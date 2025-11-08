Sajam sira, meda i vrganja u donosi tajne recepte koji se ne nalaze ni u bakinim kuharicama

Devetnaesto izdanje Gospodarskog sajma sira, meda i vrganja održava se ovog vikenda, 15. i 16. studenoga, u školsko-sportskoj dvorani u Grubišnom Polju. Dvodnevni događaj, u organizaciji Grada Grubišnog Polja, Turističke zajednice područja Južna Bilogora i Razvojne agencije AGRO, okupit će više od stotinu izlagača iz cijele Hrvatske.

Posjetitelji će moći kušati vrhunske autohtone proizvode – od sireva i meda, preko OPG-ova i obrta, do domaćih rukotvorina i specijaliteta. Sajam će biti i natjecateljsko mjesto: proglašavat će se najbolji sir i med, kao i najljepše i najkreativnije uređeni štandovi.

Uz gastronomsku ponudu, organizatori su pripremili i edukativne sadržaje, uključujući predavanja o vrganjima i drugim gljivama te njihovoj ulozi u prirodi. Sajam također potiče razvoj trajne gastro ponude u regiji – prošle godine izabran desert tajne recepture postao je stalni dio menija lokalnih restorana i OPG-ova. Ove godine chef Ivan Đukić iz Osijeka predstavit će glavno jelo pripremljeno od lokalnih, autohtonih sastojaka Južne Bilogore.

Foto: ZOOM Studio

Drugi dan rezerviran je za popularnu ČVARKIJADU, natjecanje u pripremi čvaraka, te prezentaciju i degustaciju domaćih štruklji s vrganjima. Program upotpunjuje raznovrsni glazbeni sadržaj, od folklornih nastupa do tamburaških sastava.

Foto: ZOOM Studio

Organizatori proizvođačima omogućuju besplatan izložbeni prostor za predstavljanje sireva, mliječnih proizvoda, meda, vrganja, pekmeza, džemova, suhomesnatih delicija, rakija, likera, začina i rukotvorina.

Sajam ističe kulturnu i gospodarsku važnost Bilogore, a događaj će podržati zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić te predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

Devetnaesto izdanje sajma podržali su Hrvatska turistička zajednica, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije, Razvojna agencija AGRO, TZP Južna Bilogora, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarski sajam.

