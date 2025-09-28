Slavna BB karijeru je započela kao model, a kao glumicu ju je otkrio i "progurao" prvi suprug Roger Vadim koji ju je svijetu predstavio kao seks-bombu
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Rođena ikona filmskog platna, glumica posebne ljepote, Brigitte Bardot
Čitanje članka: 2 min
Jedna od ikona filmskoga platna, francuska glumica zapanjujuće ljepote, Brigitte Bardot, rođena je 28. rujna 1934. godine. Karijeru je započela kao model, a kao glumicu ju je otkrio i "progurao" prvi suprug Roger Vadim.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku