Recept za najbolji afrodizijak: 'Proizvodi seksualnu energiju'

Najbolji afrodizijak je češnjak jer proizvodi toplinu i seksualnu energiju, tvrde Michael Tierra i Karta Purkh Singh Khalsa, autori knjige 'The Way of Ayurvedic Herbs: A Contemporary Introduction and Useful Manual for the World's Oldest Healing System'.

- Možete ga konzumirati u obliku mlijeka. Pomiješajte šalicu mlijeka i 1/4 šalice vode pa dodajte nasjeckani češanj češnjaka. Kuhajte na laganoj vatri dok tekućina ne ispari na otprilike jednu šalicu tekućine. Mlijeko od češnjaka popijte prije seksa - savjetuju autori.

- Afrodizijak možete poslužiti i u obliku juhe partneru/ici. Naribajte 25 grama đumbira, očistite i nasjeckajte 50 grama luka i 50 grama češnjaka, a zatim sastojke ispirjajte na 1/4 žlice maslaca. Dodajte vodu i kuhajte još pola sata pa dodajte 1/2 žlice kukuruznog brašna i kuhajte dok se smjesa ne zgusne. Maknite s vatre i dodajte 1/2 žlice papra, 1/2 žlice kumina i 1/2 žlice korijandera pa poslužite – objašnjavaju autori.

Ojačavajući napitak od ashwagandhe povećat će seksualnu želju muškaraca.

- U toplo mlijeko dodajte žlicu praha ashwagandhe i ½ žlice kudzua u prahu. Napitak pijte prije spavanja. Umjesto napitka od ashwagandhe možete probati i napitak od šatavarija koji također povećava seksualnu želju. Pomiješajte vrećicu šatavarija, vrećicu kudzua i 1/8 vrećice muškatnog oraščića i ½ vrećice indijskog odoljena. Žličicu dobivene mješavine otopite u šalici toplog mlijeka. Da bi djelovao, napitak morate piti mjesec dana dva puta dnevno, ujutro i navečer - napominju autori.