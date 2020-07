Samci i razvedeni su isto sretni, ne zaostaju puno za vjenčanima

Ljudi u dugotrajnim brakovima imaju veću vjerojatnost za dugoročnu sreću, no ni samci ni rastavljeni ne zaostaju puno. Ulogu u svemu tome igra razina obrazovanja i povezanost s familijom...

<p>Istraživanja pokazuju da su ljudi u dugim vezama sretniji nego samci. No, je li to prava istina?</p><p>I samci, razvedeni, pa čak i ljudi koji su zaglavili u lošim brakovima, mogu imati ispunjen i sretan život, smatra Gwendolyn Seidman, docentica i izvanredna profesorica psihologije na Albright Collegeu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ako se gleda jedan trenutak u vezi, točka u kojoj se ljudi nalaze, a ne cjelokupnu povijest veze - sklapanje braka, raskidi - slika može biti ponešto iskrivljena. Novo istraživanje Mariah Purol i njenih kolega zato je išlo korak naprijed, pa su istraživali povijest odnosa tijekom cijelog životnog vijeka te njihovu povezanost s dobrobiti i zadovoljstvom kasnije u životu.</p><p>Istraživači su ispitali 7000 odraslih ljudi u SAD-u, koji su prvi put ispitani 1968. i pratili su ih do danas. Podaci su otkrili tri različita tipa ljudi. </p><p>- "Stalno" oženjeni - ovi su ljudi bili u braku s istom osobom veći dio svog odraslog života, i činili su najveću skupinu, 79 posto uzorka.</p><p>- "Stalni" samci - ovi ljudi su bili sami većinu svog života u odrasloj dobi. Ovo je bila najmanja skupina, koja je predstavljala 8 posto uzorka.</p><p>- Promjenjivi - ovi ljudi su ulazili i izlazili iz statusa veze, a imali su i više brakova. Grupa je predstavljala 13 posto uzorka.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="703323"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="703323" model="content.article" modelid="703323" pk="703323" render="server" src="" title="'Zrcaljenje je promijenilo moj brak. Više se ne svađamo toliko'" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Kako je povijest odnosa povezana sa srećom?</h2><p>Svi su morali ocijeniti koliko su zadovoljni svojim životom u cjelini. Najsretnija je bila grupa u braku, koja je u prosjeku bila neznatno sretnija nego single ili ljudi koji su razvedeni. Ulogu u svemu tome igra, zaključili su istraživači, razina obrazovanja i povezanost s ostalom familijom i rodbinom. To ima smisla, s obzirom na mnogo drugih faktora koji mogu utjecati na dobrobit, uključujući i kvalitetu samih romantičnih odnosa.</p><p>Kvaliteta nečijeg romantičnog odnosa također je jedan od glavnih faktora dobrobiti. Ne samo da je bračno zadovoljstvo povezano sa životnim zadovoljstvom, već je i značaj bračnog zadovoljstva u određivanju životnog zadovoljstva sve veći tijekom vremena. </p><p>No istraživači nisu sasvim sigurni što je od toga presudno. Brak može ljude učiniti socijalno izoliranijima, ali i ti se ljudi razvode, pa odlaze u treću skupinu. A razvod je glavni stres koji može imati trajan utjecaj na čovjekovo blagostanje. Moguće je i da su ljudi koji imaju više poteškoća u međuljudskim odnosima općenito manje sretni. </p>