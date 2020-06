Sad mogu iz urina analizirati koja hrana odgovara baš vama

Nekim je ljudima teško procijeniti koji tip prehrane je za njih najzdraviji i koji im najbolje odgovara. Sada su otkrili da se to može doznati i iz urina, a u Hrvatskoj već postoji analiza sline iz obriska usne šupljine

<p>Nutricionisti će istaknuti kako je najbolje jesti sve, ali uravnoteženo. Idealne prehrambene navike ipak ovise od čovjeka do čovjeka i upravo je to koncept kojim su se znanstvenici bavili u posljednjoj studiji o prehrani, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/urine-determine-healthy-diet-study">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kad je najbolje započeti dijetu</p><p>Na sveučilištima Imperial College London i Northwestern smatraju da odgovor na pitanje o tipu prehrane leži u urinu. Studiju su objavili u časopisu Nature Food, a pojašnjavaju kako testom urina koji traje samo pet minuta mogu ustanoviti zdravstveni status ispitanika i individualni plan prehrane koji bi mu najbolje odgovarao.</p><h2>Što su otkrili?</h2><p>Analizirali su 1848 uzoraka urina iz SAD-a i promatrali 46 različitih metaboličkih parametara. Metabolite proizvodimo tijekom probave i mogu nam otkriti kvalitetu prehrane. Primjerice, metaboliti mogu pokazati je li čovjek pio alkohol, citruse, šećere iz voća, jednostavne šećere, crveno meso ili perad. Dodatno, oni mogu otkriti i nutrijente poput kalcija ili vitamina C. Metaboliti i nutrijenti pak mogu pokazati u kakvom je zdravstvenom stanju čovjek te pati li od pretilosti, visokog krvnog tlaka ili kardiovaskularnih bolesti.</p><p>Testirajući urin, znanstvenici su otkrili da metaboliti u toj izlučevini također variraju od čovjeka do čovjeka. To znači da tip prehrane koji koristi jednom ne mora nužno biti dobar za drugog. Autori studije nadalje navode kako urinarni testovi mogu otkriti tzv. Dietary Metabotype Score (DMS).</p><h2>Kako koristiti test?</h2><p>Ovisno i tipu tijela i konstituciji, testovi mogu pokazati jesu li prehrambene navike pojedinaca u skladu s njihovim dugoročnim zdravstvenim ciljevima.</p><p>- Prehrana je ključni faktor u ljudskom zdravlju, ali i u bolestima. No to je teško pratiti jer se ljudi uglavnom ne sjećaju što su i koliko jeli - pojašnjava voditelj studije dr. <strong>Joram Posma</strong>.</p><p>Temeljem DMS rezultata, nutricionisti i dijetetičari mogu osmisliti individualni jelovnik namijenjen upravo pojedincu kako bi optimizirali njegove zdravstvene rezultate.</p><p>- To donosi novo razumijevanje u procese kako naše tijelo koristi hranu na molekularnoj razini - kaže koautor studije dr. <strong>Gary Frost</strong>.</p><p>Iako ističu kako su potrebna dodatna istraživanja, znanstvenici se nadaju da će njihovo otkriće pomoći u poboljšanju javnozdravstvene slike i ranom identificiranju te prevenciji bolesti koje se mogu spriječiti promjenom prehrambenih navika.</p><h2>Kako se to radi u Hrvatskoj?</h2><p>- U Hrvatskoj imamo na raspolaganju drugi tip pretrage s preciznim rezultatom i izrazito jednostavnim uzorkovanjem. Riječ je o nutrigenetici, a kao uzorak se analizira slina iz obriska usne šupljine. Ona nije dio svakodnevne prakse niti je imamo u smjernicama, međutim može mnogima pomoći u očuvanju zdravlja. Čini se da je moćni alat u individualiziranju prehrane prema pojedinačnim zahtjevima, odnosno primjeni medicinske nutritivne terapije. Test detaljno analizira odnos gena i nutrijenata. Rezultat se svodi na informaciju koje točno namirnice i nutrijenti su pogodni i prilagođeni za metabolizam i genetiku pojedinca te koje potencijalne bolesti određenog pojedinca mogu proizlaziti iz neadekvatne prehrane - pojasnila je dr. sc. Ana-Marija Liberati Pršo, liječnica interne medicine na Odjelu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u KB Sveti Duh te doktorica znanosti nutricionizma.<br/> </p><p>Dodala je kako bi nutrigenetika, odnosno njezina učestalija primjena, u budućnosti mogla koristiti svima, od ljudi s već postojećim metaboličkim poremećajima kako bi popravili svoje zdravstveno stanje, do pojedinaca koji ga žele očuvati promjenom prehrane. Kako je riječ o novom znanstvenom pristupu, o njemu se ljudi mogu informirati kod svojih liječnika.</p>