Redoslijed rođenja nema veze s karakterom, ali ima s pameću...

Djeca se rađaju s karakterom, ali velikim dijelom oblikuje ga i roditeljski pristup, količina pažnje koju dobivaju, način na koji im se pristupa i radi s njima. No kod inteligencije velik utjecaj ima i redoslijed rođenja

Dobre vijesti za one prvorođene u obitelji - prema tri velika nacionalna istraživanja iz SAD-a, Velike Britanije i Njemačke, mlađa braća i sestre uglavnom imaju niži kvocijent inteligencije od svoje starije braće i sestara. 

Studije pokazuju da se objektivni pad inteligencije događa postupno - počevši od drugorođenog i završavajući s posljednjim rođenim.

Drugim riječima, svako novo dijete vjerojatno će biti nešto manje inteligentno od prošlog. Istražujući više od 20.000 pojedinaca u rasponu od prvorođenog do posljednjerođenog, studija je pronašla uvjerljive dokaze da na inteligenciju postoji utjecaj redoslijeda rođenja', prenosi Big Think.

Istraživači koji stoje iza analize spekuliraju o razlozima za to:

Roditelji imaju tendenciju da postavljaju više zahtjeva prema prvorođenima, očekujući da će oni imati veća akademska postignuća, dok mlađi braća i sestre dobivaju više 'slobode'.

Prema hipotezi 'podučavanja', prvorođeni može podučavati svoju mlađu braću i sestre, objašnjavajući im pravila života, kako svijet funkcionira, i tako dalje. Budući da je podučavanje kognitivno zahtjevna aktivnost, prvorođenci ipak imaju jedinstveni mentalni trening jer su to sve shvaćali sami.

Istraživačica Julie Rohrer, koja je koautor istraživanja, rekla je kako prema jednoj teoriji svako sljedeće dijete dobiva 'razrijeđene resurse' od svojih roditelja.

Osim objektivnog pada inteligencije, mlađa braća i sestre također sebe doživljavaju realno, odnosno manje inteligentno od onih prvorođenih.

Redoslijed ipak ne utječe na karakter

Istraživači su također razotkrili neke uobičajene zablude o različitim osobinama braće i sestara. Uz IQ testove, ispitana braća i sestre također su dobili testove osobnosti. 

Iako se za prvorođene često misli da su više otvoreni, društveni i komunikativni, za to nema dokaza, tvrde istraživači. Popularne su generalizacije i da su srednja djeca najsklonija udovoljavanju drugima, sa širokim krugom prijatelja te imaju otpor prema autoritetima, dok su oni najmlađi navodno manipulativni, šarmantni, zabavni i zahtijevaju puno pažnje.

No prema ovoj velikoj studiji nije otkrivena niti jedna razlika u osobnosti koja bi bila pouzdano konstantna između braće i sestara različite dobi. To nas vodi zaključku da, iako na inteligenciju mogu utjecati faktori redoslijeda rođenja, karakter je ipak nešto s čime se rađamo.