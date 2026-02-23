Recept za proteinski čokoladni mousse s bobičastim voćem

Proteinski mousse spaja najbolje od dva svijeta, proteine iz grčkog jogurta i svježeg sira koji podupiru mišiće i osjećaj sitosti, te svježe bobičasto voće koje dodaje prirodnu svježinu, boju i antioksidanse.

Sastojci:

pola šalice običnog grčkog jogurta

pola šalice svježeg sira

1 mjerica čokoladnog proteinskog praha

pola šalice malina ili drugog bobičastog voća

Po želji: malo vode ili mlijeka ako želite rjeđu teksturu.

Priprema:

U blender stavite grčki jogurt, svježi sir i čokoladni proteinski prah. Ako želite rjeđu konzistenciju, dodajte malo vode ili mlijeka i miksajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Dobivenu kremu prelijte u zdjelicu ili čašu. Na vrh dodajte maline ili drugo bobičasto voće. Poslužite odmah ili ohladite u hladnjaku prije posluživanja.

Ovaj čokoladni proteinski mousse nije samo doručak, već pravi jutarnji ritual koji spaja užitak i zdravlje. Isprobajte ga već sutra i otkrijte kako se jednostavni sastojci mogu pretvoriti u doručak koji vas istovremeno zasiti, oduševi okusom i podrži vaše ciljeve vezane uz zdravlje i energiju.