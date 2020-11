Sok od nara otapa masnoću na trbuhu, posebno kod muškaraca

Istraživači kažu kako sok snižava količinu specifične masne kiseline u krvi koja je direktno povezana s gomilanjem masti na trbuhu, ali i povećanim rizikom od srčanih bolesti

<p>Nar, morganj ili šipak ljudi ili jako vole ili ne vole uopće, no toliko je zdrav da bi ga svatko trebao uvrstiti u prehranu - poboljšava rad kardiovaskularnog sustava, usporava gubitak hrskavice, štiti stanice od slobodnih radikala, blagotvorno djeluje na prostatu, krvni tlak i plodnost, smanjuje rizik od anemije, jača imunitet, otapa suvišne masnoće u tijelu...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako brzo očistiti nar:</p><p>Ovaj plod je bogat vitaminima C, A i E, sadrži solidnu količinu folne kiseline, ali i tri vrste polifenola (tanini, antocijani i elagična kiselina) koji su na glasu kao odlični antioksidansi. Po pitanju antioksidansa bolje je jesti nar nego brusnice i naranče.</p><p>Nar se najčešće jede svjež, no pije se i kao sok ili koristi kao ulje dobiveno prešanjem sjemenki. Sok ima antibakterijska i antivirusna svojstva, a odličan je i za gubitak nakupljenih naslaga sala na trbuhu, posebno kod muškaraca, pokazala je to studija Sveučilišta Edinburgh u Velikoj Britaniji.</p><p>Njihovi istraživači kažu kako sok snižava količinu specifične masne kiseline u krvi koja je direktno povezana s gomilanjem masti na trbuhu, ali i povećanim rizikom od srčanih bolesti te obolijevanja od dijabetesa tipa 2.</p><h2>Recept za domaći sok od nara:</h2><p>Sastojci: 1 kg bobica očišćenih od opne, malo smeđeg šećera </p><p>Postupak: U posudu stavite red bobica pa ih pospite s malo šećera i pritisnite rukama. Zatim stavite drugi red bobica i sve ponovite, i tako dok sve ne potrošite.</p><p>Ostavite neka stoji preko noći, potom izmiješajte i ostavite još nekoliko sati. Na kraju smjesu stavite u blender i usitnite, procijedite i ulijte u boce. Ovaj sok malo se razrijedi s vodom prije konzumiranja, prenosi <a href="https://atma.hr/sipak-supervoce-i-kako-ga-ocistiti-bez-po-muke/" target="_blank">Atma</a>.</p>