<p>Novopečena je majka Lucy Kelsall presretna zbog donošenja djece na svijet, jačajući tako svoju vezu sa suprugom Davidom ispunjenjem njegove velike želje. </p><p>Oni su se vjenčali 2012., a prije nego je preminuo 2017.godine u preranoj dobi od 45 godina, obećala mu je kako će bez obzira na sve on postati otac. </p><p>Unatoč malim šansama koje su joj liječnici za to davali, osobito zbog skorog početka njenog ciklusa prije transfera oplođenog embrija, 27-godišnjakinja je uspjela zatrudnjeti te na svijet donijeti Davida i Samuela. Dobila ih je u drugom pokušaju medicinski potpomognute oplodnje, zahvaljujući spermi supruga koju su zamrznuli prije nego je on prošao tretmane štetne za plodnost, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/12/widow-gives-birth-husbands-twins-ivf-three-years-died-throat-cancer-13117573/">Metro</a>.</p><p>- Da je živ, bio bi nevjerojatan otac. Čin rođenja za mene bio je nevjerojatno emocionalan i ne mogu vjerovati da će na ovaj način David uvijek biti uz mene, uz nas - rekla je.</p><p>Kaže kako mu jedan od blizanaca nevjerojatno sliči te je od pokojnog oca naslijedio duge noge i stopala.</p><p>- Liječnici su mi rekli da mi maternica nije baš u najpogodnijem stanju za trudnoću te je pravo čudo da sam uspjela - objasnila je.</p><p>Kada su na ultrazvuku ugledali dva srca kako kucaju, i ona i liječnici su ostali u čudu.</p><p>Lucy i David su nakon dvije godine braka saznali poražavajuće vijesti da David ima sekundarni maligni tumor na grlu. Tijekom sljedeće tri godine liječenja imao je nevjerojatnih 99 rundi radioterapije, dio glasnica i vrata uklonjeno te je nosio elektronički uređaj u grlu kako bi mogao komunicirati.</p><p>Par koji je sanjao o osnivanju obitelji još prije vjenčanja, radili su na tome prije dijagnoze, no naposljetku su zamrznuli Davidovu spermu 2014. godine. </p>