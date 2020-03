Ojačajte imunitet i zaštitite se uz češnjak, poriluk, nar i ribu

Loša vijest je da ne postoji čarobna tableta ili čudotvorni napitak koji može ojačati naš imunitet u borbi protiv virusa preko noći. Međutim, dobra vijest je da postoji mnogo načina koje našem imunološkom sustavu mogu pružiti najbolju šansu da se obrani od virusa.

Kada je u pitanju održavanje dobrog zdravlja, imunološki sustav je naše najdragocjenije bogatstvo. Ipak rijetko to cijenimo dok nešto ne krene po zlu.

A hoćemo li se razboljeti ili ne, odlučuje stanje našeg imunološkog sustava. Srećom, postoje načini na koje možemo održavati i poboljšati naš imunološki sustav. Savjete za poboljšanje imuniteta s nama je podijelila nutricionistica, mr. sc. Irena Švenda.

Kako poboljšati imunitet?

Najbolji način da se 'jede za imunitet' jest uravnotežiti kalorije i osigurati puno dobrih masti, vlakana, kvalitetnih ugljikohidrata i različitih izvora bjelančevina.

Kao i kod drugih virusnih infekcija postoje namirnice s kojima dodatno možemo utjecati na imunološki sustav. Prvenstveno su to namirnice koje su bogate C vitaminom, svježe voće i povrće ili kraće termički obrađeno, masnoće i vlakna.

Foto: Dreamstime - Namirnice bogate C vitaminom koje bi trebali konzumirati su luk, češnjak, poriluk, peršin i celer. Oni sadrže značajnu količinu vitamina C, a luk i češnjak osim što su odlični u borbi protiv virusa i bakterija, pomažu i kod različitih dišnih infekcija. Luk možemo jesti i sirov, a možemo ga jesti i juhama te bi ga trebali što češće konzumirati. Također, nasjeckani peršin ili celer dobro je posipati u juhu. Što se tiče voća, izvrsne voćkice su nar i citrus - kaže Irena.

U prehranu trebamo uvrstiti najkorisnije namirnice te uz voće i povrće, koristiti maslinovo ulje, jesti meso, ribu, avokado, sjemenke i orahe.

- Treba uvrstiti i namirnice koje su lako probavljive te ne stvaraju puno sluzi u želudcu i gornjim dišnim putevima. To su namirnice koje su pirjane, žitarice, mahunarke, meso, riba, povrće koje je kratko termički obrađeno i salata. Uz to, preporučujem korištenje začina u prehrani - govori Irena.

Foto: 123RF Redovno konzumiranje takvih namirnica štiti naš organizam od virusa i bakterija te nam pomaže u sprječavanju da se razbolimo. Težite raznolikim začinima i biljem. Cimet i crni papar su odlični začini, a cimet pomaže za zdravlje pluća. Osim toga, jako je bitno piti vruće napitke.

- Čaj je izvrsna preventiva. Izvrstan je čaj od đumbira, a unutra možete staviti klinčić koji je antiseptik. On se može žvakati, a i dezinficira usnu šupljinu i grlo. Također, usnu šupljinu možemo ispirati čajem od kadulje. U čaj trebamo staviti med koji blago djeluje na sluznicu i limun koji je bogat C vitaminom ili narančin sok, ali s njim treba biti oprezan jer on djeluje agresivno za sluznicu želudca. Stoga oni koji imaju gastritis trebaju pripaziti. Uz to, u čaj možemo dodati i malo crnog papra. Umjesto hladne vode probajte piti toplu vodu, odnosno vruću vodu do razine podnošljivosti - objašnjava Irena.

Foto: 123RF Ukoliko primijetite simptome prehlade treba se pridržavati ovih prehrambenih navika, unositi lagane namirnice bogate nutrijentima, piti vruće napitke, a uz to savjetuje se i ispiranje usne šupljine propolisom koji ima antivirusna sredstva i pomaže u borbi protiv virusa i bakterija. Osim prehrane vrlo je bitna fizička aktivnost i izlaganje suncu.

- Sunčeva svjetlost je dobra za imunitet, a loša za viruse. Jedan od razloga što je gripa zimski problem jest taj što se virus gripe najbolje prenosi pri nižim temperaturama i niskoj vlažnosti. Sunčeva svjetlost također pomaže našim tijelima da proizvode vitamin D, a bakterije i virusi se uništavaju pomoću sunca - navodi Irena.

Foto: Daniel Karmann/DPA/PIXSELL Bitno je i uživati u dugim šetnjama prirodom, prošetati se parkom ili uz more. Izloženost prirodi smanjuje stres, a i poboljšava funkciju imunoloških stanica.

Još jedan ključan faktor za bolje funkcioniranje imunološkog sustava je san, a nedostatak sna gotovo odmah upućuje naš imunološki sustav na neravnotežu.

- Regeneracija naših tkiva najbolje se kreće od 22, 22:30 h do dva sata u noći. Ako pomaknemo taj dio preskačemo lučenje hormona rasta koji utječe na oporavak naših tkiva i imunološkog sustava. Time smanjujemo mogućnost obrane organizma od bilo kojih uzročnika prehlade. Spavanje na vrijeme je vrlo bitno, a može i rano dizanje. Spavanje do 23 sata je ključno za imunološki sustav. U prosjeku je dovoljno 7 do 8 sati, a nekim ljudima može biti dovoljno i šest sati sna - objašnjava nutricionistica mr. sc. Irena Švenda.

