Pekarski kruh kod kuće pravi se uz samo tri sastojka: Obavezno ide prosijano brašno tip 550

Miris svježe pečenog kruha koji se širi domom jedna je od onih životnih radosti koje je teško nadmašiti. Mnogi vjeruju da je priprema pravog, pekarskog kruha s hrskavom koricom i mekom sredinom kompliciran proces rezerviran samo za majstore pekare s profesionalnom opremom. No, istina je potpuno drugačija. Za kruh koji će okusom i teksturom posramiti mnoge iz pekarnice potrebna su vam samo tri osnovna sastojka i malo strpljenja. Zaboravite na skupe miksere i aditive - vrijeme je da otkrijete kako se jednostavnost pretvara u čistu čaroliju.

Sveto trojstvo iz vaše kuhinje

U srcu svakog dobrog kruha nalazi se ono što pekari nazivaju svetim trojstvom: brašno, kvasac i sol. Voda je, naravno, četvrti neizostavni element, no u kulinarskom smislu sve počinje od ove tri temeljne namirnice.

Za početak, ključan je odabir brašna. Najbolje rezultate daje obično glatko pšenično brašno tipa 550 ili ono namjensko za dizana tijesta. Mali profesionalni trik je prosijavanje brašna prije upotrebe; time se ne samo razbijaju grudice, već se u njega unosi zrak, što kasnije rezultira prozračnijom strukturom. Zatim slijedi kvasac, duša kruha koja mu daje život. Možete koristiti suhi kvasac, koji je iznimno praktičan jer se miješa izravno s brašnom, a dovoljna je jedna vrećica od sedam grama na pola kilograma brašna. Alternativa je svježi kvasac, kojeg će vam trebati oko 20 grama. Na kraju, tu je sol, koja nije samo začin. Ona kontrolira fermentaciju i daje kruhu onaj prepoznatljivi, puni okus. Idealna mjera je jedna do dvije žličice na 500 grama brašna.

Tajna je u vremenu, a ne u napornom miješenju

Moderna pekarska filozofija koja se preselila i u kućne kuhinje donijela je pravu revoluciju - takozvanu, odnosno pripremu kruha bez miješenja. Umjesto da desetak minuta naporno mijesite tijesto kako biste razvili gluten, ovdje puštate vrijeme da odradi sav posao. Duga i spora fermentacija omogućuje glutenskim nitima da se same razviju i stvore elastičnu mrežu koja će zadržati zrak i dati kruhu savršenu teksturu. Osnovni omjer za jedan kruh srednje veličine je oko 500 grama brašna, 300 do 350 mililitara mlake vode, kvasac i sol. Nakon što kuhačom ili rukom spojite sve sastojke, trebali biste dobiti ljepljivo i pomalo "čupavo" tijesto. To je znak da ste na dobrom putu.

Strpljenjem do savršenstva: faza dizanja

Jednom kada ste zamiješali tijesto, najteži dio posla je gotov. Sada slijedi faza fermentacije ili dizanja, ključan korak u kojem se razvija struktura i okus. Tijesto je potrebno pokriti prozirnom folijom ili vlažnom krpom i ostaviti na toplom mjestu, zaštićenom od propuha. Cilj je da se volumen tijesta udvostruči, što obično traje oko sat i pol do dva sata. Za one koji žele još dublji i kompleksniji okus, postoji i alternativna metoda: sporo dizanje u hladnjaku. Nakon što zamiješate tijesto, jednostavno ga stavite u hladnjak i ostavite da se diže preko noći, od osam do dvanaest sati. Ova hladna fermentacija usporava aktivnost kvasca, ali potiče razvoj aroma koje će vaš kruh učiniti nezaboravnim.

Pekarska magija za hrskavu koricu kao iz krušne peći

Jeste li se ikada pitali kako pekari postižu onu savršeno tanku i hrskavu koricu? Odgovor leži u pari. U profesionalnim pekarskim pećima para se kontrolirano ubrizgava tijekom početne faze pečenja. Srećom, taj efekt možete lako simulirati i kod kuće. Prije nego što stavite kruh u pećnicu, na dno pećnice postavite vatrostalnu posudu napunjenu vrućom vodom. Para koju će voda stvarati spriječit će prerano stvaranje korice, omogućujući tijestu da se maksimalno digne i razvije volumen. Još učinkovitija metoda je pečenje u teškoj posudi s poklopcem, poput lonca od lijevanog željeza. Posudu je potrebno zagrijati zajedno s pećnicom na visoku temperaturu, između 220 i 250 stupnjeva. Vruća posuda s poklopcem stvara savršeno okruženje jer zadržava vlagu iz samog tijesta, funkcionirajući kao mini krušna peć. Kruh se peče poklopljen dvadeset do trideset minuta, a zatim se poklopac skida i peče još petnaestak minuta kako bi korica dobila prekrasnu zlatnosmeđu boju.

Posljednji detalji prije uživanja

Prije nego što kruh konačno krene u pećnicu, preostala su još dva mala, ali važna koraka. Prvi je zarezivanje. Oštrim nožem ili žiletom potrebno je zarezati vrh štruce. Ovaj postupak nije samo estetski; on ima ključnu funkciju kontroliranja smjera u kojem će se kruh širiti tijekom pečenja, sprječavajući nekontrolirano pucanje. Kada je kruh pečen i izvađen iz pećnice, odolijte iskušenju da ga odmah razrežete. Vruć kruh potrebno je ohladiti na rešetki barem dvadeset do trideset minuta. Tijekom hlađenja, para iz unutrašnjosti kruha se redistribuira, a struktura se "stabilizira". Ako ga prerežete prerano, sredina će biti gnjecava i ljepljiva.

Jeftinije, ukusnije i bez nepotrebnih dodataka

Osim neusporedivog okusa i zadovoljstva koje pruža stvaranje vlastitim rukama, domaći kruh ima i vrlo opipljive prednosti. Cjenovno je znatno isplativiji od kupovnog. S troškom sastojaka koji se kreće između 0,50 i 0,70 €, ušteda je očita. No, možda još važnija prednost leži u onome čega u domaćem kruhu nema. Pripremom kod kuće u potpunosti kontrolirate sastojke, izbjegavajući konzervanse, emulgatore, pojačivače okusa i druge aditive koji su redovito prisutni u industrijski proizvedenom kruhu. Rezultat je čist, prirodan proizvod koji hrani tijelo i dušu.