Tri koraka kako do lakšeg orgazma za žene

Masturbacija i prihvaćanje svog tijela prvi su i osnovni koraci koje žena treba poduzeti kako bi lakše došla do vrhunca. Odlična pomoć su i vibratori, a muškarcima treba objasniti što da rade

<p>Mnoga istraživanja ukazala su na jaz između toga koliko često žene postižu orgazam tijekom seksa naspram muškaraca. Psihologinja i autorica dvije knjige o seksu, dr. Laurie Mintz, za <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/stress-and-sex/202009/top-sex-tips-women" target="_blank">Psychology Today</a> tvrdi kako je to zbog toga što precjenjujemo penetrativni seks, u kojem muškarci najlakše dolaze do orgazma, i podcjenjujemo stimulaciju klitorisa, što je za žene najsigurniji put do orgazma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Iz tog razloga dala je tri savjeta koji bi ženama mogli pomoći da smanje taj orgazmički jaz u svom životu. </p><h2>Masturbacija </h2><p>Nakon desetljeća istraživanja učinkovitih strategija za pomoć ženama da dođu do orgazma, "usmjerena masturbacija" je strategija koja ima najviše empirijskih dokaza u svoju korist. U osnovi, usmjerena masturbacija znači da terapeut klijentima seksualne terapije jednostavno daje zadatak da masturbiraju kod kuće. Za one koji oklijevaju, to se može raditi postupno, s koracima koje treba poduzeti prije masturbacije, a oni uključuju:<br/> 1) gledanje slika genitalija drugih žena<br/> 2) učenje o tome kako se druge žene samozadovoljavaju<br/> 3) gledanje vlastitih genitalija u ogledalu. </p><p>Sve ove preliminarne korake slijedi sve intenzivnija solo-stimulacija, rukama, lubrikantima (jer ženske genitalije ne smiju biti suhe na dodir) i vibratorima.</p><h2>Vibratori </h2><p>Mnoge žene ne dožive prvi orgazam dok ne upotrijebe vibrator. Znamo da klitoris posebno dobro reagira na osjećaj vibracije. Istraživanje na tu temu je krajnje jasno: žene koje koriste vibratore imaju lakši i češći orgazam, a prihvaćanje muškog partnera da njegova partnerica koristi vibrator visoko je povezano s njezinim seksualnim zadovoljstvom.</p><h2>Komunikacija </h2><p>Masturbacija, sa ili bez vibratora, je nešto što žena može obaviti sama, a samo postizanje orgazma prvi je i važan korak prema postizanju orgazma s partnerom. Međutim, za prijenos vlastitog užitka u užitak s partnerom potrebno je još nešto - komunikacija. </p><p>Istraživanja podupiru ovu tvrdnju. Dobra seksualna komunikacija u velikoj je mjeri povezana sa seksualnim zadovoljstvom i stopom orgazma. Ovo otkriće ide u skladu s time da je muškarčevo prihvaćanje upotrebe vibratora kod partnerice povezano s njezinim zadovoljstvom. Muškarac pak ne može započeti postupak prihvaćanja dok mu njegova partnerica ne priopći svoje potrebe. I dok mnoge žene kažu da bi se osjećale neugodno reći partnerima, posebno novim, o svojoj potrebi za stimulacijom klitorisa, mnogi muškarci kažu da su zahvalni na takvim uputama.</p><p>Ukratko, da bi postigli orgazam sami trebaju vam samo ruke i vibrator, a za orgazam s partnerom trebat će vam komunikacija, kako biste mu rekli što volite i želite. Različitim ženama treba različita stimulacija kako bi došle do orgazma, a ponekad čak i ista žena može, od susreta do susreta, imati različite potrebe, stoga je neophodno komunicirati s partnerom o svojim željama.</p>