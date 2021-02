Ova ukusna biljka, omiljena salata i dodatak jelima kod mnogih ljudi, pomaže našem organizmu da se lakše bori sa stresom. Osim toga, poznata je i kao 'ljubavna droga', odličan afrodizijak zahvaljujući mineralima magneziju i cinku kojima obiluje.

Rikola (lat. Eruca sativa) blagotvorno djeluje na libido, jača potenciju i pomaže u sintezi spolnih hormona. Znali su to i stari Egipćani te Rimljani koji su često posezali za njezinim lišćem i sjemenkama.

U poemi Moretum, drevnog rimskog pjesnika Vergilija, rikola je opisana kao biljka koja 'pobuđuje spolnu želju kod sanjivih ljudi'. Koristili su je i kao pomoć kod kašlja te kao lijek kod skorbuta, ozbiljne bolesti koja nastaje zbog manjka vitamina C u organizmu.

Rikola, osim magnezijem, cinkom i vitaminom C, obiluje i vitaminima A, K, B2, folnom kiselinom, kalcijem, bakrom, željezom i kalijem. Također, bogata je antioksidansima, jača imunološki sustav, čisti organizam, smanjuje rizik od osteoporoze...

Stoga, ako već niste, svakako uvrstite ovu biljku u svoju redovitu prehranu. Dodajte je drugim salatama, tjestenini, ubacite pokoji listić u sendviče, na pizzu...

Imate li vrt, svakako je posijte, sad je pravo vrijeme za to. Rikola se sije od veljače do rujna, a brati se može već za 40 do 60 dana. Po kvadratnom metru zemlje daje oko dva kilograma listova. Ukoliko imate samo balkon, posijte nešto rikole u teglama jer i tamo dobro uspijeva, prenosi Atma.

Recept Jamieja Olivera za salatu od piletine, rikole i pancete

Sastojci:

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva pa krenite s pripremom piletine. Posolite je, popaprite i premažite maslinovim uljem pa pecite dok ne dobije lijepu boju. Vrijeme pečenja ovisi pečete li je u većem komadu ili više manjih. Ispecite kratko i ciabattu u pećnicu.

Potom meso ohladite pa natrgajte prsima ili izrežite na trake. Hladni kruščić, također, narežite na kockice. Pancetu prepržite na malo ulja da postane hrskava. Na kraju pomiješajte sve sastojke i začinite s malo maslinovog ulja i aceta balzamica.