiteljima, bolje informiranje o pravima pacijenata te učinkovitije terapijske opcije u uznapredovalim stadijima bolesti.

Manjak informiranosti zabrinjava

Podaci posebno ukazuju na nedostatke u informiranosti: tek svaka druga ispitanica dobila je informaciju o biološkom tipu tumora, dok se samo 35,5 posto njih smatra dovoljno informiranima o svojoj bolesti. Oko 30 posto ispitanica nije upoznato s pojmom HER2 statusa, a dodatnih 17 posto uopće ne zna što on znači, što upućuje na potrebu sustavnijeg i razumljivijeg pristupa komunikaciji između liječnika i pacijentica.

Iako se većina slučajeva raka dojke otkriva u ranoj fazi kroz nacionalni program probira, podaci Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuju da se kod 22,5 posto oboljelih bolest dijagnosticira u uznapredovalom stadiju, s udaljenim metastazama.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako su u posljednjem desetljeću ostvareni značajni pomaci u dostupnosti terapija i ishodima liječenja:

- U posljednjih deset godina četverostruko su povećana izdvajanja za posebno skupe lijekove, uvedeno je 25 novih lijekova, a danas se čak 90 posto bolesti otkriva u ranoj fazi, kada je izlječiva. Petogodišnje preživljenje povećano je na 80 posto, što jasno pokazuje da sustav kontinuirano napreduje i ulaže u liječenje, poručila je.

Na važnost sljedeće faze razvoja sustava upozorila je državna tajnica Marija Bubaš:

- Premda podaci pokazuju sve bolje ishode i rastuće povjerenje pacijentica, sljedeći korak mora biti podizanje kvalitete komunikacije, informiranosti i psihosocijalne podrške. Sustav je kvalitetan, ali ga moramo učiniti još jasnijim, bližim i humanijim, izjavila je.

Pozitivni trendovi, ali nedostatak terapije

Pozitivni trendovi vidljivi su i u preživljenju. Ono je poraslo na 87,2 posto za žene dijagnosticirane u novijem razdoblju, dok Hrvatska bilježi i nižu stopu mortaliteta od prosjeka Europske unije. Istodobno, visoka incidencija i preživljenje znače i veliku prevalenciju bolesti budući da desetci tisuća žena žive s dijagnozom raka dojke.

Struka pritom naglašava kako je najveći izazov i dalje metastatski rak dojke, koji ostaje neizlječiv. Predsjednik Hrvatskog onkološkog društva Eduard Vrdoljak ističe:

- Očekujemo daljnju personalizaciju liječenja, uz preciznije podjele tumora i širu primjenu novih terapija, poput konjugata antitijelo-lijek. Ako te trendove pratimo dobrom organizacijom i dostupnošću lijekova, realno je očekivati daljnji rast preživljenja uz sve bolju kvalitetu života pacijentica, rekao je Predsjednik Eduard Vrdoljak.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj godišnje oko 200 pacijentica s metastatskim rakom dojke još uvijek nema pristup optimalnoj terapiji. Upravo na jaz između medicinskih mogućnosti i stvarnosti upozorava psihologinja Ljiljana Vukota:

- Napredak u liječenju donio je novu nadu, ali za mnoge bolesnice ona ostaje nedostižna. Kada saznaju da terapija postoji, ali im nije dostupna, ta se nada pretvara u bolno podsjećanje na ograničenja sustava. Trenutak koji je tih, ali iznimno težak, zaključila je.