'S 38 godina sam i dalje sama i tek sad sam shvatila zašto - taj problem imaju mnoge žene'

Jana Hocking (38) je spisateljica i trenutno slobodna žena koja je bilježila sve svoje veze 12 godina – i sa sigurnošću može reći da su one bile pune događaja.

U svoje vrijeme izlazila je sa starijim tipovima, mlađim muškarcima, finim dečkima i ženskarošima. A u svom posljednjem članku je iznijela teoriju zašto tek treba upoznati 'onog pravog'.

Jana, inače iz Sydneya u Australiji, vjeruje da neprestano lovi 'Novu energiju u odnosima' (NRE). Naime, nakon nekoliko mjeseci hodanja s nekim novim, Jana primijeti da iskra nestaje i polako gubi interes.

- Pitate se, što je NRE? To je skraćenica za 'Novu energiju u odnosima'. U prijevodu, to je ta intenzivna želja i strast na početku veze od koje vam klecaju koljena! To je nalet uzbuđenja koji dobijete kad vam prvi put netko počne slati poruke. To je prvih nekoliko čarobnih spojeva. To je sjaj u očima kada konačno spavate skupa. To su leptirići u trbuhu - rekla je.

- Uzbudljivo je, novo i misteriozno. Ali, nažalost, ono što se podigne mora i pasti. Čim veza počne biti ugodna, moje zanimanje opada. Da, NRE je okrutna stvar - dodaje.

Jana je primijetila da joj se to dogodilo nedavno dok je hodala s jednim poslovnim čovjekom. Ne samo da je između njih bilo puno privlačnosti, već je i on bio emocionalno inteligentan i ljubazan.

Ali nakon što je par ušao u zdrav obrazac doručka i druženja nakon spoja, spisateljica priznaje da ga je počela "odgurivati".

Ponovno je žudjela za uzbuđenjima nove veze, što je na kraju dovelo do raspada partnerstva. Jana tvrdi da želi izbjeći da joj se to događa s budućim muškarcima jer je sada spremna skrasiti se u svojim kasnim 30-ima.

Zatražila je pomoć terapeuta da joj pomogne prevladati jurnjavu za novom energijom u vezi – a neki od najboljih savjeta koje je prenijela jest neka izlasci budu uzbudljivi.

Stvorite iščekivanja i isplanirajte zabavne aktivnosti, to su načini za održavanje iskre u vezi. Također je preporučljivo ostati prizemljen i uživati u 'vremenu za sebe' bez da previše razmišljate i osjećate potrebu za trčanjem, piše The Sun.