Recepti za domaće šampone, boju za kosu, pakung, masku...

Operite kosu soda bikarbonom

Soda bikarbona se pomiješa s vodom u omjeru 1:3, znači na jednu količinu sode idu tri vode. Na primjer, za kosu dužine do ramena dovoljno je dvije do tri žlice sode. Smjesa se nanese na suhu ili mokru kosu od korijena prema krajevima i ostavi jednu do tri minute. Potom se ispere vodom.

Nakon toga se ispere i s mješavinom octa (bijeli ili jabučni) i vode u omjeru 1:4. Na kraju po kosi pustite mlaz hladne vode jer pomaže zadržati vlagu u vlasima i daje kosi sjaj.

Šampon za masnu kosu

Trebat će vam sok od limuna (40 ml), vodka (15 ml), bademovo ulje (10 ml) i jedan žumanjak. Sve sastojke pomiješajte pa nanesite na mokru kosu. Polako masirajte tjeme dok perete vlasi. Na kraju kosu isperite toplom vodom.

Šampon za suho pranje

Vrlo je jednostavno. Pripremite 60 g zobene kaše, koju je potrebno usitniti u mlincu za kavu, i 15 g soda bikarbone. Pomiješajte sastojke i nanosite na vlasište kada vam se kosa ne da prati, a želite je malo osvježiti. Ovaj šampon za suho pranje pogodan je za normalnu i masnu kosu. Pospite malo po tjemenu, protrljajte, ostavite kratko pa se počešljajte.

Uklonite perut prirodnim putem

Pomiješajte kokosovo ulje s limunovim sokom i nanesite smjesu na cijelo vlasište. Malo ga izmasirajte pa ostavite da djeluje 20 minuta i isperite kosu. Prakticirajte ovu metodu barem dva puta tjedno. Nemate li pri ruci kokosovo ulje i sami sok od limuna može pomoći. Samo ga pomiješajte s malo vode i nanesite na vlasište lagano umasiravajući nekoliko minuta. Potom kosu isperite.

Pomoći će vam i maslinovo ulje. Zagrijte ga i nanesite na vlasište pa masirajte nekoliko minuta kružnim pokretima. Ostavite da djeluje sat vremena pa kosu operite šamponom.

I jabučni ocat je dobar. Pomiješajte oko 60 ml jabučnog octa sa jednakom količinom vode. Ulijte to u bocu sa sprejem i poprskajte po kosi, počevši od korijena vlasi. Pazite da vam sitne kapljice ne dođu u doticaj s očima. Kosu potom omotajte ručnikom i ostavite tako sat vremena. Isperite vodom. Možete koristiti i šampon ne želite li da vam kosa ima miris po octu, prenosi Steth News.

Maska od avokada za sjaj

Za ovu hranjivu masku bit će vam potrebni zreli avokado, žličica maslinovog ulja, žličica meda i jaje. Miješajte sve sastojke dok smjesa ne postane glatka. Nanesite masku ravnomjerno na kosu od korijena do vrha. Ostavite da odstoji oko 20 minuta dok se maska ​​upije. Isperite toplom vodom.

Pakung od aloa vere za rast

Ovaj hranjivi pakung čini kosu glatkom i potiče njezin rast. Potrebni su vam list aloe vere i čajna žličica bademovog ulja. Razrežite list aloe vere po sredini pa ga nasjeckajte i umiješajte bademovo ulje. Nanesite smjesu na kosu i glavu omotajte plastičnom folijom ili vrećicom. Ostavite oko 20 minuta pa isperite kosu toplom vodom.

Posvijetlite kosu cimetom

Ova metoda posvjetljivanja namijenjena je svjetlo smeđoj i plavoj kosi, rezultati su tada najbolji - kosa je svjetlija dvije do tri nijanse. Također, bolji je izbor od klasičnih farbi jer ne oštećuje kosu. Također, djeluje samo kod posvjetljivanja prirodne boje kose, ne one koja je pobojana.

Cimet će posvijetliti i kosu tamnije boje, ali tada tretman treba ponoviti više puta. Ponekad rezultat i izostane, a to ovisi o strukturi vlasi i boji. Pomiješajte 3 žlice cimeta i 3 žlice meda pa u to dodajte 5 žlica balzama za kosu. Maska se nanosi na čistu, osušenu kosu. Želite li dobiti učinak pramenova, tada kosu podijelite pa smjesu nanesite samo na vanjski dio kose - u tom slučaju boja će posvijetliti kao da ste bili na moru i suncu.

Pazite da vam smjesa ne ostane na licu i ne utrljavajte je u vlasište, da ne bi došlo do iritacije kože. Nakon nanošenja maske, kosu omotajte najlonom pa ručnikom kako bi bilo toplo. Ručnik maknite nakon pola sata, a maska pod najlonom neka ostane na glavi još 4 do pet sati. Na kraju isperite toplom vodom, prenosi Atma.

