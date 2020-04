Prehrana za zdravlje crijeva je korisna za cijeli organizam

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Saveznik probave: Ova hrana čuva crijeva i sprječava rak

Kako znanstvenici sve više otkrivaju središnju ulogu koju bakterije crijeva igraju u našem cjelokupnom zdravlju, sve je više raznoraznih informacija o 'čudesnoj hrani', probioticima, prebioticima i tome kako bi neke promjene u vašoj prehrani doista mogle poboljšati vaše zdravlje crijeva.

Zanimanje za poboljšanje zdravlja crijeva toliko je važno da se nedavno počelo istraživati na koji način mikrobiološka situacija u crijevima utječe na brojna stanja koja nisu povezana samo sa crijevima. Studije su već dokazale povezanost bakterija u crijevima, zajednički poznatih kao mikrobiom, s promjenama raspoloženja i mentalnog zdravlja, sklonosti pretilosti te kardiovaskularnog zdravlja. Tako ljudi koji žele održati zdravu težinu i mentalno zdravlje, trebaju voditi računa o stanju bakterija u crijevima. .

- Opće je uvjerenje da je raznolika mikrobiota crijeva sinonim za zdravlje, jer nam [te bakterije] pomažu u proizvodnji hranjivih i esencijalnih tvari koje naše stanice trebaju, kaže Sonia Fonseca, istraživačica na Institutu Quadram.

- Izgleda da je hranjenje naših mikroba raznolikom prehranom i stvaranje ugodnog okruženja za njih prava stvar na putu do zdravlja - kaže.

Foto: Dreamstime

No, to može biti teže nego što zvuči. Naime, čak i kada studije pokažu da neka hrana poboljšava stanje bakterija u crijevima, to ne znači da će ta hrana dovesti do promjene mikrobioma.

- Mnoge studije temelje se na pronalaženju korelacija, koje su ponekad kontradiktorne, ali samo je nekoliko onih koje se bave uzročno-posljedičnom vezom - kaže Fonseca.

Iako su naslovi u medijima često brži od toga kako stručnjaci sintetiziraju rezultate studija, postoje neki trendovi vezanI uz navike u prehrani kojima možemo utjecati na zdravlje crijeva, kaže Kevin Whelan, profesor dijetetike na King's College u Londonu. Većina dokaza govori o tome da postoje četiri glavna načina za to.

Probiotici

Foto: Zdrava Krava

Prvi je uzimanje hrane ili dodataka prehrani koji sadrže probiotike. To su bakterije koje su dio zdravog mikrobioma. Uobičajene su u 'živim' jogurtima (onima koji sadrže žive bakterije), a nazivaju se bifidobakterije i laktobacili.

- Općenito, ono što znamo jest da ako uzmete probiotski jogurt s tim bakterijama, to će povećati broj tih sojeva u vašim crijevima, kaže Whelan. To bi moglo izgledati kao logičan plan - zdravije bakterije, zdravija crijeva. No, naravno, to je tek početak. Ne radi se samo o količini tih korisnih sojeva bakterija, već i o raznolikosti.

- Postoji mnogo tisuća različitih vrsta bakterija koje se nalaze u mikrobiomima ljudi. Svaka osoba može imati 150-250 vrsta bakterija u crijevima - pojašnjava kaže Whelan. Dodaje kako je poznato da ljudi koji su oboljeli najčešće imaju manji broj bakterija, dakle bliže broju 150, nego 250 vrsta.

Zaključak: Dodavanje nekoliko sojeva bakterija vašem mikrobiomu uzimanjem probiotika vjerojatno neće značajno povećati raznolikost bakterija u vašim crijevima koje utječu na zdravlje.

Prebiotici

Foto: PIXSELL, REUTERS

Prebiotici su izvor hrane za probiotičke bakterije koje žive, poput inulina (lako se miješa s inzulinom, ali vrlo različit od inzulina), ili galaktooligosaharida. Te su molekule često neprimjenjive za ljude, pa prolaze ravno kroz crijeva, do mjesta gdje su bakterije.

- Većina istraživanja o prebioticima uključuje dodavanje ugljikohidrata prehrani, koje mogu koristiti samo određeni sojevi bakterija, tako da se ti sojevi bakterija mogu razmnožavati - pojašnjava Whelan, a prenosi BBC.

Iako uzimanje probiotika može biti poput sadnje sjemena, uzimanje prebiotika je poput njegovanja davanjem hrane koja mu treba. No opet, ovaj pristup nailazi na ista ograničenja kao i samo uzimanje probiotika.

Zaključak: Prebiotici ne povećavaju raznolikost mikrobioma, kaže Whelan. Povećat će specifične bakterije, ali neće povećati broj različitih vrsta bakterija.

Različiti dodaci

Foto: Dreamstime

Raznolikost mikrobioma vjerojatno nije moguće postići gutanjem niza dodataka. Ali postoje načini za poboljšanje raznolikosti usredotočenjem na hranu koju jedete.

- Pogledajte ljude oko sebe. Naći ćete neke koji će svaki dan imati isti ručak. A navečer 'vrte' tri ili četiri različita glavna jela, i to će jesti cijelu godinu. Čak i ako je vaša uobičajena prehrana uravnotežena, s puno voća, povrća, cjelovitih žitarica itd.,, rutina vjerojatno neće učiniti mnogo dobrog za raznovrstan mikrobiom - kaže Whelan. Raznolikost prehrane znači izazov konceptu stalnog jedenja iste stvari, dodaje.

- Na primjer, ako redovito jedete ribu, pazite da to nije uvijek losos. Obavezno uvrstite u prehranu integralne žitarice, ali ne samo integralni kruh i slično - pojašnjava Whelan.

Zaključak: Dokazi o djelotvornosti određene hrane uvijek su upitni, ali jedenje raznolike i raznovrsne hrane vjerojatno će dovesti do jednako raznolikog i zdravog mikrobioma.

Fermentirana hrana

Foto: Dreamstime

Studije također ukazuju na moguće koristi fermentirane hrane poput gljive kombuče i kefira. Te se namirnice tradicionalno proizvode tisućama godina, a neke studije pokazale su da su ljudi koji konzumiraju fermentirane mliječne proizvode imali nižu razinu kortizola i markera stresa u krvi, u usporedbi s kontrolnom skupinom koja je primala placebo. Također, imali su raznovrsniji mikrobiom.

Iako su ovi rezultati obećavajući, studije poput ove često su ograničene na malu sudionika i potrebna su veća istraživanja da bismo bili sigurni, kaže Fonseca. Općenito, dokazi poput ovoga trebaju se staviti u širi kontekst da bi to imalo smisla.

- Tvrdilo se da ljudi koji konzumiraju fermentirane mliječne proizvode žive duže, pa recimo da možemo smatrati da su fermentirani proizvodi zdravi, ali jedenje samo fermentiranih mliječnih proizvoda nije zdrava prehrana - kaže stručnjakinja. Dodaje da se sve mora razmotriti u kontekstu koji uključuje ne samo prehranu, već i čimbenike poput životnog stila, lijekova, razine stresa i genetike.

I Whelan se slaže s tim.

Zaključak: Fermentirana hrana može vam pomoći da povećate raznolikost mikrobioma, ali znanost to još nije utvrdila sa sigurnošću.

Foto: Dreamstime

Zaključak

Kad vidite savjet koji kaže da trebate jesti određenu hranu ili proizvode za jačanje zdravlja crijeva, najbolje je biti skeptičan, kaže Fonseca.

- Rekla bih da znanstvene studije nikada nisu tako uvjerljive. Ljudi, uključujući i mene, navikli su čitati ovu vrstu vijesti, a one često nisu do kraja točne. Na kraju su ili pogrešno usmjereni ili postaju sumnjičavi prema znanstvenim otkrićima - upozorava Fonseca. Dug je put prije nego što se može reći da postoji određena optimalna prehrana za jačanje zdravlja crijeva. Ipak, poznat je sastav osnovne dijete koja može pružiti šanse za izgradnju zdravog i raznovrsnog mikrobioma.

Dodaci poput probiotika i prebiotika mogli bi biti od pomoći, no jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za to je odustajanje od rutine i isprobavanje nečeg novog, ističe to dvoje stručnjaka.

