Sajam svjetskog obrazovanja ovog vikenda stiže u Zagreb

U sklopu ovogodišnjeg, 16. izdanja Sajma svjetskog obrazovanja, koji će se održati u subotu, 11. listopada u zagrebačkom Hotelu Westin od 10 do 16 sati, predstavit će se tridesetak prestižnih sveučilišta i srednjih škola iz Nizozemske, Italije, Austrije, Velike Britanije, Španjolske, Irske, Njemačke, SAD-a, Švicarske, Francuske, Belgije, a po prvi put i iz Slovenije te Poljske. Prema podacima UNESCO-a, Hrvatska trenutno ima više od 15.000 studenata koji su svoje školovanje nastavili u inozemstvu, što ju stavlja na treće mjesto u EU, a najčešće izabrane zemlje su Nizozemska, Italija, Španjolska, UK, Irska i SAD.

- Prema podacima UNESCO-a za 2025. godinu, broj studenata koji studiraju u inozemstvu utrostručen je u posljednjem desetljeću, pa danas više od 6,9 milijuna mladih studira izvan zemlje u kojoj su odrasli. Broj hrvatskih studenata u inozemstvu premašio je 15.000 i iz godine u godinu raste za približno 30%, čime Hrvatska zauzima treće mjesto u EU-u po rastu broja studenata u inozemstvu i bilježi jedan od najpozitivnijih trendova u svijetu u rastu broja studenata u inozemstvu. U posljednjih deset godina, koliko postojimo u Hrvatskoj, imali smo priliku pomoći više od 5.000 učenika i studenata, koji su uspješno upisali željenu školu ili fakultet u inozemstvu - rekla je Ana Lalić, voditeljica odjela studija u inozemstvu u agenciji za obrazovanje IntegralEdu.

Najnovije istraživanje The Global Enrolment Benchmark Survey (2025.) pokazuje sve vidljiviji trend prema kojem studenti više ne biraju isključivo studij na engleskom govornom području, već sve veći broj mladih istražuje i novije, manje tradicionalne destinacije, tražeći programe koji bolje odgovaraju njihovim interesima, karijernim ciljevima i životnom stilu.

- Ovaj pomak pokazuje kako se globalno obrazovanje sve više diversificira, a studenti postaju otvoreniji za različite kulturne, akademske i profesionalne prilike koje izlaze izvan uobičajenih okvira. Tako su hrvatski učenici upisali studije u više od 15 različitih zemalja, a najveći interes pokazali su za Italiju i Španjolsku - ističe Ana Lalić.

Na Sajmu svjetskog obrazovanja u Zagrebu će se, osim sveučilišta iz Italije i Španjolske, predstaviti i obrazovne institucije iz Nizozemske, Austrije, Velike Britanije, Irske, Njemačke, Poljske, Slovenije, SAD-a, Švicarske, Francuske i Belgije. Među njima se svakako izdvajaju dva britanska sveučilišta, Coventry University i University of South Wales, koja se ubrajaju među rijetke koji i dalje nude umanjene školarine za EU državljane nakon Brexita. Među mladima su sve popularnija i tzv. primijenjena sveučilišta kao što su Fontys, Breda, NHL Stenden i The Hague iz Nizozemske te Artevelde iz Belgije. Naime, prema istraživanju Europske komisije (2024.) čak 78% studenata primijenjenih sveučilišta pronašlo je posao u roku od šest mjeseci, dok je taj udio na znanstvenim sveučilištima 62%.

Osim predstavnika sveučilišta, mladi će imati priliku prisustvovati i brojnim panelima koji donose niz aktualnih i praktičnih tema za učenike, studente i roditelje koji razmišljaju o obrazovanju u inozemstvu.

Od financijske pismenosti i planiranja budžeta, preko iskustava srednjoškolskih razmjena i razvoja ključnih vještina na studiju, pa sve do razbijanja mitova o privatnim sveučilištima i utjecaja umjetne inteligencije u obrazovnom procesu, svaka tema pruža dragocjene uvide i savjete iz prve ruke. Govornici, među kojima su stručnjaci iz obrazovnih i financijskih institucija, poslodavci, ali i sami studenti, podijelit će iskustva i praktične preporuke koje pomažu u donošenju promišljenih odluka. Kroz panele sudionici će dobiti priliku bolje razumjeti izazove i mogućnosti koje donosi školovanje u inozemstvu, uz naglasak na odgovorno upravljanje financijama, razvoj vještina koje poslodavci traže, ali i očuvanje autentičnosti i samopouzdanja u procesu prijave i studiranja.

Potražnja za obrazovnim kampovima porasla za više od 20%

Osim sa sveučilištima, hrvatski učenici i studenti te njihovi roditelji moći će se upoznati s obrazovnim kampovima u inozemstvu.

„Interni podaci bilježe stopu rasta za više od 20% u usporedbi s prethodnom sezonom, a posebno je povećan interes za specijalizirane kampove priprema za sveučilišta te nogometne kampove Chelsea i AC Milana. Rast je potaknut širenjem destinacija i razvojem novih formata kampova, pri čemu integrirani pristup postupno zamjenjuje klasične jezične kampove. Uz jezik, sve češće se kombiniraju prirodoslovlje, umjetnost, tehnologija ili društvene znanosti, pa čak i profesionalno vođeni sportski treninzi. Tako obrazovni kampovi prerastaju u akademske i profesionalne programe koji nude daleko više od samog učenja jezika“, istaknula je Lea Šegotić, voditeljica Odjela za kampove i srednje škole u agenciji IntegralEdu.

Osim nogometnih kampova, postoji čitava lepeza kampova koji uz znanje jezika nude i praktično iskustvo, čak i unutar renomiranih tvrtki.

Uz engleski, mladi pokazuju sve veći interes za francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik, što nudi značajnu konkurentsku prednost u procesu upisa na sveučilišta u inozemstvu, ali i u budućem zaposlenju. Osim kampova, ove godine posjetitelji će po prvi put moći dobiti više informacija o srednjoškolskim razmjenama u SAD-u, Skandinaviji, Španjolskoj i Irskoj, a svoj IB program predstavit će i austrijska srednja škola Danube International School. Svi izlagači na sajmu osigurali su i posebne popuste i stipendije. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, ali se za njega potrebno prijaviti putem službene web stranice.

Sajam i ove godine organizira IntegralEdu, savjetodavna agencija za obrazovanje u inozemstvu koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a svojih 16 ureda ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak država Europe i Amerike, a nudi obrazovna rješenja prilagođena individualnim potrebama.

