Razlika je velika: 'Upotrijebiti do' ili 'najbolje upotrijebiti do'

- To je predviđeno vrijeme tijekom kojeg će se sigurnost ili kvaliteta proizvoda promijeniti od prihvatljive u neprihvatljivu. Rok trajanja se na deklaraciji proizvoda može označiti kao 'najbolje upotrijebiti do', što ukazuje na datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način, i 'upotrijebiti do', što ukazuje na datum do kojeg se hrana može sigurno konzumirati i navodi se na hrani koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva - objašnjavaju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Drugim riječima, hrana na kojoj piše 'najbolje upotrijebiti do', može se koristiti i nakon navedenog datuma jer je sigurna za jelo ukoliko se pravilno skladišti, ali nakon tog datuma proizvođač više ne garantira jednaku kvalitetu okusa. Namirnice na kojima stoji 'upotrijebiti do' ne bi trebalo konzumirati nakon datuma navedenog na ambalaži zbog sigurnosti za zdravlje.

Prema nekim istraživanjima, polovina hrane kupljene u supermarketima zbog oznake roka trajanja završi u smeću iako je jestiva. Puno kupaca smatra da su oznake 'najbolje upotrijebiti do' i 'upotrijebiti do' iste, odnosno da hranu nakon navedenog datuma ne bi trebalo jesti.

Na primjer, mljevena kava dobra je i nakon navedenog datuma, samo može imati slabiju aromu. Slično je i s drugom hranom koja se ne kvari lako, a skladištena je pravilno - poput šećera, soli, brašna, bijele riže... S druge strane, primjerice, svježa riba i meso nikako se ne bi smjeli jesti nakon naznačenog roka trajanja jer u tom slučaju predstavljaju rizik za zdravlje.

Postoje ljudi koji hranu samo kupuju bez da pogledaju što piše na ambalaži.

- Većina potrošača nikada ne čita ili rijetko čita informacije o hrani. Potrošači koji redovito ili barem povremeno čitaju informacije o hrani, najčešće potraže informacije o roku trajanja, zatim informacije o zemlji podrijetla te popis sastojaka - kažu u HAPIH-u.

Tijekom jednog istraživanja su provjeravali koliko ljudi razumiju razliku između 'upotrijebiti do' i 'najbolje upotrijebiti do'. Više od tri četvrtine njih izjavilo je da hranu ne konzumiraju nakon isteka roka trajanja.

- Razliku između navođenja 'najbolje upotrijebiti do' i 'upotrijebiti do' u potpunosti ili djelomično razumije dvije trećine ispitanika, dok jedna trećina navodi kako ne razumiju tu razliku - naveli su detalje istraživanja u HAPIH-u.

- Međutim, kada se od ispitanika koji su odgovorili da u potpunosti ili djelomično razumiju navedenu razliku, ispostavilo se da je samo nešto više od polovice ispitanika dalo ispravan i točan odgovor. Navedeno ukazuje na činjenicu da dio ispitanika, koji su naveli da razumiju razliku, ipak u potpunosti ne razumiju razliku između izraza koji se koriste za navođenje roka trajanja na hrani - dodali su.

