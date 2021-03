Sezonske namirnice iz lokalnog uzgoja imperativ su zdrave prehrane koju su mnogi danas osvijestili, pa umjesto egzotičnih jela radije biraju voće i povrće zdravijeg podrijetla. Tako su se na tržnice vratile namirnice naših baka koje će rijetki danas prepoznati, a stručnjaci savjetuju da ih koristite u prehrani što češće jer donose niz zdravstvenih i nutritivnih blagodati.

- Masovni uzgoj povrća i voća koje je popularno, lijepo izgleda i daje visoke prinose izgurao je neke naše autohtone namirnice s naših jelovnika. Također, namirnice su se tijekom godina promijenile kako bi se prilagodile masovnom tržištu. Češće se uzgajaju vrste koje su primjerice kod povrća manje gorke, a kad je riječ o voću onda su slađe. Smanjuje se broj sorti voća i povrća, a neke sorte preživljavaju isključivo zahvaljujući malim farmerima koji dijele staro sjeme i uzgajaju stare sorte. Povijest nas uči kako monokulture nisu dobro rješenje. Primjerice, polovinu svjetske proizvodnje banana zauzima jedna sorta koja čini preko 90 posto udjela kada je riječ o izvozu. Upravo se ta vrsta banane danas nalazi pred izumiranjem jer je podložna gljivičnoj bolesti, a zamjenska kultura, koja bi odgovarala navedenim uvjetima izgleda, okusa te otpornosti na bolest još nije pronađena - pojašnjava nutricionistica dipl. ing. Mirja Zupčić iz Vitaminoteke.

Njezina kolegica mag.nutr. Tamara Vulić smatra kako je i pandemija utjecala na činjenicu da se autohtone hrvatske namirnice vraćaju u modu.

- Kroz povijest su često neke namirnice bile više u trendu, a danas je moderno tražiti stalno nešto novo. Moguće je da je i korona kriza potaknula proizvođače hrane da se okrenu proizvodnji sorti koje dobro uspijevaju u našem podneblju, kako bi se smanjila ovisnost našeg tržišta o uvozu. U svakom slučaju, vraćanje zaboravljenih vrsta voća i povrća na naš stol je svakako poželjan prehrambeni trend - pojasnila je Vulić.

Naše sugovornice izdvojile su stare sorte voća i povrća koje bi svakako trebale biti zastupljenije jer nude bogatstvo nutrijenata, ali i okusa koji će podsjetiti na tradiciju.

1. Kopriva

- Kopriva ima pozitivan učinak i na čišćenje organizma, te njegovo prirodno jačanje i oporavak. U pučkoj medicini kopriva ima dugu tradiciju u otklanjanju brojnih tegoba, a danas se najviše koristi kao diuretik kod upala mokraćnih puteva i bubrežnih kamenaca te kao pomoć u liječenju reumatskih tegoba - kaže Mirja Zupčić.

Dodaje da lišće koprive sadrži puno klorofila, organskih kiselina i 10 posto mineralnih soli s dosta kalcija, kalija, fosfora i željeza. Za koprivu se često u literaturi kaže da je sredstvo za čišćenje krvi jer djeluje na način da potiče izmjenu tvari pa samim time i uklanjanje štetnih tvari što ide ruku pod ruku s procesom mršavljenja.

- Nema dokazanih štetnih djelovanja, a jedine zabilježene nuspojave su lakše želučano crijevne tegobe. Također valja napomenuti da se ne preporučuje osobama koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi poput warfarina, jer može ulaziti u interakciju s njima - pojasnila je Zupčić.

2. Heljda

- U prehrani prednost valja dati namirnicama koje ne trebaju puno putovati od polja do stola. To su, primjerice, ječam ili heljda koje premalo konzumiramo u našoj prehrani. Heljda je namirnica iz skupine pseudožitarica koje se konzumiraju na isti način kao i žitarice. Heljda potječe iz središnje Azije, a uzgaja se i u sjevernoj Europi. Odlično uspijeva na poljima Hrvatskog zagorja i Međimurja pa je s ponosom možemo smatrati i nacionalnom lažnom žitaricom - nastavila je Tamara Vulić.

Heljda je bogat izvor ugljikohidrata, aminokiselina i bjelančevina. Ne sadrži gluten i od njezinog brašna se često izrađuju kruh i tjestenina. Rezultati kineskog istraživanja pokazali su da doprinosi snižavanju kolesterola i normalizaciji visokog krvnog tlaka, a djeluje poput prehrambenih vlakana pomažući rad crijeva, sprječavajući zatvor i pomaže u regulaciji tjelesne težine.

3. Čičoka

- Čičoka se ističe kao svestrani gomolj, izuzetno otporan na bolesti i kukce kojeg možemo pripremati poput krumpira, no za razliku od krumpira čičoka umjesto škroba sadrži obilje korisnog prehrambenog vlakna inulina koji hrani dobre bakterije u našim crijevima - ističu naše sugovornice.

Ima nizak glikemijski indeks i zato je dobar izbor za oboljele od dijabetesa ili pretilosti te ima antibakterijsko, antioksidativno i diuretsko djelovanje. Hranjenjem dobrih bakterija u crijevima činimo dobro i našem imunitetu. Usto, odličan je izvor kalija, fosfora, kalcija, magnezija, željeza. Obiluje i vitaminima C, D, A te vitaminima B skupine.

4. Potočarka

- Potočarka je članica obitelji Brassicaceae koja uključuje krstašice poput brokule, kelja i cvjetače. Odličan je izvor folata i vitamina C. U odnosu na drugo zeleno povrće, sadrži visok udio α - linolenske masne kiseline, vrste omega – 3 masnih kiselina. Istraživanja su pokazala da potočarka posjeduje snažna antioksidativna i antikarcinogena svojstva. Smatra se da potočarka ima zaštitni učinak na DNK te pomaže u sprječavanju raka pluća te karcinoma dojke i prostate - kaže mag. Vulić.

5. Rabarbara

- Rabarbara je povrće kiselkastog okusa i debeljuškastih stabljika kojima se tijekom kuhanja najčešće dodaje šećer. Boja stabljike varira od ružičaste do svijetlo zelene, a konzistencijom su slične celeru. Zbog kiselkastog okusa i tvrde stabljike ne koristi se sirova, već je česti sastojak džemova, umaka, pita, tartova i koktela, a od nje se može pripremiti i vino. Nije osobiti izvor esencijalnih nutrijenata te ima vrlo malo kalorija. Međutim, dobar je izvor vitamina K i vlakana. Upravo zbog udjela vlakana može utjecati na razinu kolesterola u krvi - kaže dipl.ing. Zupčić.

Dodaje da je rabarbara također odličan izvor antioksidansa poput antocijanina te proantocijanidina koji se mogu naći i u voću, crnom vinu te kakau.

6. Sirutka

- Sirutka je tekućina koja nastaje prilikom proizvodnje sira, nakon što se mlijeko zgruša i izdvoji mliječna bjelančevina kazein i većina mliječne masti. Samim time, vrijedni nutrijenti topivi u vodi prelaze iz mlijeka u sirutku, a ona se istovremeno osiromašuje kalorijama pa tako 100 ml osigurava tek 24 kcal. U manjim količinama sirutka sadrži vitamina B skupine, te kalcij, kalij, magnezij, fosfor, natrij i cink. Ipak, najvrednija tvar u sirutki je protein. Proteini sirutke sadrže sve esencijalne aminokiseline te su u potpunosti probavljivi i iskoristivi - kaže Mirja Zupčić.

7. Cikorija

- Cikorija je biljka svijetlo plavih cvjetova koja dolazi iz obitelji glavočika. Rasprostranjena je po čitavoj Europi, a možemo je pronaći na livadama, pašnjacima, uz puteljke i na neobrađenim zemljištima. Koristi se u kulinarstvu i tradicionalnoj medicini, a u našim krajevima najčešće je koristimo za pripremu napitka kao izvrsne alternative kavi, prvenstveno zbog sličnog okusa i boje. Brojne blagodati korijena cikorije pripisuju se sadržaju vlakana koja se vrlo često ekstrahiraju i koriste kao prehrambeni aditiv ili dodatak prehrani. Suhu tvar svježeg korijena cikorije čini čak 68 posto inulina koji da služi kao hrana dobrim bakterijama u našem probavnom sustavu - kaže mag. Vulić.

8. Trnina

- Trnina je višegodišnja biljka čiji plod nalikuje borovnicama. Meso im je zelenkasto te se teško odvaja od koštice, a okus kiseo i trpak te steže. Mirisom i okusom najsličniji su gorkom bademu, a najčešće se koriste za pripremu domaćeg džema. Plod trnine sadrži značajan udio ukupnih fenola. Po koncentraciji najviše se ističu antocijani, flavonol glikozidi, fenolne kiseline, derivati kumarina, te proantocijanidini tipa A. Ovi fenolni spojevi snažni su antioksidansi te nadopunjuju funkcije vitamina i enzima koji su aktivni u obrani od oksidativnog stresa - kaže mag. Vulić.

9. Crna rotkva

- Crna rotkva je član obitelji kupusnjača. U kineskoj se kulturi smatra kako ova zaboravljena namirnica paprenog okusa, zajedno s ostalim kupusnjačama poput kupusa, brokule i cvjetače, pomaže u održavanju cjelokupnog zdravlja organizma. Ima vrlo malu energetsku vrijednost i 100 grama namirnice osigurava tek 16 kcal - kažu nutricionistice.

- Nasuprot tome, obiluje antioksidansima, elektrolitima, mineralima, vitaminima i prehrambenim vlaknima. Korijen crne rotkve, u svježem stanju, na 100 grama namirnice osigurava oko 15 mg vitamina C. Osim toga, crna rotkva sadrži i sulforafan, antioksidans iz skupine izotiocijanata za koji studije dokazale kako igra značajnu ulogu u smanjenju rizika od razvoja karcinoma prostate, dojke, debelog crijeva i jajnika - pojašnjavaju naše sugovornice.

Osim toga, crnu rotkvu možete izdubiti i u nju staviti meda, pa tako imati odličnog saveznika u borbi s grloboljom, nadraženom sluznicom i laringitisom.

10. Maginja

- Obična planika u Hrvatskoj poznatija pod nazivima jagodnjak ili maginja samonikla je voćna vrsta rasprostranjena od Istre do Konavala prilikom čega joj prirodna staništa predstavljaju šumoviti krajevi, mediteranske šume i makije. Obična planika je u Hrvatskoj zapostavljena voćna vrsta, odnosno njezin potencijal uzgoja kao i konzumacije nije dovoljno iskorišten. U mediteranskim zemljama razvijenog voćarstva, poput Španjolske ili Italije, intenzivno se uzgaja i koristi za preradu u različite proizvode - kaže ing. Zupčić.

- Naime, plod i list planike posjeduju značajne funkcionalne vrijednosti te mnoga istraživanja dokazuju izrazito visok sadržaj minerala, lako probavljivih šećera, prehrambenih vlakana, vitamina (posebice vitamina C) kao i brojnih drugih bioaktivnih spojeva značajne antioksidacijske aktivnosti - nastavila je nutricionistica.

- Zbog navedenog bogatog kemijskog sastava, u posljednje vrijeme sve je više popularizirana u konzumaciji, prvenstveno zbog povoljnog nutritivnog sastava i ljekovitih svojstava: djeluje kao antiseptik, diuretik, laksativ, ima protuupalno djelovanje, pomaže u prevenciji dijabetesa i dr. Plodovi se češće koriste u proizvodnji alkoholnih pića poput vina i likera, prerađuju se u džemove ili koriste kao dodatak u proizvodnji voćnih jogurta, nadjeva u pekarskoj proizvodnji, proizvoda od žitarica i sličnih. Zanimljivo je i da listovi biljke predstavljaju nutritivno vrijednu sirovinu prilikom čega istraživanja dokazuju visok sadržaj vitamina C i specifičnih fitonutrijenata poput polifenolnih spojeva (arbutin), terpenoida, esencijalnih ulja, tokoferola i drugih - pojasnila je dipl.ing. Zupčić.

11. Žižula ili kineska datulja

- Žižula je u Hrvatskoj zapostavljena voćna vrsta koja se uzgaja primarno u dekorativne svrhe. Nalazimo je od juga Dalmacije pa do sjevera Istre. Plod žižule bogat je vitaminom C, a neki podaci govore kako sadrži više vitamina C od šipka ili agruma. Plodovi se mogu konzumirati u svježem, osušenom ili prerađenom obliku. Ima blagotvorno djelovanje na zdravlje, ne samo plodovi već i korijen, kora, lišće. Žižula se u Kini tradicionalno koristi za liječenje poremećaja spavanja i anksioznosti - kaže mag. Vulić.

12. Mušmula

- Mušmulu možemo naći kao pojedinačno stablo uglavnom u kućnim vrtovima. Ona nije samo voćka, već može poslužiti i kao ukrasna biljka koja je dekorativna i svojim cvjetovima, listovima i plodovima pruža ugodan ambijent u vrtu. Plodovi su osvježavajućeg okusa i visoke hranjive vrijednosti. Plod mušmule sadrži 10 do 12 posto šećera, organskih kiselina 1,1 do 1,5 posto, a vode 77 do 85 posto. Od šećera najviše ima glukoze i fruktoze, odnosno to su monosaharidi koji izravno, bez pretvorbe ulaze u krvotok i organizmu brzo vraćaju energiju - kaže mag. Vulić.

Kod mušmule su najzastupljeniji vitamini B1 , B2 i B6 te vitamin C. Mušmula je zahvalna i u preradi te se plodovi prerađuju u marmelade, džemove, likere i rakije. Mušmula je voćna vrsta koja dobro uspijeva i u mediteranskom i u kontinentalnom dijelu Hrvatske, dobro podnosi i veće nadmorske visine. Prema hladnoći je otporna, može izdržati i - 35°C za vrijeme dubokog zimskog mirovanja - nastavila je mag. Vulić.

13. Komorač

- Komorač je ljekovita, aromatična, višegodišnja, zeljasta biljka. Postoje tri varijeteta, a prvi je divlji komorač, gorkastog okusa koji raste samoniklo. Zatim imamo pitomi koji je slatkastog okusa koji podsjeća na anis i koji se uzgaja kao začinska biljka te treći koji se uzgaja kao povrtnica. Sorta koja se uzgaja kao povrtna kultura koristi se u kulinarstvu. Komorač je namirnica s malo vlakana, bogata ugljikohidratima, šećerima, masnim kiselinama, vitaminima A, C, kompleksom vitamina B, te mineralnim sastavom među kojima se najviše ističu kalij, kalcij, magnezij, željezo, fosfor i cink - kaže mag. Vulić.

14. Repa

- Repa je biljka iz porodice kupusnjača ili krstašica. U prehrani se najčešće koristi korijen, no i lišće je jestivo. Korijen repe je prije otkrića krumpira u Europi bila jedna od glavnih namirnica. Dio korijena koji raste u zemlji je bijele boje, dok dio koji raste izvan zemlje može biti ljubičaste, crvene ili zelene boje. Izvor je vitamina C te glukozinolata – spojeva sa sumporom zaslužnih za gorkasti okus i čiji se visoki unos u prehrani u određenim epidemiološkim istraživanjima dovodi u vezu s nižim rizikom od karcinoma. S druge strane, oboljeli od hipotireoze bi trebali ograničiti unos povrća koje obiluje glukozinolatima jer se određene vrste u organizmu pretvaraju u goitrogene spojeve koji utječu na rad štitnjače - savjetuje dipl. ing. Zupčić.

15. Raštika

- Mediteranska biljka iz porodice kupusnjača obiluje sumpornim tvarima koje štite od karcinoma, i izvanredan je izvor kalcija koji je važan za čvrstoću kostiju. Također je bogata kalijem, cinkom, manganom, magnezijem, fosforom i željezom. Raštika sadrži velike količine vitamina A te luteina i zeaksantina kao i vitamina B, C, E i K te pomaže u boljoj regulaciji sna - kažu naše sugovornice ističući kako je radi očuvanja nutritivnih vrijednosti ovo povrće važno kratko kuhati na pari, najviše pet minuta.

16. Čimula

- Čimule su mladi izdanci kupusnjača, a razno povrće iz porodice kupusnjača bogato je goitrogenim glukozinolatima koji mogu ometati rad štitne žlijezde te se ljudima sa poremećenom funkcijom štitne žlijezde preporučuje izbjegavanje konzumacije ovih namirnica. S druge strane, poznata je antikarcinogena aktivnost tih istih glukozinolata te se često preporučuje konzumacija brokule, prokulica, cvjetače, kupusa, potočarke i gorušice - kaže mag. Vulić.

- To povrće ujedno sadrži enzim mirozinazu potreban za konverziju inaktivnog prekursora u aktivni spoj iz skupine glukozinolata. Visoka temperatura i dugo kuhanje uništavaju mirozinazu. Stoga brokulu (i drugo povrće iz ove skupine) nije dobro prekuhavati nego samo kratko blanširati, a to vrijedi i za druge kupusnjače. Zanimljivo je da su glukozinolati poznati pomagači u detoksikaciji aflatoksina i posebno učinkovito štite od karcinoma debelog crijeva - savjetovala je mag. Vulić.

17. Koraba

- Koraba pripada porodici krstašica i istražuju je zbog potencijalnih antikancerogenih svojstava. Blagog i slatkastog je okusa, a zadebljala stabljika s korijenom nalikuje repi i može biti bijele, ljubičaste ili zelene boje s tamnozelenim listovima. Pomaže u regulaciji šećera, a zbog niske energetske vrijednosti odličan je saveznik u mršavljenju - kažu nutricionistice.

Bogata je vitaminom C te u samo jednoj šalici kuhane korabe sadrži 100 posto preporučenog dnevnog unosa tog vitamina. Sadrži i kalij te manje od deset posto preporučene dnevne količine vitamina E. Lišće korabe bogato je vitaminom A. Njezina se konzumacije preporučuje protiv edema, kandide te virusnih problema - kažu naše sugovornice.

18. Pastrnjak

- Zeljasta biljka iz porodice štitarki s korijenom sličnim korijenu peršina ili mrkve. Korijen se koristi samo od jednogodišnje biljke i dodaje se juhama, varivima i salatama, dok se lišće koristi kao začin. Bogat je eteričnim uljima, vitaminima B, C i E te mineralima i vlaknima. Snažan je diuretik i pomaže kod niza stanja i bolesti te za poboljšanje probave - kažu nutricionistice.

19. Dud

- Dud ili murva je ukusno voće kojeg u Hrvatskoj nalazimo u crvenoj, crvenoj i bijeloj sorti, a crni dud je najviše aromatičan. Plodovi sadrže limunsku i jabučnu kiselinu te vitamine C, B, K, A, i E, željezo, kalij, mangan i magnezij. Odlikuje ih i značajan sadržaj antioksidansa antocijanina, čak dvostruko više nego kod naranče ili borovnice - objašnjavaju stručnjakinje.

20. Dren

- Dren ili drijenak je listopadni grm ili manje drvo čiji plodovi sadrže visoku koncentraciju fenola koji imaju snažno antioksidacijsko djelovanje. Bogat je vitaminom C, različitim fitokemikalijama, kao i kalcijem te biljnim pigmentima antocijaninima koji djeluju protuupalno i pomažu našem zdravlju - zaključile su nutricionistice.