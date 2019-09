Rasprodaja u Botaničkom vrtu: Mesožderke su već od 30 kuna

Ponesite svoje torbe i košare jer vrećice kod nas ne možete kupiti. Ovog puta prodajemo više od sto vrsta biljaka, no nekih samo po jedan primjerak, rekla je dr. Sanja Kovačić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stručna savjetnica u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu jučer je s kolegicom dr. Dubravkom Sandev pripremala biljke za “malu vrtnu rasprodaju”, koju organiziraju nekoliko puta godišnje. Biljke se mogu kupiti danas od 16 do 18 sati i sutra od 9 do 12 sati u izložbenom paviljonu, pa savjetuju da se dođe na istočni ulaz, mostićem preko Miramarske.

- Biljke koje mi uzgajamo su iz porodica važnih našim studentima za znanstvena istraživanja. Razmnožavaju ih, pa ih je uvijek više nego što trebaju - rekla je Sanja Kovačić i dodala da su uzgojene “po starinski”, u običnoj zemlji i bez supstrata.

- Mnogi se razočaraju kad vide da prodajemo samo biljku ili dvije od pojedine sorte. Neke sad ni ne izgledaju lijepo poput onih u trgovačkim centrima. No imamo neobičnih sorti orhideja, na primjer, čija je cijena između 75 i 100 kuna - pojasnila je dr. Kovačić.

Ima biljaka koje su posađene još 60-ih godina prošlog stoljeća, poput luka penjačice. On spava zimi, a na proljeće pušta vitice, poput onih kakve imaju šparoge. Posuda s tri luka stoji 100 kuna.

- Taj luk je više od pola stoljeća u našoj zbirci - dodale su savjetnice. Brižno su gledale i ostale stare velike biljke, od kojih im je teško odvojiti se. No narasle su i nema za sve mjesta u stakleniku, kamo ih moraju spremiti prije zime.

Pandanus je rijetka biljka starija od 20 godina i za nju traže 500 kuna. Istu cijenu ima i veći spatifilum, iza kojeg se skrivaju na fotografiji. Onaj manji prodat će za 350 kn. Najskuplji su ogromni fikusi i dvije palme stare 30 godina i visoke četiri metra, koje bi prodali za 2000 kuna.

- Mesožderke može svatko uzgajati, no mora se držati tri pravila. Moraju rasti u tresetu kiselosti do tri ili četiri. Da ne bi kiselost porasla, treba je zalijevati kišnicom ili destiliranom vodom. Mora biti na izravnom suncu najmanje četiri-pet sati na dan - rekla je dr. Dubravka Sandev. Upozorila je i na to da sve mesožderke, a ima ih više vrsta, traže puno vode.

U Botaničkom vrtu posebno paze da biljke koje prodaju nisu zaštićene, ali ni one invazivne vrste, koje bi mogle napraviti štetu u prirodi.

Na rasprodaju u paviljon smjet će ući do tridesetak ljudi, pa mole za strpljenje. Ne primaju kartice. Ako netko veliku biljku ne može ponijeti, može je platiti i po nju doći kasnije.

Prva sadnja - Botanički vrt osnovan je 1889. Gradnja je počela 1890., a sadnja bilja 1892.

U vrlo stare, vrlo male i vrlo bogate vrtove spada ovaj zagrebačkog PMF-a s 5500 vrsta i 20.000 biljaka.

Što nudi Botanički vrt PMF-a danas i sutra

Perunike 5-40 kuna

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Podanke crne perunike, kao na slici, prodavali su po 70 kn, a sad su 40. Imaju i podanke drugih sorti. Stoje od pet kuna, ovisno o veličini i sorti.

Fitonija 30 kuna

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Sobna biljka ima mrežaste listove koji mogu biti žuti, crvenkasti ili zeleni. Zimi mora biti na temperaturi između 18 i 24 stupnja.

Anturion od 60 kn

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Toliko stoji manja sobna biljka koja može imati crveni cvijet. Ima i biljaka viših od metra s velikim listovima, a one stoje 150 kuna.

Puzavci od 20 kuna

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Ima ih raznih vrsta. Može se kupiti mala penjačica koja tek treba narasti, no ima i biljaka dugih oko dva metra po stotinjak kuna.

Difenbahija 20 kn

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Mali primjerci tih zelenih sobnih biljaka su 20 ili 30 kuna. Velike difenbahije stare nekoliko godina u velikim posudama stoje 100 kuna.

Mesožderke

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Posudica s biljkom mesožderkom stoji od 30 kuna, skuplja je što je u njoj više biljaka. U istoj posudi ponekad zajedno rastu i dvije vrste.

Za akvarij 10 kuna

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Imaju i višak raznih vrsta vodenog bilja koje se može staviti u akvarij. Dio velike biljke koji zovu čuperak ili grmić, stoji 10 kuna.

Đumbirovke

Foto: Ivančica Ladišić/24sata

Stoje 100 kuna, a rastu u velikim posudama. To su ukrasne biljke i nisu predviđene za jelo kao njihovi srodnici. I one su ipak jestive, ali ne sirove.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: