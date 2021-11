Ljudi često uoče pojavu neobičnih zdravstvenih simptoma mjesecima ranije nego otiđu na liječnički pregled, najčešće jer misle kako će ispasti hipohondri, čekaju da prođu sami od sebe, ne vjeruju doktorima ili ih svjesno zaobilaze u strahu od bolesti. Odgađanje posjete liječniku je nešto najgore što možete napraviti, budući da je danas velik broj karcinoma izlječiv ako se otkrije u ranim fazama, piše The Independent.

Prema studiji na više od 1700 ljudi oboljelih britanskog Udruženja za istraživanje raka, postoji nekoliko osnovnih simptoma zbog kojih bi ljudi, a osobito oni stariji od 50 godina, obavezno trebali posjetiti liječnika:

Namirnice koje djeluju u prevenciji raka:

Zeleni čaj

Sadrži brojne polifenole - katehine koji blokiraju rad određenih hormona. Jedan od njih EGCG (epigalokatehin galat-3) među najsnažnijim je molekulama iz namirnica koje sprečavaju kancerozne stanice da stvaraju nove krvne žile. Ima ga u velikim količinama u zelenom čaju. Sencha, gyokuro, matcha - vrste zelenog čaja iz Japana sadrže najvišu koncentraciju EGCG-a, dok, primjerice, crni čaj zbog fermentacije nema velik broj fenola, a čaj oolong prošao je djelomičnu fermentaciju tako da je po sadržaju polifenola negdje na pola puta između zelenog i crnog čaja. Nakon dvije-tri šalice zelenog čaja krv je puna EGCG-a, koji se kapilarama širi tijelom i smješta na površinu svake stanice te blokira receptore koji nalažu stvaranje novih krvnih žila potrebnih tumoru za rast.

Povrće i voće bogato karotenoidima

Mrkva, slatki krumpir, buča, rajčica, marelice, cikla i sve voće i povrće žarkih boja (narančaste, crvene, žute, ljubičaste i zelene) sadrže vitamin A i likopen za koje je dokazano da inhibiraju razvoj stanica raka. Lutein, likopen, fitoen i kantaksantin potiču nastanak novih imunosnih stanica i povećavaju njihovu sposobnost da napadnu maligne stanice. Također, znanstvenici su povezali i namirnice bogate karotenom s produljenjem života pacijentica oboljelih od raka dojke. Karotenoida ima u raznom voću i povrću. Alfa-karoten se nalazi u mrkvi i bundevi, likopena ima u crvenom voću (lubenicama, crvenom grejpu i guavi, a ponajviše u kuhanim rajčicama). U tamnozelenom povrću, bundevi i crvenoj paprici velike su količine luteina i zeaksantina; kriptoksantina ima u mangu, narančama i breskvama.

Kurkuma i curry

Od kurkumina korijena dobiva se žuti prah koji je glavni sastojak žutog curryja. Nijedna druga namirnica nema tako snažno protuupalno djelovanje, a glavna molekula odgovorna za to djelovanje je kurkumin, koji se u laboratoriju pokazao kao inhibitor rasta velikog broja tumora: debelog crijeva, jetre, želuca, dojke, jajnika i leukemije. Također, prisiljava kancerozne stanice da umru (procesom staničnog samoubojstva - apoptoza), a i onemogućava rast tumora inhibirajući angiogenezu. Angiogeneza tumora je proces tijekom kojeg tumor uspostavlja vlastiti krvotok kako bi dalje mogao rasti.

Bobičasto voće

Kupine, maline, jagode, borovnice... sadrže antioksidanse, primjerice vitamine C i E te selen, koji blokiraju oksidacijske procese u tijelu kao i citrusi i orašasti plodovi. Polifenoli koji voću daju boju i okus, pigmenti antocijanini odgovorni su za mnoge intenzivno plave, crne, ljubičaste i crvene boje bobica, drugog voća i povrća, blokiraju rast tumorskih stanica tako što sprečavaju stvaranje novih krvnih žila kojima se one hrane. Upravo su boje u ovom voću njihovo najsnažnije oružje, to su antioksidansi koji su uspješni u borbi protiv slobodnih radikala. Bobičasto voće je dobro za opće zdravlje.

Đumbir

Korijen đumbira jak je protuupalni čimbenik i antioksidans koji djeluje protiv stanica raka, suzbija stvaranje novih krvnih žila kojima se rak hrani, a čaj od đumbira smanjuje mučninu tijekom kemoterapije ili zračenja. Karakterističan miris đumbira potječe od fenola koji je u đumbiru prisutan u koncentraciji od oko 500 mg/100 grama. Dominiraju antioksidansi gingerol, šogaol i zingeron. Pokazalo se da upravo šogaol, koji se oslobađa kuhanjem, ima sposobnost ubiti stanice raka, a pri tome sačuvati zdrave stanice. Važno je napomenuti da slične studije još uvijek nisu provedene na ljudima, ipak rezultati iz pokusa na životinjama su obećavajući.

Namirnice bogate selenom

Povrće i žitarice iz organskog uzgoja sadrže velike količine selena koji se, međutim, iscrpljuje intenzivnom poljoprivredom. Selen je mineral kojeg ima i u ribi, morskim plodovima, indijskim oraščićima i iznutricama. A njegovo glavno svojstvo je da potiče imunosne stanice, osobito NK stanice, koje osiguravaju brzu i učinkovitu prvu crtu obrane protiv raznih bolesti ubijajući stanice zaražene rakom, virusom ili bakterijskim patogenima te jača antioksidativne mehanizme u tijelu. Selen, pokazalo se, ima veću zaštitnu ulogu od raka kod muškaraca nego kod žena, a najznačajniji je u zaštiti od raka dišnih puteva, prostate i gastrointestinalnog trakta. Djeluje tako što poboljšava antioksidativni status organizma, jača imunosni sustav, smanjuje štetu od teških metala i kancerogenih tvari u organizmu te obnavlja oštećenja DNK.

Probiotici

S obzirom na to da olakšavaju pražnjenje crijeva, ujedno smanjuju opasnost od raka jer skraćuju vrijeme u kojem je probavni trakt izložen kancerogenim tvarima iz hrane. Organski jogurt i kefir dobar su izvor probiotika.