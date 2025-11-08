Obavijesti

DELICIJE U GRUBIŠINOM POLJU

Sajam sira, meda i vrganja u donosi tajne recepte koji se ne nalaze ni u bakinim kuharicama

Devetnaesti Gospodarski sajam sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju sljedećeg vikenda nudi autohtone delicije, natjecanja za najbolje proizvode, ČVARKIJADU, štruklje s vrganjima i bogati glazbeni program

Devetnaesto izdanje Gospodarskog sajma sira, meda i vrganja održava se ovog vikenda, 15. i 16. studenoga, u školsko-sportskoj dvorani u Grubišnom Polju. Dvodnevni događaj, u organizaciji Grada Grubišnog Polja, Turističke zajednice područja Južna Bilogora i Razvojne agencije AGRO, okupit će više od stotinu izlagača iz cijele Hrvatske.

Posjetitelji će moći kušati vrhunske autohtone proizvode – od sireva i meda, preko OPG-ova i obrta, do domaćih rukotvorina i specijaliteta. Sajam će biti i natjecateljsko mjesto: proglašavat će se najbolji sir i med, kao i najljepše i najkreativnije uređeni štandovi.

Uz gastronomsku ponudu, organizatori su pripremili i edukativne sadržaje, uključujući predavanja o vrganjima i drugim gljivama te njihovoj ulozi u prirodi. Sajam također potiče razvoj trajne gastro ponude u regiji – prošle godine izabran desert tajne recepture postao je stalni dio menija lokalnih restorana i OPG-ova. Ove godine chef Ivan Đukić iz Osijeka predstavit će glavno jelo pripremljeno od lokalnih, autohtonih sastojaka Južne Bilogore.

Drugi dan rezerviran je za popularnu ČVARKIJADU, natjecanje u pripremi čvaraka, te prezentaciju i degustaciju domaćih štruklji s vrganjima. Program upotpunjuje raznovrsni glazbeni sadržaj, od folklornih nastupa do tamburaških sastava.

Organizatori proizvođačima omogućuju besplatan izložbeni prostor za predstavljanje sireva, mliječnih proizvoda, meda, vrganja, pekmeza, džemova, suhomesnatih delicija, rakija, likera, začina i rukotvorina.

Sajam ističe kulturnu i gospodarsku važnost Bilogore, a događaj će podržati zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić te predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

Devetnaesto izdanje sajma podržali su Hrvatska turistička zajednica, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije, Razvojna agencija AGRO, TZP Južna Bilogora, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarski sajam.

