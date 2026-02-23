Ovaj doručak je istovremeno ukusan kao desert i moćan proteinski obrok. Kremast je, slatkast, a opet bogat proteinima koji vas dugo drže sitima i daje energiju do ručka
Recept za proteinski čokoladni mousse s bobičastim voćem
Proteinski mousse spaja najbolje od dva svijeta, proteine iz grčkog jogurta i svježeg sira koji podupiru mišiće i osjećaj sitosti, te svježe bobičasto voće koje dodaje prirodnu svježinu, boju i antioksidanse.
Sastojci:
-
pola šalice običnog grčkog jogurta
-
pola šalice svježeg sira
-
1 mjerica čokoladnog proteinskog praha
-
pola šalice malina ili drugog bobičastog voća
-
Po želji: malo vode ili mlijeka ako želite rjeđu teksturu.
Priprema:
-
U blender stavite grčki jogurt, svježi sir i čokoladni proteinski prah.
-
Ako želite rjeđu konzistenciju, dodajte malo vode ili mlijeka i miksajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.
-
Dobivenu kremu prelijte u zdjelicu ili čašu.
-
Na vrh dodajte maline ili drugo bobičasto voće.
-
Poslužite odmah ili ohladite u hladnjaku prije posluživanja.
Ovaj čokoladni proteinski mousse nije samo doručak, već pravi jutarnji ritual koji spaja užitak i zdravlje. Isprobajte ga već sutra i otkrijte kako se jednostavni sastojci mogu pretvoriti u doručak koji vas istovremeno zasiti, oduševi okusom i podrži vaše ciljeve vezane uz zdravlje i energiju.
