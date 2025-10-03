Plenković tvrdi da u osnovnim školama više nema gladne djece: Napravili smo iskorak...

Hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar obrazovanja Radovan Fuchs uručili su u petak novih 35 ugovora vrijednih 193 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. "Ovo vrijeme u kojem živimo skoro već punih devet godina mandata naše tri vlade je jedinstveno kada je riječ o sredstvima koje imamo na raspolaganju za ulaganje u obrazovnu infrastrukturu. Dakle 2,7 milijardi eura za vrtiće, osnovne i srednje škole, visoko obrazovanje, sportske dvorane nije bilo nikada na raspolaganju", naglasio je premijer.

Da svako dijete, u bilo kojem kraju Hrvatske, mora imati mjesto u vrtiću te da sve osnovne škole krenu s jednosmjenskom nastavom i cjelodnevnom školom Plenković je naveo kao političke ciljeve Vlade.

"U prošlom mandatu smo napravili iskorak s besplatnim udžbenicima, prijevozom i obrocima, zbog čega u u osnovnim školama više nema gladne djece, a ogromni su iskoraci napravljeni i u pogledu materijalnih prava naših učitelja i poseban naglasak na podršku djeci s teškoćama u razvoju", podsjetio je.

Kako je istaknuo premijer, ovi novi kapaciteti i novi uvjeti stvaraju moderno školstvo, moderni predškolski odgoj i kvalitetnije uvjete za djecu, roditelje i profesore. Ulaže se u 1000 školskih objekata i 900 vrtića, obnavlja se još 184 vrtića i škola, a s 530 milijuna eura osigurano je 44.000 novih kapaciteta u vrtićima.

"Zato ćemo nastaviti ovim putem. Kad se sve to skupa zbroji, okrenut ćemo se nazad i reći da naš obrazovni sustav nije više ono što je bio prije 10-15 godina, nego je puno bolji i kvalitetniji", kazao je govoreći o budućnosti.

Za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole s ministrom Fuchsom uručio je lokalnim čelnicima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici novih 35 ugovora vrijednih 193 milijuna eura od čega su 146 milijuna osigurana kao bespovratna sredstva iz NPOO-a, a

"Do danas smo uručili 129 ugovora ukupne vrijednosti 711 milijuna eura. Od srpnja 2023. godine Ministarstvo je izdalo 394 suglasnosti na idejna rješenja, 164 je već ugovorenih projekata, 99 će ih još uskoro biti ugovorenih, čime vrijednost prijavljenih projekata dostiže više od 85 posto alokacije ili 1,1 milijarde od 1,3 milijarde eura", kazao je Fuchs.

To će sve skupa značiti da će u jednoj smjeni raditi 376 školskih objekata, dodao je.

"Posebno sam ponosan što već pet godina Vlada, koja je krenula u snažan investicijski ciklus u obrazovanju, možemo sudjelovati u realizaciji onoga da svako dijete ima mjesto u dječjem vrtiću i da svi učenici ide u školu u jednoj smjeni. To će smanjiti opterećenje učenika, poboljšati radne uvjete učitelja, uskladiti kvalitetniji obiteljski život te omogućiti bolje korištenje školskih kapaciteta", istaknuo je ministar.