ZA SLADAK POČETAK DANA

Recept za proteinski čokoladni mousse s bobičastim voćem

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Recept za proteinski čokoladni mousse s bobičastim voćem

Ovaj doručak je istovremeno ukusan kao desert i moćan proteinski obrok. Kremast je, slatkast, a opet bogat proteinima koji vas dugo drže sitima i daje energiju do ručka

Proteinski mousse spaja najbolje od dva svijeta, proteine iz grčkog jogurta i svježeg sira koji podupiru mišiće i osjećaj sitosti, te svježe bobičasto voće koje dodaje prirodnu svježinu, boju i antioksidanse.

Sastojci:

  • pola šalice običnog grčkog jogurta

  • pola šalice svježeg sira

  • 1 mjerica čokoladnog proteinskog praha

  • pola šalice malina ili drugog bobičastog voća

  • Po želji: malo vode ili mlijeka ako želite rjeđu teksturu.

Priprema:

  1. U blender stavite grčki jogurt, svježi sir i čokoladni proteinski prah.

  2. Ako želite rjeđu konzistenciju, dodajte malo vode ili mlijeka i miksajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.

  3. Dobivenu kremu prelijte u zdjelicu ili čašu.

  4. Na vrh dodajte maline ili drugo bobičasto voće.

  5. Poslužite odmah ili ohladite u hladnjaku prije posluživanja.

Ovaj čokoladni proteinski mousse nije samo doručak, već pravi jutarnji ritual koji spaja užitak i zdravlje. Isprobajte ga već sutra i otkrijte kako se jednostavni sastojci mogu pretvoriti u doručak koji vas istovremeno zasiti, oduševi okusom i podrži vaše ciljeve vezane uz zdravlje i energiju.

