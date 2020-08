Recept za ajvar koji je toliko ukusan da će nestati prije zime

<h2>Sastojci:</h2><h2>Postupak: </h2><p>Papriku i patlidžane pecite na roštilju (ako imate priliku) ili kod kuće u pećnici. Pecite dok tu i tamo malo ne pocrni. Potom stavljajte u veliki lonac i poklopite - da se dobro upari jer je tako puno lakše skinuti kožu. </p><p>Sljedeći korak, nakon što se ohladi dovoljno da možete držati u rukama, je guljenje paprike i patlidžana te čišćenje od koštica. Oboružajte se strpljenjem jer to zna trajati, posebno ako se na pojedinim komadima koža ne želi odvojiti lako.</p><p>Nakon toga oguljeno povrće stavite da se dobro ocijedi. Računajte da će vam za to trebati oko tri sata. Slijedi usitnjavanje, a za to je savršen stroj za mljevenje mesa. </p><p>Stavite samljeveno povrće u velik lonac i kuhajte na laganoj vatri. Ajvar je potrebno cijelo vrijeme polako miješati. Nakon 20 minuta polako ulijte 1 dcl ulja pa kasnije svakih 20 minuta po 1 dcl dok sve ulje ne potrošite. Važno je da ulje ne isplivava na površinu.</p><p>Ajvar je gotov kada kuhačom prođete po dnu lonca i ocrta se put - možete vidjeti dno dok se ajvar polako vraća na mjesto. Sol, šećer i čili se dodaju pred kraj kuhanja, otprilike 20-tak minuta do završetka.</p><h2>Pasterizirajte ga pravilno</h2><p>Kada vidite da se bliži kraj kuhanju, stavite čiste teglice i poklopce u pećnicu na 100 stupnjeva da se dobro zagriju. Potom ih izvadite pa u njih stavljajte vruć ajvar. Kada teglice napunite, u svaku na vrh stavite malo ulja da prekrije ajvar. Prije zatvaranje premažite uljem i rub teglica i tek tada čvrsto zatvorite.</p><p>Sve teglice složite na mjesto gdje će moći stajati oko 24 sata dobro pokrivene dekama (sa svih strana). Cilj je postići da se što sporije hlade i tako se dobro pasteriziraju. Kada se skroz ohlade, spremite ih na tamno i hladno mjesto.</p>