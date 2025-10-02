Ryanair povećava broj letova iz Zagreba - Evo gdje ćete uskoro moći letjeti bez puno muke

Od dolaska u Hrvatsku prije nekoliko godina, Ryanair je otvorio brojne nove rute koje su domaćim i regionalnim putnicima omogućile povoljnija putovanja, a istodobno je u našu zemlju doveo velik broj turista iz inozemstva.

Stoga je dobra vijest da će od kraja ožujka iduće godine, s početkom ljetnog reda letenja, ova aviokompanija osjetno proširiti mrežu svojih linija iz Zagreba, i to ponajprije onih koje su najtraženije među putnicima.

Zagreb među dobitnicima nakon poteza u Španjolskoj

Kako prenosi Poslovni.hr, zagrebačka zračna luka profitirala je nakon što je Ryanair zbog povećanih naknada u Španjolskoj odlučio ukinuti velik broj letova – čak milijun sjedala za tamošnje tržište ove zime. Očito je da će dio tih kapaciteta sada biti preusmjeren u Hrvatsku.

Foto: 123RF

Portal Ex-Yu Aviation navodi da će najveće povećanje biti na liniji Zagreb – London Stansted, gdje će se broj letova povećati s deset na dvanaest tjedno. Planirano je po dva leta dnevno, osim utorkom i srijedom. Jednako povećanje najavljeno je i za Maltu, koja će također dobiti dvanaest tjednih polazaka, s dva leta dnevno radnim danima.

Nove učestalosti letova i svakodnevni Basel

Ryanair će povećati i broj polazaka za Dublin (s pet na sedam tjedno), Palmu de Mallorcu (s četiri na šest) te Pafos (s tri na pet). Uvodi se i svakodnevna veza sa švicarskim Baselom. Među traženijim linijama, ona za Malagu povećava se na šest tjednih letova, dok će za Palermo biti četiri.

Ipak, raspored za 2026. još nije konačan, pa bi se neke slabije popunjene linije, poput onih za Pisu i Marseille, mogle ukinuti.

Najuspješnije linije iz Zagreba

Povećanja se odnose na rute koje već sada bilježe izvrsne rezultate. Primjerice, u prvih šest mjeseci 2025. na liniji za London Stansted prevezeno je gotovo 80 tisuća putnika, uz prosječnu popunjenost od 93 posto.

Foto: 123RF

Na Maltu je letjelo preko 67 tisuća putnika s popunjenošću od gotovo 91 posto, dok je Dublin ostvario više od 36 tisuća putnika i gotovo potpunu popunjenost – 97,8 posto. Pafos je zabilježio više od 20 tisuća putnika (88,9 posto), a Palma de Mallorca gotovo 18 tisuća s prosječnom popunjenošću od 91,8 posto.