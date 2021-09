Samo jedna šalica bobica crnog ili bijelog grožđa, odnosno jedan malo veći grozd, osigurat će više od četvrtine dnevnih potreba za vitaminima C i K, te značajan udio potrebe za drugim vitaminima. Osim toga, grožđe sadrži antioksidanse koji jačaju imunitet u borbi protiv kroničnih bolesti, i time značajno doprinosi očuvanju zdravlja.

Najpoznatiji antioksidans u grožđu je resveratrol, koji pripada skupini polifenola. Mnoge studije dosad su pokazale da resveratrol doprinosi zaštiti od bolesti srca i krvnih žila, snižavanju razine glukoze u krvi, ali i zaštiti od razvoja različitih oblika karcinoma, poput karcinoma dojke ili debelog crijeva. Također, već se dugo vremena povezuje sa usporavanjem starenja, odnosno brojne su studije pokazale da se konzumacija grožđa može povezati sa duljim životnim vijekom.

Drugi važni antioksidansi u grožđu su vitamin C, beta karoten, kvercetin, likopen te elaginska kiselina. Valja znati da je najveća koncentracija antioksidansa u pokožici i sjemenkama grožđa, pa nemojte odbacivati grožđe koje ima sjemenke. Osim toga, udio antioksidansa ne gubi se fermentiranjem, pa i malo crnog ili bijelog vina ima sličan zaštitni učinak.

Kako ima glikemijski indeks 53, grožđe spada u voće koje se preporučuje dijabetičarima, jer neće značajno utjecati na povećanje šećera u krvi. Osim toga, neke studije ukazuju na to da resveratrol utječe na povećanje osjetljivosti na inzulin, što može poboljšati sposobnost iskorištenja glukoze te tako posredno smanjiti razinu glukoze u krvi.

Brojne su studije koje su dokazale pozitivan učinak grožđa na zdravlje i vitalnost. Tako su rezultati studije objavljene 2017. u časopisu Frontiers in pharmacology pokazali da konzumacija grožđa poboljšava rezultate kognitivnog testa, koji uključuje mjerenje pozornosti, pamćenja i govora. Na to pozitivno utječe čak i ispijanje soka od grožđa, pokazala je druga studija objavljena u European Journal of Nutrition.

Kako uvrstiti grožđe u prehranu

Najbolje ćete iskoristiti njegove prednosti ako u sezoni grožđa pojedete barem jedan grozd na dan. Dobar izbor je i čaša soka od svježe iscijeđenog grožđa (no, ne odbacujte kožicu i sjemenke), odnosno u sezoni kada svježeg grožđa nema čaša od decilitra vina dnevno.

Možete ga jesti samostalno, ili kao dio voćnih salata, ali i kao dio slanih plata koje su predjelo, pa čak i dodavati u neka slana jela.

Recepti s grožđem - za ublažavanje raznih tegoba