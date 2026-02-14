Rafaela (50) je pobijedila rak, a drugima vraća nadu šarenim balonima: 'Nikad nije gotovo!'

Rafaela Šimunec (50) pobijedila je rak dojke i nakon toga odlučila je da je njezina misija na onkološkom odjelu pulske Opće bolnice teško bolesne pacijente, koji još vode "bitku života" razveseliti šarenim balonima svakakvih oblika, kada god stigne. I ne skida osmijeh s lica dok pacijentima, koji to žele priča svoju inspirativnu priču, daje im motivaciju da se bore, jer, kako je rekla "Nikad nije gotovo". A šareni baloni raznježe i one "najtvrdokornije". Unijeti dozu topline u bolnički odjel gdje svaki bolesnik vodi svoju životnu bitku nije mala stvar. Rafaela im na taj način želi barem malo olakšati tešku svakodnevicu ispunjenu iglama, lijekovima, kemoterapijama, strahovima i svakodnevnom borbom

24sata: Pula: Rafaela Šimunec | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Moje liječenje počelo je 2024. godine, a nakon toga sam imala operaciju dojke i terapiju nastavila zračenjem. Da, kada sam čula za dijagnozu bio je to šok. Živjela sam zdrav život, bavila se kao i sada sportom. Ja svoj rak i sve kroz što sam prošla ne bi nazvala paklom. Teško je, ali ja to ne želim gledati kao preružno razdoblje. Moj moto je "Pamtim samo dobre dane". Tako sam išla dan po dan rješavati se raka. To je bio period u kojem sam naučila puno o sebi i osvijestila sam puno stvari. Više rak gledam kao životnu "školu"-priča hrabra Puljanka.

Kada je saznala za zloćudnu dijagnozu isprva se pitala "Otkud sad to"? Radi posao koji obožava, zdravo se hrani, bavi sportom..., , ali bolest ne bira. Dođe nepozvana. Ni taj trenutak spoznaje da boluje od teške dijagnoze nije ju spriječila da i dalje širi veselje, kako ukućanima i prijateljima, tako i svima na koje je nailazila.

- Prihvatila sam tu bolest pomislivši odmah na svoje bližnje. Rekla sam sebi da ću ja to sigurno lakše odraditi nego moja mama. Ja ću to lakše odraditi nego moj nećak, nego moji prijatelji. S takvim stavom hrabrila sam i sebe. Ja ću to lako. A bilo je teških dana. Dana kada nisam mogla ništa u usta staviti osim domaće juhice. Prošla sam osam ciklusa kemoterapije i petnaest zračenja. Onaj dan kada sam primila zadnju terapiju, ja sam već slavila. Cijeli odjel toga dana opskrbila sam šarenim balonima i od tada je krenula ta moja "misija" uveseljavati druge - otvoreno je ispričala hrabra lavica.

24sata: Pula: Rafaela Šimunec | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iako su odlični nalazi stigli tek tjednima kasnije, Rafaela je samu sebe duboko uvjerila da se zadnjom kemoterapijom koja joj je još prolazila kroz vene, riješila "podstanara". Kaže da bi na onkološkom odjelu u pulskoj bolnici trebalo biti ono "čudesno" zvono kojeg imaju mnoge bolnice u svijetu. I koje, kada se ono oglasi, znači završetak teških terapija za onkološkog bolesnika koji jedva čeka svoj trenutak da pozvoni. Da svima kaže da je preživio.

24sata: Pula: Rafaela Šimunec | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Upravo me to zvono potaknulo da učinim nešto svoje. Zato sam na zadnju kemoterapiju donijela hrpu balona i cvijeća koje sam napravila od balona i dijelila ih kome god sam stigla. Svima sam taj dan rekla "ja sam Rafaela i ovo je moja zadnja kemoterapija. Ja sam pobijedila bolest, izvolite balon"! Dijelila sam balone na odjelu, u čekaonici, na odjelu fizikalne terapije (jer je ista čekaonica)..., i izmamila sam osmijeh svima. Poslije sam dobivala brojne poruke da sam bolesnicima uljepšala dan. E to mi je ispunilo srce. I baš to me potaknulo da nastavim, pa sam i prije par dana učinila isto. A samo je važno najaviti se dan ranije odjelu da bi došla i divne medicinske sestre, liječnici i medicinsko osoblje pristanu da malo unesem šarenila na taj odjel - dodala je.

Počela je razmišljati da nošenje balona na odjel postane njezina tradicija.

- Radije ću svaki dan nositi balone ako treba, nego više ikad završiti na tim stolicama gdje se čeka terapija. Ali ne nosim naravno svaki dan, da ne smetam. Pacijenti budu oduševljeni i izmamim od njih široki osmijeh, a to mi je jako bitno. Inače se bavim balonima, odnosno uslugama balon dizajna i želim tim šarenilom uljepšati možda nekom težak i tmuran dan - kazala je hrabra žena. Iako svaka tri mjeseca ide na kontrolne preglede, Rafaela ne odustaje od pozitivnog razmišljanja da će i dalje njezini nalazi biti čisti od stanica raka.