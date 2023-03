Riječanka je maher za limene ljubimce: 'Kod mene se najbolje poliraju auti i dotjeruju felge'

Kako postoje žene koje ne znaju razliku između blatobrana i branika, postoje i muškarci koji ne znaju prepoznati što je što na automobilu. No to nema veze sa spolom, tvrdi Riječanka Laura Pavlović (26), koja je svoje iskustvo i znanje pretočila u obrt Dlab (detail laboratorij), specijaliziran za usluge detaljnog čišćenja vozila.

U svojoj garaži, s timom od tri žene i jednog muškarca, mlada stručnjakinja za aute cijele dane provodi dovodeći vozila u red. Detaljno ih čisti, polira, sređuje farove, dotjeruje felge i bavi se poslom inače percipiranim uglavnom za muškarce.

Ljubav prema automobilima, otkriva nam, rodila se još u djetinjstvu.

- Odmalena sam bila okružena automobilima, kad sam još kao djevojčica pomagala roditeljima koji su se bavili mehanikom i po potrebi čišćenjem. Kasnije sam završila fakultet za arhitektonskog tehničara i jedno vrijeme radila u struci, kao crtač, te radila na gradilištu, no moja prvotna ljubav vukla me nazad u garažu. Kad sam svoju ideju prenijela suprugu Marinu, on me je ohrabrio i bio mi najveći vjetar u leđa. Budući da u Hrvatskoj ne postoji škola za ovako nešto, 2019. sam otišla na tzv 'car detailing' tečaj u Zagreb, za održavanje i dubinsko čišćenje motornih vozila, te dvije godine kasnije otvorila obrt - kaže vrijedna mlada poduzetnica.

Da ovaj posao nije samo za muškarce potvrđuje veliki broj i interes žena koje joj se javljaju za savjete i upute kako da se i same bave sličnim.

Čeka me još edukacija

- Na početku mog poslovnog puta upoznala sam samo jednu curu koja se bavi istim poslom, a danas ih znam već deset. Često me zovu zainteresirane žene i drago mi je što s njima mogu podijeliti svoje iskustvo i savjetovati ih, no smatram da sam još jako daleko od neke potencijalne edukatorice. Naime, nije sve na svakom autu isto, uvijek postoji iznimka, jako puno toga se uči u hodu. Na primjer, osobno se još nisam ni dotakla teme o koži, što je posebna etapa za sebe jer je puno dijelova u autu od kože, koja se može farbati, brusiti, restaurirati i slično, tako da me još čeka ta i edukacija za keramiku - skromno kaže Laura, koja ne bježi ni od zahtjevnih fizičkih poslova za koje su, kaže, potrebni fizička snaga i kondicija kad se treba penjati na skale i istezati kako bi se npr. očistio krov kombija ili nositi felge od 19 cola.

Posla, kaže, ima napretek.

- Većinom radim za dvije autokuće, no tu su naravno i privatne osobe, ali u obzir dolaze sve vrste automobila, a nedavno smo dobili i upit da izađemo na teren i okušamo se u čišćenju teretnih vozila, što je novi izazov. Ove godine je najpopularnije dubinsko čišćenje, koje je inače popularno uglavnom kad zatopli, po ljeti, a prije pola godine je to bilo poliranje - otkriva ambiciozna Riječanka.

Ne mari za komentare

Upitana nailazi li u svom poslu na predrasude, kaže da su one od klijenata rijetke i najviše ih ima od kolega koji je ponižavaju izjavama da je "daleko ona od profi", ali dodaje kako ne razmišlja previše o tome.

A kad nije u garaži među automobilima, Laura Pavlović vodi obrt, bavi se društvenim mrežama i planira nove poslovne pothvate. Iako okolina isprva nije bila oduševljena idejom da se, kao djevojka, "mota" među alatom i farovima, Laura nije slušala druge. Slušala je sebe pa je danas primjer perspektivne djevojke koja ruši stereotipe o muško-ženskim zanimanjima.

Nedavno se tako našla među finalistima medijske nagrade Zlatni Studio u kategoriji Naj TikTok lice godine. Naime, njen profil @sirkorii, na kojem objavljuje spontane, svakodnevne radove iz garaže, prati čak 140 tisuća pratioca, a popularna je i na Instagramu i YouTubeu.

- Željela sam objavljivati nešto skroz drugačije i autentično, pogotovo zato što je u vrijeme kad sam ja krenula s objavama u Hrvatskoj Instagram bio rezerviran za cure blogerice ili cure koje pričaju o modi i šminki. Kod mene nema okolišanja. Svjesna sam da su pogreške dio procesa i mislim da je u redu i to pokazati na društvenim mrežama kako bi ljudi dobili stvarnu sliku života. Nije svaki moj dan savršen - iskrena je Laura.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vodi konferencije

Također, njeno lice nije strano ni na konferencijama poput one u suradnji s državnim Uredom za demografiju i mlade, na kojoj je pričala o temama vezanima za uzimanje poticaja za samozapošljavanje te odgovarala na upite kako krenuti u osamostaljivanje, kako napraviti video i kako je to biti sam svoj šef.

- Riječ je o konferencijama vezanima za društvene mreže i poduzetništvo, što je u jednu ruku povezano jer ako si kreator na društvenim mrežama, većina tih ljudi ima i paušalni obrt. Želim naglasiti da svaki posao može biti unosan i posao iz snova ako voliš ono što radiš. Jako je bitno u životu voljeti svoj posao, ali i vrednovati sebe. Da bi zadovoljio okolinu, moraš prvenstveno sam biti zadovoljan. Moj savjet je - slušajte i cijenite sebe, ne obazirite se na negativno mišljenje pojedinaca i slijedite svoje snove kako biste mogli uživati u svom poslu, a ne postali njegov rob. Što se tiče položaja žena u ‘muškim’ poslovima, mislim da nam je malo teže na početku jer nas okolina nerijetko podcjenjuje ili je skeptična naspram naših sposobnosti. No kad primjerom pokažemo da možemo sve što poželimo, samo je nebo granica. Iza svega toga stoji nevjerojatan trud - zaključuje energična, simpatična i perspektivna Laura.

