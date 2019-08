S koliko si plastike okružen? Vrijeme je da počneš zapisivati

Knjiga 'Čišćenje plastike: Kako koristiti manje plastike, jesti bolje, držati toksine iz svog tijela i pomoći spasiti morske kornjače!', čiji je autor Michael San Clements, objavljena je 2014. godine, a još uvijek je među vrlo čitanim knjigama.

- Plastika je svuda oko nas. Naša računala i dječje igračke napravljeni su od plastike, u nju su pakirane i voda i kriške sira. Ali, zašto je postoji toliko puno i što ona čini našim tijelima? Je li moguće koristiti manje plastike i biti sretniji i zdraviji, pita se autor na početku knjige, dok u nastavku daje odgovore na ta pitanja.

San Clements je prikupio najnovije znanstveno potkrijepljene informacije o tome kako plastika oslobađa toksine u tijelu te o učinku koji imaju na naše zdravlje i zdravlje naše djece. Uz to daje i pristupačne i jednostavne savjete o tome kako pratiti koliko plastike svakodnevno koristimo te kako je koristiti manje te ujedno uživati u prednostima zdravije prehrane i života s manje nereda.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Podijelivši plastiku na tri kategorije: dobru, zlu i ružnu, San Clements pokazuje kako iskoristiti ono dobro (predmete poput telefona ili medicinske opreme), u što, zapravo, spadaju stvari kojih se nećemo odreći tako brzo, niti ćemo ih brzo mijenjati. U drugoj kategoriji je loša plastika, koju bi trebalo izbjegavati, poput spremnika za hranu i igračaka koje sadrže otrovne kemikalije, među kojima su i one namijenjene jako maloj djeci. U treću kategoriju spada ružna plastika, koju bi trebalo izbaciti iz upotrebe, jer inače i nema značajnu uporabnu vrijednost. To je plastika za jednokratnu upotrebu, poput pakiranja salame i sira, i slično.

Autor u knjizi predlaže da vodimo dnevnik jednog uobičajenog dana, te da svaki put kad posegnemo za nečim plastičnim, ili dođemo s plastikom u kontakt, to i zapišemo, kako bismo ju onda mogli sortirati u te tri kategorije i tako otkriti koliko toga nepotrebnog od plastike imamo u svome okruženju. Korak po korak neke od tih plastičnih stvari treba odbacivati, kaže.

Foto: Steven Guerrisi/Flickr

Da bi potakao čitatelje na to, San Clements je ukratko predstavio i brojna istraživanja o štetnosti plastike i kemikalija koje se koriste u njenoj obradi, u kojima se plastika povezuje s mnogim zdravstvenim problemima, od debljine, do reproduktivnih problema, pa sve do povećanog rizika od nekih vrsta raka. Pritom upozorava kako mnoge stvari o utjecaju plastike na naš organizam još ne znamo, a dodatni je problem što se ne može sa sigurnošću utvrditi koje su količine tih spojeva opasne po zdravlje, obzirom da smo im izloženi i po nekoliko puta na dan.

