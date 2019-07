Sa milijun koraka za bolesnu djecu želi sakupiti milijun kuna

Svaki dan sam sve bolje. Noge me sve bolje slušaju, a i leđa su naučila na teret od 20 do 25 kilograma, koliko najčešće nosim na leđima, ovisno o tome koliko vode na pojedinoj dionici puta moram ponijeti sa sobom, kaže hrvatski planinar i alpinist iz Koprivnice, Mario Carek, kojeg smo 'ulovili' na otprilike 645.000 koraka, na putu na kojem ih je isplanirao i više od milijun. Kaže kako je motiv jasan.

Foto: Privatni album - Želja mi je da onima koji sami ne mogu proći ovaj put, fotografijama i videofilmovima koje usput snimam, barem malo približim ovu surovu prirodu - rekao je.

Želi sakupiti milijun kuna

Njegova je avantura počela 26. lipnja ove godine na rtu Kamenjak, u blizini Pule. Razgovarali smo na 19. dan njegova hoda rutom Via Adriatica. Njegova ruta simbolično ima ime 'Milijun koraka za one koji to ne mogu'. Time nastoji skrenuti pažnju javnosti na humanitarnu akciju prikupljanja novca za uređenje prostora koprivničke udruge Latica. Riječ je o udruzi koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama, roditelje volontere i stručnjake koji im pomažu, a cilj je sakupiti milijun kuna za prvu fazu obnove nekadašnje vojarne koju je udruga dobila od Grada Koprivnice, koja bi trebala postati njihov novi dom. Stoga se svaki Marijev korak može pratiti na stranici mlijunkoraka.org, gdje se mogu uplatiti i donacije.

Foto: Privatni album Dodaje kako je na Dinari bilo vrlo ugodno, iako se tome zbog velikih vrućina i nije nadao, pogotovo nakon hoda po Velebitu, koji je na nekim dijelovima bio vrlo težak.

- Prehodao sam dane kad je temperatura bila 8, pa sve do 38 stupnjeva, s tim da se vrijeme vrlo brzo mijenjalo - priča Mario. Dodaje kako je to ponekad i najljepše u planinarenju jer ima dana kad se možete nadati tome da ćete po dolasku na neki vrh uživati u pogledu na 'cijeli svijet'.

- Tako je uspon ponekad pravi izazov, ne samo zato što može biti težak nego i zato što nikad ne znate čeka li vas na vrhu nagrada ili nećete vidjeti ništa oko sebe - kaže.

Dodaje kako ima i susreta s opasnim životinjama, no kao iskusni planinar zna da je najvažnije ne skretati pažnju na sebe bukom ili naglim pokretima.

Foto: Privatni album - Sreo sam medvjeda neki dan, ali izgleda da je bio sit - smije se Mario.

Očekuje ga hod preko Biokova, što je vrlo teška staza.

- Veći dio puta je krš i kamenje, a usput nema vode, pa nosim puno vode sa sobom. Tako hodam s više tereta na leđima i neće biti lako - pojašnjava. Ipak, vjeruje da će put od Knina dalje prema Prevlaci biti lakši jer od Splita ima podršku ljudi iz splitskog HGSS-a i planinarskih društava.

Hod financira sam

- Mnogi me zovu i raspituju se gdje sam, pa me dođu dočekati usput. Takvi susreti mi jako puno znače. Ti ljudi donesu mi nove zalihe hrane i vode, a susreti me ispune s toliko topline i predivne energije da mi to nahrani dušu i srce i daje dodatnu snagu da hodam dalje - kaže Mario.