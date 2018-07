Recept za napitak koji otapa salo na trbuhu - 3 kg u 3 dana

Ovaj osvježavajući napitak napravit ćete vrlo jednostavno, a navodno otapa masnoće, posebno one na trbuhu, vrlo brzo. Na portalu Be Happy For Life tvrde kako se moguće u tri dana izgubiti tri kilograma - vrijedi probati.

Osim za otapanje masnih naslaga na trbuhu, ovaj napitak odličan je za ubrzavanje metabolizma.

Recept:

Uzmite vezicu do dvije svježeg peršina i usitnite ga u blenderu.

Iscijedite sok od jednog limuna u dodajte u usitnjeni peršin.

Na kraju dodajte pola šalice vode i dobro promiješajte.

Za optimalne rezultate ovu mješavinu bi trebalo popiti na prazan želudac tijekom pet dana, svako jutro. Zatim se napravi pauza od deset dana pa ponovi.

Inače, peršin je od davnina poznat po svojim ljekovitim svojstvima i olakšanje je kod raznih tegoba, između ostalog je odličan dijuretik, pomaže kod nadutosti, potiče izbacivanje toksina iz tijela...

I Sassy voda je odlična za mršavljenje

Nutricionistica Cynthia Sass, autorica dijete za ravan trbuh (Flat Belly Diet) tvrdi kako se pijenjem tzv. Sassy vode gube centimetri u struku jer taj napitak pomaže kod nadutosti i zadržavanja suvišne tekućine u tijelu, i odlična je nadopuna dijeti.

Za napitak koji je sama kreirala i isprobala kaže kako osvježava, revitalizira, smanjuje nadutost i umiruje probavni trakt, potiče probavu, a sadrži vrlo malo kalorija.

Ovo je recept za Sassy vodu:

Sastojci:

8 čaša vode (ukupno oko dvije litre)

1 žličica naribanog đumbira

1 svježi krastavac srednje veličine

1 limun srednje veličine

12 listića zelene metvice

Priprema:

Krastavac i limun narežite na tanke šnite pa stavite u vodu zajedno sa svim ostalim sastojcima. Promiješajte i ostavite u hladnjaku preko noći. Procijedite. Pijuckajte je uz svaki obrok.

Nutricionistica napominje da je ova voda odlična za svali početak dijete. Dobro ju je piti prvih nekoliko dana dijete, ali i kasnije. Važno je uz to, kaže, izbjegavati slatkiši te ostalu nezdravu hranu kao i masne te visoko kalorične obroke. Nije dobro piti niti gaziranu vodu. Treba jesti zdrave namirnice u malim obrocima - cjelovite žitarice, svježe voće i povrće, nemasne proteine (npr. pileća i pureća prsa) te se kretati više nego inače.

U prvih četiri dana dijete njezina je preporuka unositi 1200 kalorija, a kasnije se ta brojka poveća na 1600.

Gotovo svi sastojci Sassy vode su prirodni diuretici što će potaknuti izbacivanje suvišne tekućine iz tijela, tako da imajte na umu da ćete češće morati u zahod.

Napitak odličan za čišćenje tijela

Izmiksajte nekoliko listova špinata, tri mrkve, šaku peršina, tri grančice celera, komad đumbira, pola šalice prirodnoga voćnog soka i malo vode. Pijte ga dva do tri puta na dan. Inače, đumbir je odličan saveznik u detoksikaciji tijela i ubrzavanju metabolizma.

