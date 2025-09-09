Obavijesti

DRAMA U AVIONU RYANAIRA

Pijan htio iskočiti iz aviona pa tukao druge putnike: Zavezali su ga, dočekala ga je policija

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jon Nazca

Drugi putnici pokušavali su ga zaustaviti, a prilikom toga je izbila prava drama - jedni su plakali, drugi su se tukli

Na letu Ryanairova aviona iz britanskog Bournemoutha za Gironu u Španjolskoj u četvrtak izbila je krvava tučnjava. Zrakoplov je prisilno sletio u Toulouseu u Francuskoj, gdje su problematičnog putnika izbacili iz aviona. Tamo ga je s lisicama dočekala i uhitila policija. Avion je nakon toga nastavio prema Gironi, a sletio je s dva sata kašnjenja.

Putnik je bio pijan, a prilikom leta iznad Europe pokušao je otvoriti vrata i skočiti.

- Muškarac je otišao u toalet, a zatim je pokušavao otvoriti jedna od vrata za izlaz u slučaju nužde, a onda i druga dok je vikao kako želi otići - priča jedan od svjedoka.

Drugi putnici pokušavali su ga zaustaviti, a prilikom toga je izbila prava drama - jedni su plakali, drugi su se tukli. Muškarac ih je navodno pljuvao i udarao, nakon čega je pao na pod. Zavezali su ga produžetkom sigurnosnog pojasa oko nogu kako bi ga onesposobili.

"Bilo je strašno, krv je bila posvuda, ljudi su vrištali i plakali", "Bilo je užasno, stvarno odvratno. Iskreno, sram te je bilo što si Britanac", "Stvarno je tužno, bilo mi je žao osoblja. Nešto treba učiniti u vezi s količinom alkohola koju dopuštaju ljudima konzumirati na aerodromu" - komentari su svjedoka.

- Ovaj let iz Bournemoutha za Gironu (4. rujna) preusmjeren je u Toulouse nakon što je putnik počeo remetiti promet. Posada je unaprijed pozvala policiju u pomoć, koja je dočekala zrakoplov po slijetanju u zračnu luku Toulouse i iskrcala ovog putnika prije nego što je let nastavio prema Gironi, rekao je glasnogovornik Ryanaira.

