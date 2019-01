Psihologinja: 'I djeca bacaju igračke jer se ne znaju izraziti'

Nakon ispada ministra Krstičevića odmah su se u javnosti počele zbijati šale kako se razljutio jer je dobio krivi avion na poklon. No psihologinja Mirjana Nazor smatra da takvo ponašanje ne bi trebalo biti smiješno.

[video: 1203441 / Damir Krstičević bacio avion na pod]

- Ovo govori, iako ne želim sve uvrijediti jer ima iznimaka, da danas baš svatko može biti ministar. Bacanjem igračke o pod pokazuje da nije dorastao toj funkciji - smatra Nazor. Kako bi netko obnašao funkciju ministra, dodaje psihologinja, mora imati visoku toleranciju na kritike.

- Moguće je da ga se proziva i optužuje neutemeljeno, no kao član Vlade morao bi to moći stoički podnijeti i eventualno sarkastično uzvratiti. S obzirom na to da mu to vidno ne uspijeva, trebao bi biti svjestan da nije za tu poziciju - kaže Nazor. Štoviše, smatra da time na neki način priznaje krivnju.

Foto: screenshot/facebook

- Ovakve ispade imaju ljudi koji se osjećaju krivima pa se, uvjetno rečeno, ‘na silu’ žele riješiti tog osjećaja. Čovjek koji je u pravu se ne uzrujava i sa smiješkom prati što drugi govore. Boljim se da on nije čist - nastavila je.

Smatra kako se zbog takvih političara mladi ni ne žele uključiti u raspravu o ozbiljnim pitanjima: “Bacanje igračaka je razina dječjeg vrtića. Mladi vide da u Saboru može sjediti svatko i smatraju to neozbiljnim”.

Krstičević: Izgubljena bitka ne znači izgubljen rat

- Za mene nije legitimno da mi se donosi i uručuje maketa. To nije sportski, tako se ne radi sa vojnikom, ja sam ratnik i bivši vojnik, ja to ne bih nikad napravio. Ne bih nikad donio SDP-u maketu MiG-a 21 - napisao je na Facebooku ministar Krstičević i dodao da je ratni general i sada ministar obrane.

- Što se tiče ovog projekta, učinio sam sve. Dvije godine smo vrlo intenzivno vodili projekt i sve smo učinili da Hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. I sad, nakon toga svega dođe ti netko da se izruguje. Jedna izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Vidjeli ste i u našoj operaciji Oluja, da bi pobijedili u Oluji trebalo je napraviti prethodno jako puno operacija Hrvatske vojske. To je stav i karakter hrvatskog vojnika.