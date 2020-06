Razmišljate li previše? Ovih 8 pitanja otkrivaju jeste li otišli predaleko, a tu su i rješenja

Spontane, neželjene i pritom negativne misli mogu toksično djelovati na naš um i emocionalno zdravlje jer ako uzmu maha vode u anksioznost pa i u depresiju

<p>Jestu li vas vaše misli ikada izmorile? Mnogi klijenti mi kažu da se nakon unutarnjih razgovora osjećaju frustrirano, te ih čak preplavi osjećaj bola. To im se sve događa uslijed jake potrebe da analiziraju baš svaku misao, osobito one neželjene, spontane koje im se nenadano zavuku u um, kaže psiholog dr. David Clark. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti psihologinje u vrijeme korona krize</strong></p><p>Zamislite, kaže, mladu ženu po imenu Jessica. Došla mi je s pretpostavkom kako ima problem s anksioznosti, ali ubrzo je bilo jasno da je uhvaćena u takozvanu samouništavajuću mentalnu zamku. Svaka negativna, neželjena misao kod nje je pokrenula mučni proces samoanalize, govori liječnik. Iznova je preispitivala samu sebe 'Što je uzrok ovakvim mislima', 'Što to znači?', 'Što ako tu zapnem i postanem još tjeskobnija?' ili pak 'Moram pronaći neki način na koji ću kontrolirati svoj um'. </p><p>Satima je, nastavlja, analizirala svaku misao koja joj je zaokupljala um. Analizirala je i sve što su joj ljudi govorili, preispitujući se jesu li pritom imali ikakvih negativnih namjera. Prema njezinim riječima, zapela je u svojoj glavi, kaže psiholog i pita - prepoznajete li se?</p><p>Uhvatite li i sami sebe ponekad kako previše analizirate svoje misli? Pretjerano razmišljanje istaknuta je karakteristika zabrinutosti, ruminacije i opsesivnog razmišljanja. Ali nije ograničeno na to. To može biti problem sam po sebi, a ipak malo ljudi prepoznaje negativan učinak koji može imati na naše emocionalno zdravlje, sreću i dobrobit. Mnogi su zaključili da je pretjerano razmišljanje dio njihove osobnosti, nisu shvatili da su im dostupne strategije za suzbijanje ove navike koja vodi u anksioznost.</p><p><br/> Prezaposleni um - Pretjerano razmišljanje termin je koji koristim kada govorim o potrebi praćenja, procjene i pokušaja kontroliranja svih vrsta misli. Ljudi koji su tome skloni ne samo da nisu svjesni svojih misli, nego troše puno vremena pokušavajući razumjeti teze i značenja proizašle iz njihovih misli. Ponekad to može biti korisno, ako su naše misli značajne i trebamo odlučiti o najboljem načinu djelovanja. Na primjer, ako pomislimo: 'Trebam li ostaviti supruga i podnijeti zahtjev za razvod?, 'U ovom poslu nema budućnosti za mene, možda mi treba novi posao' ili 'Osjećam bol u prsima, možda bih trebao poći u bolnicu', trebalo bi obratiti pozornost na ove misli jer ignoriranje ili neshvaćanje njihove ozbiljnosti može biti pogubno. </p><p>Pretjerano razmišljanje je problem ako nas more negativne, nametljive misli. Kad takvim mislima posvećujemo previše pozornosti, preuveličavamo njihovo značenje i trudimo se previše kontrolirati ih, možemo kliznuti u nezdrave oblike razmišljanja, poput brige, ruminacije, opsjednutosti i slično, kaže Clark. A kad previše naglasimo negativne, nametljive misli, dodaje, možemo završiti anksiozni, depresivni i frustrirani. </p><p>Znakovi da previše razmišljate o svemu - ako niste sigurni jesu li vaše misli toksične, iskoristite ovaj upitnik kao malu pomoć.</p><p>- Jeste li svjesni svih svojih misli, u bilo kojem trenutku?<br/> - Pitate li se često zašto vam kroz glavu prolaze određene misli?<br/> - Tražite li često dublje značenje ili osobni značaj svojih misli?<br/> - Kad ste uzrujani, često se fokusirate na ono što mislite?<br/> - Imate li snažnu potrebu znati i razumjeti kako funkcionira vaš um?<br/> - Smatrate li da je važno imati kontrolu nad svojim mislima?<br/> - Imate li nisku toleranciju za spontane, neželjene misli?<br/> - Borite li se često pokušavajući kontrolirati svoje misli?<br/> <br/> Ako ste potvrdno odgovorili na većinu ovih pitanja, moguće je da imate potrebu previše razmišljati i analizirati svaku misao. Dvije su potencijalne opasnosti koje vrebaju u tom slučaju. Ako previše analizirate o važnim stvarima u svom životu, možete zaglaviti u neodlučnosti, izbjegavanju i odugovlačenju. Osoba koja razmišlja o svojim vezama, karijeri, pitanjima samoidentiteta i slično, puno vremena provodi u promišljenom razmišljanju, a to može biti skupo. S druge strane, svi imamo negativne, nametljive misli koje je najbolje ne dirati, napominje Clark i dodaje da trošenje vremena na ove misli može dovesti do niza ozbiljnih problema.</p><p><br/> <br/> Kako riješiti problem? Mislite li da ste upali u začarani krug svojih promišljanja, poduzmite neke od ovih koraka: </p><p>- Pronađite uzrok. Čak i oni ljudi koji često analiziraju svaku svoju misao, to ne rade stalno. Zato vjerojatno postoje neke misli koje pokreću taj začarani proces. Primjerice, ako ste skloni stalno brinuti, neizvjesna budućnost može biti jedan od okidača tih misli. Nekome drugome to može biti posao i njegove kompetencije - o čemu god da se radi, važno je utvrditi polazišnu točku. </p><p>- Budite svjesni da pretjerujete. Kako biste što manje analizirali, morate biti svjesni situacije. Razmislite koji su znakovi koji upućuju na to da previše razmišljate, da previše analizirate nešto. Je li to možda slučaj kada pokušavate interpretirati značenje neke misli koja možda i nema skriveno značenje. Ili je to to kada se trudite suspregnuti takvu misao? Ili kada vas neka misao uznemiri? Postoje li neke pozitivne ili negativne posljedice koje vežete uz sam vrtlog misli?</p><p>- Prihvatite njihovu uzaludnost. Misli nećete moći obuzdati dokle god smatrate da one imaju ikakvu vrijednost. Sagledajte svoja dosadašnja iskustva u kojima ste pretjerano analizirali i razmišljali o nečemu pa zapišite što vam je to razmišljanje donijelo. Jeste li na kraju donijeli neko smisleno rješenje? Jeste li nešto spoznali? Je li uz to iskustvo povezano više pozitivnih ili negativnih ishoda? </p>