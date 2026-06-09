Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PRAKTIČNI SAVJETI

Riješite se celulita prirodno: 9 metoda koje stvarno pomažu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Riješite se celulita prirodno: 9 metoda koje stvarno pomažu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Celulit je prirodna pojava na koju utječu genetika, hormoni i stil života. Njegov izgled može se ublažiti zdravom prehranom, kretanjem i masažom koja potiče cirkulaciju

Admiral

Celulit je estetska pojava koja pogađa velik dio odrasle populacije, osobito žene. Nastaje zbog promjena u strukturi potkožnog masnog tkiva i vezivnog tkiva, što dovodi do neravne površine kože poznate kao 'narančina kora'. Iako nije medicinski problem, mnogi traže načine kako ga ublažiti. Ključ je u kombinaciji prehrane, kretanja, njege kože i poticanja cirkulacije - jer nijedna metoda sama po sebi ne donosi trajne rezultate.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:10
specijal kako se riješiti celulita s biljnim čajevima

Na njegovu pojavu utječe više čimbenika: genetika, hormoni (posebno estrogen), usporena mikrocirkulacija, sjedilački način života, nepravilna prehrana, stres i prirodno smanjenje elastičnosti kože s godinama.

OSKUDNA IZDANJA FOTO Tko se srami celulita još? I ove slavne dame su ga pokazale u tangama, vrućim hlačicama...
FOTO Tko se srami celulita još? I ove slavne dame su ga pokazale u tangama, vrućim hlačicama...

Kod žena je celulit češći jer je struktura vezivnog tkiva takva da masne stanice lakše 'probijaju' prema površini kože. Ipak postoje prirodni pristupi koji mogu pomoći

1. Jabučni ocat kao dodatak prehrani i njezi

Jabučni ocat često se spominje kao pomoć u prirodnoj detoksikaciji organizma. Smatra se da može potaknuti probavu i pomoći tijelu u regulaciji tekućina, što može smanjiti osjećaj nadutosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Neki ga koriste i razrijeđenog u vodi prije obroka, dok se u njezi kože ponekad primjenjuje razrijeđen kao tonik za poticanje cirkulacije. Ipak, važno ga je koristiti umjereno kako ne bi iritirao želudac ili kožu.

2. Tamna čokolada u umjerenim količinama

Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa (70% i više) bogata je flavonoidima – antioksidansima koji mogu poboljšati protok krvi i zaštititi stanice od oksidativnog stresa.

Foto: 123RF

Bolja cirkulacija znači i bolju opskrbu tkiva kisikom, što dugoročno može pozitivno utjecati na izgled kože. Ključ je umjerenost - mala količina dnevno može biti dovoljna.

3. Ljuti začini za ubrzavanje metabolizma

Kapsaicin, aktivna tvar iz ljutih papričica, poznat je po tome što privremeno ubrzava metabolizam i povećava potrošnju energije.

ZA BRZE REZULTATE Dermatolog otkriva: Evo kako se riješiti celulita bez vježbanja
Dermatolog otkriva: Evo kako se riješiti celulita bez vježbanja

Redovito uključivanje začina poput čilija, kajenskog papra ili đumbira u prehranu može potaknuti termogenezu, odnosno stvaranje topline u tijelu, što doprinosi boljoj razgradnji masti.

4. Zeleni čaj i biljni napitci

Zeleni čaj sadrži katehine - antioksidanse koji mogu pomoći u razgradnji masnoća i smanjenju zadržavanja vode u tijelu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Uz to, djeluje blago diuretski, što može pomoći kod osjećaja „napuhanosti“. Biljni čajevi poput koprive ili maslačka također se često koriste kao podrška prirodnom izbacivanju viška tekućine.

5. Podrška stvaranju kolagena

Kolagen je ključan protein koji održava čvrstoću i elastičnost kože. S godinama njegova proizvodnja opada, što može učiniti celulit vidljivijim.

ZDRAVLJE IZ PRIRODE Kopriva čini čuda: Recepti koji pomažu kod umora, upala, anemije, reume, celulita...
Kopriva čini čuda: Recepti koji pomažu kod umora, upala, anemije, reume, celulita...

Vitamin C, proteini i aminokiseline važni su za njegovu sintezu. Prehrana bogata citrusima, bobičastim voćem, ribom i jajima može pomoći, kao i dodaci prehrani koji potiču njegovu proizvodnju.

6. Kupke s morskom soli za poticanje cirkulacije

Topla kupka s morskom soli može pomoći opuštanju mišića i potaknuti mikrocirkulaciju u koži.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Eterična ulja poput ružmarina, lavande ili grejpa često se dodaju za dodatni stimulirajući učinak. Ovakve kupke mogu pomoći i u smanjenju osjećaja težine u nogama nakon napornog dana.

7. Piling i masaža kod kuće

Redoviti piling kože uklanja mrtve stanice i potiče obnovu kože. Prirodne smjese poput kave, šećera ili zobenih pahuljica često se koriste u kombinaciji s biljnim uljima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kofein iz kave dodatno može privremeno „zategnuti“ kožu i poboljšati njen izgled. Masaža kružnim pokretima potiče limfnu drenažu i cirkulaciju.

8. Prirodni oblozi i biljne smjese

Oblozi od prirodnih sastojaka poput gline, algi ili mješavina biljnih ekstrakata mogu se koristiti za njegu kože.

Young woman holds in hands laminaria seaweed. Breakfast,lunch,dinner.Raw,vegan,healthy food,japanese cuisine
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Oni djeluju tako da zagrijavaju područje, potiču znojenje i privremeno smanjuju zadržavanje tekućine u tkivu, što može vizualno ublažiti celulit.

9. Redovita masaža i limfna drenaža

Masaža je jedna od najučinkovitijih prirodnih metoda za poboljšanje izgleda kože.

NEPREKIDNA BITKA Namirnice zbog kojih se celulit još jače vidi - izbjegavajte ih!
Namirnice zbog kojih se celulit još jače vidi - izbjegavajte ih!

Stimulira limfni sustav, potiče izbacivanje viška tekućine i poboljšava protok krvi. Profesionalna limfna drenaža može dati još izraženije rezultate, ali i kućna masaža uz ulja može biti korisna ako se provodi redovito.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice
GDJE STE NA LJESTVICI?

Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice

Svatko ima neku zločestu crtu u sebi, no kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija. Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih 'zlikovaca' i njihovih osobina - od onog najzlobnijeg do najveće dobrice
Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete
ZDRAVO STARENJE

Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete

Nakon četrdesete, tijelo prolazi kroz brojne promjene: metabolizam usporava, hormonska ravnoteža se mijenja, a rizik od kroničnih bolesti raste. Pravilna prehrana postaje ključna za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Donosimo popis namirnica koje biste trebali ograničiti ili izbjegavati da biste podržali svoje zdravlje u ovoj životnoj fazi
FOTO 'Pola' interneta pati za njom: Sate znojenja u teretani pretvorila je u digitalno carstvo
KUPILA SI JE NOVI AUTO...

FOTO 'Pola' interneta pati za njom: Sate znojenja u teretani pretvorila je u digitalno carstvo

Bryce Adams, poznatija na društvenim mrežama kao @fitbryceadams, ime je koje danas dominira digitalnim platformama. Ova 29-godišnjakinja iz Floride postala je jedna od najpraćenijih kreatorica na svijetu, spajajući fitness, životni stil i izazovni sadržaj na način koji po mnogima pomiče granice digitalne industrije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026