Kopriva čini čuda: Recepti koji pomažu kod umora, upala, anemije, reume, celulita...

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kopriva donosi brojne dobrobiti, a mi vam donosimo recepte. Od čaja do tinkture, ova biljka pomaže kod anemije, umora i reume. Čak i protiv celulita! Otkrijte kako koristiti koprivu za zdravlje

Admiral

Korijen koprive sadrži veliki udio željeza, pa se tradicionalno koristi u liječenju anemije, kao i protiv peruti u kosi i opadanja kose te za njeno jačanje.

Čaj od koprive djeluje na pročišćavanje jetre i krvi, potiče obnovu stanica, pomaže problematičnoj koži, potiče izgaranje masnoća i pozitivno djeluje na razinu šećera u krvi te općenito dobro djeluje na organizam. Čaj od koprive dobro je sredstvo za jačanje jer potiče apetit, opskrbljuje organizam željezom i uspješno djeluje protiv umora.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mlijeko i tinktura od koprive 

- Tinktura ili infuzija lista koprive smatraju se najboljim sredstvom za pojačanje izlučivanja mokraćne kiseline, pa su stoga idealan lijek za giht. Koristi se tijekom više mjeseci, bez stanke i do pola godine, s tim da uvijek treba uzimati svježe pripravke, ističe nutricionistica Marić Bulat. 

Usitnjenu suhu koprivu (2 žlice) prelijte mlijekom (3 dl), zakuhajte i lagano kuhajte deset minuta. Procijedite. Uzimajte dvaput na dan ili prema potrebi protiv žučnih tegoba.

Za tinkturu od koprive treba vam 20 g suhoga korijena koprive i 100 ml 70-postotnog alkohola. Korijen koprive prelijte alkoholom i ostavite da pokriveno odstoji dva tjedna. 

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pripremite 2 žlice lišća koprive koje treba dobro oprati i sitno narezati, te preliti s 250 mililitara prokuhale vode. Poklopite i ostavite da odstoji poklopljeno oko pet minuta, pa procijedite i pijte protiv anemije. 

Dvije žličice svježeg ili sušenog lista koprive prelijte šalicom vrele vode, ostavite da poklopljeno stoji deset minuta te procijedite. Popijte tri šalice na dan kod reumatskih bolova, umora, slabokrvnosti i izostanka apetita.

Oblozi protiv reume i upala

Oblozi od koprive su vrlo korisni za ublažavanje reume i upala zglobova. Svježe listove prelijte vrućom vodom, pa u tu tekućinu uronite tkaninu kojom ćete omotati bolna mjesta.

Pomoć protiv celulita

Također, čaj ili tinktura od koprive odlična su potpora anticelulitnim tretmanima, no treba ih kombinirati s vježbanjem i masažama te uravnoteženom prehranom. 

Svježi sok od koprive protiv umora i čaj za prostatu

U sokovniku ili u stroju za meso iscijedite sok iz svježeg lišća koprive. Sok se pije uvijek svježe pripremljen jer bi stajanjem mogao fermentirati. Svaki dan, najbolje ujutro, treba uzeti 15 ml žlice soka od koprive u pola čaše vode.

Pomaže kod slabokrvnosti, povišenog tlaka, proljetnog umora i povišenog šećera u krvi. Suhi korijen koprive (6 g) stavite u ključalu vodu (300 ml) i kuhajte deset minuta. Maknite s vatre i ostavite još pet do deset minuta pa procijedite.

Čaj se pije topao nakon obroka, triput na dan, oko tri mjeseca kod problema s prostatom.

Foto: SYSTEM

