Rizik od moždanog, infarkta... Hrana koja odčepljuje arterije

Začepljene arterije nose rizik od moždanog i srčanog udara te niza drugih bolesti. Evo liste superzdravih namirnica koje su toliko moćne da mogu očistiti krvne žile i pomoći u borbi s lošim kolesterolom i taloženjem plaka.

1. Zob

Foto: Pixabay/Merseyside Police



Prije više od 20 godina Američka agencija za lijekove potvrdila je tvrdnje da su cjelovite žitarice poput zobi zdrave za srce, a znanstvenici gotovo svakodnevno otkrivaju nove pozitivne učinke te namirnice. Najvažnija dobra strana zobi je, tvrdi nutricionistica Bonnie Taub - Dix, činjenica da je bogata topljivim vlaknima čime smanjuje razinu lošeg tj. LDL kolesterola u krvi.

- Kolesterol se upija duboko u unutrašnji sloj krvne žile i tako s vremenom stvara plak - objašnjava dr. Florian Rader, kardiolog u Smidt Heart Institute u Los Angelesu. Dodaje kako je kod većine Amerikanaca prehrana siromašna vlaknima, pa će im dobro doći četiri grama, koliko zob sadrži u jednoj šalici.

2. Grah

Foto: Dreamstime



Crni grah u samo jednoj šalici sadrži tri puta više topljivih vlakana nego zob. Studije su pokazale da prehrana bogata tom vrstom graha pomaže u očuvanju elastičnosti arterija te snižava krvni talk. Dodatno, razina antioksidansa koju sadrže crni i crveni grah, pomaže u borbi protiv upalnih procesa koji doprinose bolestima srca.

3. Leća

Foto: Kirill Gorlov



Ovi mali diskovi su prave bombe proteina iz iste porodice kao grah, što znači da imaju i slične pozitivne strane. Preliminarna istraživanja na štakorima ukazala su da leća može sanirati štetu koju je visoki krvni tlak napravio na krvnim žilama. Dodatno, na vrhu su prehrambene piramide kad se govori o udjelu proteina i vlakana uz vrlo malo masnoća. Sadrže kalcij, magnezij i kalij, a to su sve minerali koji pomažu u snižavanju povišenog krvnog tlaka, piše Readers Digest.

4. Riba

Foto: Fotolia



Mnoga su se istraživanja bavila utjecajem omega 3 masnih kiselina na zdravlje mozga, a dokazala su da svojim protuupalnim svojstvima utječu i na zdravlje srca. Naime, upalni procesi u tijelu povezani su s velikim brojem kroničnih bolesti i stanja, uključujući stvaranje plaka. Stoga znanstvenici misle da bi smanjenjem upalnih procesa mogli smanjiti i brzinu nastajanja plaka na arterijama tako da jedemo masne riblje vrste poput lososa i skuše. Liječnici preporučuju da bi takvu ribu trebalo jesti najmanje dvaput na tjedan.

5. Avokado

Foto: Dreamstime



Masnoće su na vrhu popisa tvari koje ugrožavaju zdravlje, no znanstvenici tvrde kako mono i polinezasićene masne kiseline, poput onih u avokadu, pomažu zdravlju srca jer snižavaju loš LDL kolesterol i podižu razine dobrog HDL kolesterola. Ovo zeleno voće sadrži i visoke razine vlakana.

6. Pistacio

Foto: Fotolia



Orašidi su inače odličan izbor za čišćenje arterija, no pistacio ima dodatni plus: sadrži biljne sterole, iste tvari koje se nalaze u proizvodima za snižavanje kolesterola te pomaže u blokiranju apsorpcije kolesterola, tvrdi nutricionistica Karen Ansel. Ako ste alergični na orašide, sterole možete dobiti i iz sjemenki sezama.

7. Kurkuma

Foto: Dreamstime



Tek posljednjih godina ljudi su počeli prepoznavati zdravstvene aspekte indijskog začina kurkume. Tvar u tom začinu, kurkumin, antioksidans je koji može pomoći kod taloženja masti i začepljenja arterija.

8. Brokula

Foto: Dreamstime



Ovo povrće već je godinama zbog svojih sposobnosti u borbi protiv kancerogenih bolesti na vrhu ljestvice zdravog povrća, no znanstvenici su listi korisnih svojstava dodali i mogućnost da brokula pomaže u očuvanju zdravlja srca. Istražuju spoj sulforafan koji ojačava prirodnu sposobnost tijela u borbi protiv arterijskih začepljenja aktivirajući proteine. Brokula sadrži vlakna i također ima protuupalni učinak na organizam.

9. Šparoge

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell



Stabljika šparoge bogata je kvercetinom, fitonutrijentom koji sprječava taloženje plaka na arterijama.

- Bez obzira imate li obiteljsku sklonost bolestima srca ili ih jednostavno želite prevenirati, šparoga bi trebala biti na vrhu vaše šoping liste - objašnjava nutricionistica Karen Ansel.

10. Lubenica

Foto: dreamstime



Zašto su kardiolozi zabrinuti oko razine vašeg krvnog tlaka? Zato što, kad je povišen, može stanjiti krvne žile i time umanjiti njihovu elastičnost i ujedno mogućnost da normalno funkcioniraju. Time se podiže opasnost od moždanog i srčanog udara, a upravo u prevenciji takvih stanja pomaže lubenica.

- Lubenica je broj jedan kad govorimo o namirnicama bogatima citrulinom, aminokiselinom koju tijelo koristi za stvaranje dušikovog oksida, nužnog za elastičnost krvnih žila - objasnila je Ansel.

11. Cjelovite žitarice

Foto: Thinkstock



Ugljikohidrati su loši - tako pojedinci govore godinama. No cjelovite žitarice, pa makar ih sadržavao kruh ili tjestenina, mogu biti dijelom prehrane za zdravlje srca i korak prema odčepljenju arterija. Sudeći prema analizi koju je objavio časopis Archives of Internal Medicine, na svakih 10 grama cjelovitih žitarica koje ljudi pojedu tijekom dana, rizik od nastanka bolesti srca pada za 14 posto. Još bolje, rizik smrti od srčanog udara smanjuje se za dodatnih 25 posto.

- Razlog je možda taj što su cjelovite žitarice prepune vlakana - tvrdi nutricionistica Angela Lemond iz Teksasa.

- Vlakna pomažu izvući loš kolesterol iz tijela. Dodatno, pomažu rast zdravih bakterija u crijevima, što indirektno također pomaže zdravijem srcu - objasnila je Lemond savjetujući da ljudi umjesto rafiniranih žitarica koriste neprocesirane kako bi imali više koristi od njih.

12. Mlijeko koje sadrži DHA

Foto: Ihar Ulashchyk



Kratica DHA označava dokosaheksaensku kiselinu. Naime, starenje dodatno stvrdnjava krvne žile, a to može ometati normalan krvotok. U tom pomažu omega 3 masne kiseline, a posebno se među njima ističe dokosaheksaenska kiselina.

- Najčešće se nalazi u morskim plodovima, no ako ne volite ribu, pokušajte piti mlijeko obogaćeno DHA - kazala je nutricionistica Lemond.

13. Krumpir

Foto: Fotolia



Nije preporučljivo svakodnevno jesti samo krumpir, no povremena konzumacija je dobrodošla. Prosječni krumpir bogat je kalijem i sadrži čak dvostruke vrijednosti u odnosu na bananu. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, a sadrži i velike količine vlakana. Ako ga se ne prži na ulju ili uz dodatak maslaca pretvara u pire, riječ je o zdravoj namirnici.

14. Čokolada

Foto: Dreamstime



Kakao je bogat flavanolom, sastojkom antioksidativnih učinaka koji pomaže u zdravlju srca i krvožilnog sustava. Analiza iz 2017. godine koju su znanstvenici proveli za časopis Nutrients pokazala je da ljudi koji redovito jedu čokoladu u umjerenim količinama imaju manji rizik od srčanih bolesti. Nutricionisti preporučuju tamnu čokoladu čiji je udio kakaa viši od 70 posto.

15. Kava

Foto: Dreamstime



Kava je bogat izvor antioksidansa. U brojnim studijama znanstvenici tvrde kako kava smanjuje rizik od bolesti krvožilnog sustava, a kofein dodatno stimulira rad srca. Istražujući utjecaj kofeina na laboratorijske miševe, znanstvenici su im davali količine jednake onima koje čovjek popije u četiri šalice tog napitka. Otkrili su da su se stanice krvnih žila oporavile i počele raditi puno učinkovitije.

16. Vino

Foto: Dreamstime



Mnogi nutricionisti tvrde da umjerena konzumacija vina pomaže zdravlju srca. Kardiolog dr. Florian Rader ističe da znanost još nije dokazala izravni učinak vina na snižavanje rizika od bolesti srca i krvnih žila. Poznato im je tek da ljudi s manjim rizikom od tih bolesti rado piju vino.

- Zato se nitko ne usuđuje reći: 'pijte koliko želite'. Ograničite se na jednu čašu vina na dan ako ste žena, a muškarci mogu popiti dvije čaše vina na dan. Iako se čini da i druga alkoholna pića imaju jednak učinak kao vino, zadržite se samo na crvenom vinu - savjetuje dr. Rader. Crveno vino, naime, sadrži tvar resveratrol koja smanjuje upalne procese i pomaže u očuvanju mladolikog izgleda.

17. Jaja

Foto: Dreamstime



Prijepori jesu li i koliko su jaja zdrava za srce godinama su bili kamen spoticanja među nutricionistima. Isprva su tvrdili da jaja ne treba jesti puno jer sadrže kolesterol. No sad su prilično uvjereni da kolesterol iz hrane ima vrlo mali utjecaj na razine lošeg kolesterola u krvi.

- Zapravo, čini se da jaja potiču i stvaranje HDL kolesterola u tijelu, koji pomaže u sprječavanju nakupljanja plaka na stijenkama krvotoka - objasnila je nutricionistica Taub Dix. Studija koju je objavio časopis Heart tvrdi da svakodnevna konzumacija jaja može smanjiti rizik nastanka bolesti srca i krvnih žila za 11 posto.

18. Bobičasto voće

Foto: Dreamstime



Bobice su bogate vlaknima i antioksidansima, tvrde u studiji koju je objavio stručni časopis Circulation: The Journal of the American Heart Association. Ondje stoji kako tri obroka bobica na tjedan smanjuju razinu opasnosti od srčanog udara kod žena za jednu trećinu. Za to je zaslužna tvar antocijanin jer pomaže u proširivanju krvnih žila te stoga krv lakše prolazi kroz njih.

19. Zeleni čaj

Foto: 123rf



Sastavnica zelenog čaja je tvar EGCG koja pomaže u liječenju Alzheimerove bolesti. Ista molekula mogla bi smanjiti masne naslage na stijenkama krvnih žila. Znanstvenici za sad još istražuju tu mogućnost. U prethodnim studijama dokazali su da zeleni čaj snižava razinu lošeg LDL kolesterola i triglicerida u krvi.

20. Fermentirana hrana



Probiotici pomažu stvaranju ravnoteže među zdravim bakterijama u crijevima. U slučaju da je ta ravnoteža narušena zbog stresa, prehrane, korištenja antibiotika ili zbog neke bolesti, mogu ponovo nastaniti kolonije dobrih bakterija u crijevima. Probiotike nalazimo u jogurtu, ali su i sastavnica gljive kombucha. Dobre bakterije iz hrane, osim crijevima ujedno pomažu u snižavanju povišenog krvnog tlaka te smanjenju razine lošeg LDL kolesterola.